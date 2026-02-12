Perú Deportes

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”

El delantero hispano-senegalés ha completado su proceso de adaptación con la ‘U’ y se espera que sume sus primeros minutos contra Cienciano, en la 3era fecha del Apertura 2026

Sekou Gassama se incorporó luego de una aprobación del comando técnico. - Crédito: Universitario

Sekou Gassama se alista para su primera aparición con Universitario de Deportes. El cuerpo técnico lo ha considerado en lista con miras al enfrentamiento contra Cienciano, por la 3era fecha del Apertura 2026. Se prevé que, inicialmente, forme parte de la zona de relevos a la espera de su ingreso.

La decisión del entrenador Javier Rabanal pasa porque el delantero hispano-senegalés ha estado en un largo proceso de adaptación, en el que los integrantes del plantel fueron claves desde el primer día que llegó a Campo Mar. “Muy bien, muy contento de poderme unir al grupo. Los compañeros me están ayudando mucho, igual que el staff técnico, poniéndome a punto”.

Sekou Gassama fue presentado como refuerzo de Universitario en la Noche Crema 2026. Crédito: Instagram
Durante su entrevista con el área de prensa de Universitario, Gassama también compartió su enorme sorpresa por la manera en cómo la institución de Odriozola mueve masas, sobre todo jugando en condición de local: “Para mí fue increíble el estadio, ver más de 60 mil personas en la Noche Crema. El recibimiento y la victoria fueron algo muy emotivo.

Al momento de referirse a su inesperada llegada a Ate, Sekou detalló que sostuvo una comunicación clara, directa y concreta con el nuevo estratega, que lo conoce a la perfección por su línea de carrera en el fútbol ibérico. No bien escuchó el interés, el atacante armó valijas y encarriló su negociación para firmar por la ‘U’.

El jugador de Universitario se considera un delantero de área y goleador.

“Cuando hablé con el técnico y sentí la confianza, para mí fue lo más fácil. Que te quiera un club como Universitario, uno de los más grandes de América, es un halago”, sostuvo añadiendo que “cuando quieres estar en un equipo grande, la exigencia es mayor. Siempre te piden el gol, pero también el trabajo. Si la gente ve el esfuerzo y el compromiso, lo demás va a llegar”.

Gassama, de 30 años, puede ofrecerle mucho músculo, fuerza, temperamento y contundencia a la zona de ataque de Universitario. Su adaptación como segundo delantero, además, puede ser un recurso importante para modificar sistemas a lo largo de dos frentes: La Liga 1 y CONMEBOL Libertadores 2026.
Sekou Gassama, feliz por empezar su camino en Perú. - Crédito: Universitario

Avales

Aunque la contratación de Sekou Gassama resultó demasiado extraña no solo para los simpatizantes de Universitario, también para aquellos que siguen el desarrollo de la Liga 1, tuvo una razón de ser, especialmente para el área deportiva ‘crema’, que confía ciegamente en que su aportación será determinante.

“Se trata de no ir específicamente por un centro delantero, sino dentro de lo que son sus condiciones, sus cualidades, se trataba de poder llenar ese vacío o ese puesto que el equipo hoy necesita”, explicó Álvaro Barco.

Es un jugador muy físico, es un jugador que tiene velocidad, es un jugador diferente. Que contiene a la defensa. Que sabe jugar de espaldas, que tiene un pivoteo espectacular”, agregó el director deportivo de Universitario.

Por otro lado, Aldair Fuentes, quien supo compartir espacio con Sekou Gassama en el Fuenlabrada del ascenso de España, está completamente seguro que el atacante hispano-senegalés dará que hablar en su aventura inicial en Perú.

Sekou Gassama competirá con Álex Valera por el ser el delantero centro de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario de Deportes.

“Es muy buen tipo y muy profesional, eso sí lo puedo asegurar. Jugar en un equipo grande es diferente, la presión está desde el día uno. Ya depende de él cómo lo maneje mentalmente”, dijo el actual zaguero de Cusco FC.

Gassama tendrá como principal contendor en el ataque a Valera, goleador incontestable de los últimos años en Universitario, aunque también podría asociarse con él formando una dupla ofensiva que, tal vez, otorgue los réditos necesarios.

