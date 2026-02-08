Ignacio Buse jugará los tres ATP 250 en Sudamérica: esperará rival de la ‘qualy’ en primera ronda del Argentina Open 2026

Ignacio Buse y un nuevo hito en su incipiente carrera: debut en el ATP 250 de Buenos Aires. Crédito: Fernando Sangama / GEC

Ignacio Buse competirá por primera vez en la temporada 2026 del circuito ATP. El ‘Colorado’ ha dejado atrás una dura lesión que no le permitió disputar la ‘qualy’ del Australian Open y los ‘singles’ de la serie ante Alemania por Copa Davis. El #98 del mundo ya dejó Düsseldorf para viajar a Buenos Aires, en lo que será su debut en el Argentina Open, el primer torneo ATP de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

En el barrio de Belgrano, ‘Nacho’ deberá esperar por la resolución de las clasificatorias para conocer a su rival en la primera ronda del torneo argentino. De salir airoso, el limeño de 21 años se las verá ante Sebastián Báez, #35 del mundo y cuarto mejor preclasificado que contará con el apoyo de sus connacionales en las graderías del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino Báez se presenta como un verdadero desafío para Buse. El bonaerense de 25 años protagonizó un inicio de temporada notable al firmar ocho victorias en diez partidos e instalarse en la final del ATP 250 de Auckland. Luego, en el Australian Open se despidió en segunda ronda luego de caer ante el italiano Luciano Darderi.

Ignacio Buse espera por rival de la clasificación. Crédito: ATP.

El Argentina Open ha tenido la baja considerable de Lorenzo Musetti, número 5 del mundo. El italiano se lesionó durante los cuartos de final del Australian Open frente a Novak Djokovic. Sin embargo, tenistas de fuste como Francisco Cerúndolo (#19), Tomás Etcheverry (54°), Luciano Darderi (23°) y João Fonseca (34°), vigente campeón, se darán cita sobre la tierra batida argentina.

De esta manera, Buse se reintegra a la competencia en la élite del profesional. El tenista nacional no rinde en estas instancias desde su presencia en la primera ronda del US Open tras superar la clasificación. Previamente, había alcanzado las semifinales del ATP 250 de Gstaad, Suiza.

Presencia en la gira sudamericana de la ATP

Ignacio Buse vive un momento bisagra en su carrera profesional. Su ascenso al puesto 98 del ranking mundial le otorga el beneficio de ingresar de forma directa a los cuadros principales de los torneos más importantes del circuito ATP.

En esta temporada, el tenista peruano dirá presente en el ATP 500 de Río de Janeiro, un certamen de gran prestigio en Sudamérica que reúne a las mejores raquetas del mundo. Esta clasificación automática representa un salto de calidad, pues evita las agotadoras fases previas de clasificación.

Listado oficial de los tenistas clasificados al ATP 500 de Río. Crédito: Río Open.

Asimismo, Buse retorna al ATP 250 de Chile, torneo que guarda un significado especial por ser el escenario de su debut en el máximo nivel profesional. Si mantiene esta tónica de resultados y regularidad, el joven deportista tendrá mayor presencia en la élite del tenis mundial.

Su nueva ubicación en el escalafón internacional le asegura una agenda cargada de partidos ante rivales de jerarquía. Con estos próximos desafíos, Ignacio consolida su camino hacia la consolidación definitiva en el circuito mayor.

Varillas en el ATP 250 de Buenos Aires

Juan Pablo Varillas protagonizó una actuación histórica en el ATP 250 de Buenos Aires durante la temporada 2023. El tenista peruano inició su camino desde la fase previa, donde superó a rivales como el argentino Federico Delbonis.

Juan Pablo Varillas compitió con Cameron Norrieen 2023 por las semifinales del Argentina Open. Crédito: Argentina Open

Ya en el cuadro principal, Varillas encadenó victorias memorables frente al portugués João Sousa y, especialmente, ante el austríaco Dominic Thiem, ex número tres del mundo y campeón de Grand Slam. En cuartos de final, dio otro golpe de autoridad al vencer al italiano Lorenzo Musetti, lo cual le permitió alcanzar sus primeras semifinales en un torneo de este nivel.

Este gran desempeño en tierras argentinas funcionó como un anticipo de su histórica participación en Roland Garros ese mismo año. En el polvo de ladrillo de París, el representante nacional demostró su gran capacidad de lucha al ganar tres partidos consecutivos en cinco sets contra Juncheng Shang, Roberto Bautista Agut y Hubert Hurkacz.

Gracias a estos triunfos, Varillas alcanzó los octavos de final del certamen francés, donde enfrentó a Novak Djokovic. Esta racha positiva lo catapultó al puesto 60 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera profesional hasta ese momento.