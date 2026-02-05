Pablo Guede increpó a Mr Peet tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Cuestionas a un equipo que generó 4 situaciones de gol”

El periodista deportivo confesó charla con el técnico argentino tras la caída 'blanquiazul' en Paraguay. (Video: Madrugol)

Alianza Lima no pudo debutar de la mejor manera y sucumbió por 1-0 en condición de visitante contra 2 de Mayo de Paraguay en el marco de la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El estadio Río Parapití fue testigo de un triunfo histórico para los locales en su primera participación en el torneo de Conmebol, pero que a su vez generó cuestionamientos en el hincha ‘blanquiazul’. Justamente, Mr. Peet reveló que Pablo Guede le increpó al preguntarle por qué mandó un once alterno en dicho partido.

“En la conferencia de prensa le pregunto al técnico si está priorizando un torneo sobre otro, porque a mí me llamó la atención y él me dice ‘¿por qué priorizar?’”, expresó el periodista deportivo en primera instancia. El interés de Peter Arévalo residía en los cambios notables respecto al equipo titular habitual, una inquietud compartida por la afición tras el resultado negativo.

El DT argentino, fiel a su estilo frontal, no esquivó la pregunta y respondió con firmeza. “Mira, tú cuestionas los cambios. Sin embargo, ese equipo que tú estás cuestionando generó cuatro o cinco situaciones de gol”, argumentó.

“¿Tienes razón? Sí, la tiene. Como yo tengo también el derecho de hacerle la pregunta de si es que acaso estaba priorizando un torneo sobre otro y se lo pregunté”, reflexionó el comunicador al respecto.

La algarabía de 2 de Mayo tras el triunfo ante Alianza Lima en Paraguay. - créditos: 2 de Mayo

La conferencia se caracterizó por la intensidad del diálogo, en el que Guede defendió su postura y explicó las rotaciones implementadas en el equipo. El entrenador ‘gaucho’ remarcó que, pese a las modificaciones, Alianza Lima generó varias oportunidades claras de gol, aunque el marcador no reflejó esa superioridad parcial. “Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol”, manifestó. A su vez, añadió lo siguiente: “Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso”.

Peter Arévalo subrayó que, en el ambiente futbolístico, la responsabilidad por los resultados recae principalmente en los entrenadores. “Cuando los resultados no se dan, los que siempre son los responsables son los técnicos. Eso lo sabe todo el mundo”, afirmó, destacando la apertura de Pablo Guede para explicar sus decisiones, aunque la autocrítica se centró en la falta de eficacia y no en la estrategia.

El técnico de 51 años insistió en que la serie sigue abierta y que el elenco ‘victoriano’ mantiene la confianza para revertir la situación en el partido de vuelta en Matute. “Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso”, reiteró Guede, transmitiendo un mensaje de calma y seguridad de cara al desafío que enfrentará su plantel en Lima. La autocrítica estuvo presente, pero también la convicción para buscar la remontada.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Declaraciones de Franco Navarro tras la caída de Alianza Lima en Paraguay

Por otro lado, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, ofreció un mensaje de aliento tras el tropiezo en Paraguay. “Es el primer tiempo que se ha jugado, vamos con fe, vamos con todo. Es un equipo que tiene muchas condiciones, mucha fe”, expresó en Vamos al Var de RPP.

El directivo remarcó la fortaleza mental del grupo: “Es un equipo que está apretado, que cree y confía en su capacidad, así que vamos con fe para la vuelta”. Reconoció, sin embargo, la ausencia de efectividad en el área rival: “Faltó el gol”.

El ambiente en Alianza Lima es de autocrítica, pero también de esperanza. La serie continúa abierta y el club peruano buscará revertir el resultado adverso en su casa, ante su público. Las declaraciones de Guede y Navarro reflejan un mensaje de unidad y confianza, apostando a la reacción en Lima y a la búsqueda de la clasificación.