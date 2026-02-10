Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 6 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A medida que la Fase 2 avanza en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, los equipos enfrentan una serie de desafíos que definirán su futuro inmediato. La sexta jornada adquiere un carácter determinante, dado que los resultados pueden modificar la configuración de la tabla y acercar a algunos clubes a los ansiados ‘play offs’.

La programación de esta fecha se ha adelantado y se jugará este miércoles 11 de febrero. La razón es la inminente realización del Sudamericano de Clubes 2026, un certamen continental que tendrá lugar en Lima y contará con la presencia de tres representantes peruanos: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima.

Precios de entradas

La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que la venta de entradas ya se encuentra disponible para los encuentros la sexta fecha que se jugará este miércoles 11 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Los ‘voleilovers’ podrá asegurar su boleto por medio del portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Norte: S/. 30.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente: S/. 50.00 soles

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Miércoles 11 de febrero

- Olva Latino vs Deportivo Soan (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Alianza Lima (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Rebaza Acosta (20:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Miércoles 25 de febrero

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Circolo Sportivo Italiano (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

¿Cómo llegan Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín y Universitario a sus partidos?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Regatas Lima se perfila como uno de los puntos más altos de la jornada en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El historial entre estos dos clubes, considerados referentes del vóley nacional, añade un matiz especial a un duelo que puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos en la lucha por ingresar a la fase de ‘play offs’.

El cuadro ‘blanquiazul’ atraviesa un momento sobresaliente. Ha conseguido la victoria en todos sus encuentros durante esta etapa del torneo, por lo que buscará mantener la racha ante un conjunto ‘celeste’ que arrastra dos derrotas consecutivas, frente a Universitario y Géminis. Esta situación coloca a las chorrillanas en una posición de presión, obligándole a reaccionar para no ceder terreno en la tabla de posiciones.

El equipo de vóley de Alianza Lima celebra su contundente victoria. Mira la reacción de las jugadoras y la hinchada tras ganar un partido. - Facebook / Liga Peruana de Voley Betsson

Mientras tanto, San Martín continúa en la disputa por el liderazgo. Su próximo cruce será con Rebaza Acosta, equipo al que intentará superar para seguir cerca del primer lugar y asegurar su presencia entre los mejores del campeonato.

Por otro lado, Universitario se encuentra ante un nuevo desafío cuando enfrente a Géminis. El rendimiento mostrado en fechas recientes obliga al plantel a buscar una victoria que le permita consolidar su posición en la parte alta de la clasificación.

Universitario perdió contra Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026