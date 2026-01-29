Perú Deportes

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Al momento que Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, ofrecía su discurso de bienvenida, el panel publicitario se desprendió generando alarma en el presidente Agustín Lozano. El entrenador brasileño quedó sin reacción y atinó a cerrar los ojos

Jean Ferrari tuvo una rápida reacción para evitar más problemas. (Video: Bicolor )

Mano Menezes ha vivido un momento demasiado surrealista en su presentación oficial como nuevo entrenador de la selección peruana. Durante el discurso de bienvenida ofrecido por las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el banner publicitario se desprendió de su eje y por poco le cae encima ante la mirada atónita de los medios de comunicación ubicados en la sala de prensa del hotel Hyatt, en San Isidro.

Era el momento en que Jean Ferrari, director deportivo, comenzaba a saludar al nuevo seleccionador de Perú al tiempo que ofrecía su mirada positiva en cuanto a la incorporación realizada. De repente, el cartel ubicado detrás de los expositores se zafó y fue a posarse apenas en la cabeza de Mano Menezes.

Mano Menezes ofreciendo su discurso
Mano Menezes ofreciendo su discurso de presentación como nuevo seleccionador de Perú. - Crédito: AFP

El flamante responsable técnico de la ‘bicolor’, ubicado en el centro del escenario con un atuendo casual en el que se apreciaba un pin de la FPF, apenas atinó a encogerse de hombros y cerrar los ojos cuando sintió el mínimo contacto. A su izquierda, ligeramente sorprendido, el presidente Agustín Lozano se agachó para evitar el impacto.

Afortunadamente, en el otro extremo, Jean Ferrari tuvo una inmediata capacidad de reacción para sostener el banner con su mano derecha y así evitar un episodio mucho más bochornoso en una conferencia de prensa que prosiguió con su curso no sin una observación de las autoridades a la seguridad del recinto para no caer en otro ‘blooper’.

Elogios

Pasada las 17:00 horas del último jueves 29 de enero, en el hotel Hyatt, los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol hicieron su aparición al lado de Mano Menezes y su comando técnico para realizar el anuncio oficial de su contratación como nuevo director técnico de la selección nacional por los próximos cuatro años.

Agustín Lozano fue el primero en presentarlo con un mensaje cargado de emoción: “Bienvenido a Perú. Sepa usted que el pueblo peruano lo recibe con mucho respeto, cariño y abrigando la mayor esperanza para que vuelvan los triunfos, alegrías y los peruanos nos volvamos a abrazar y nuestras selecciones puedan regalarnos grandes momentos”.

Hoy estamos juntos para presentar a nuestro amigo Mano Menezes. Él no necesita mayor presentación, porque todos conocen su trayectoria y experiencia, que nos servirá para dirigir al fútbol peruano desde la parte más alta”, sumó el titular de la FPF.

A su vez, Jean Ferrari indicó que “es una persona que tiene una trayectoria intachable, pero además calza dentro de los estándares y proyecto que apuntamos. No pasa simplemente por un estilo, sino por la necesidad de hacer el cambio generacional del que tanto se habla. Él ha demostrado a lo largo de su carrera todo ello”.

Desafío

Mano Menezes fue el último en tomar la palabra durante su primer contacto con la sociedad peruana. El técnico aseguró que su llegada a la selección peruana responde al valor que representa el reto de asumir la conducción de la ‘bicolor’.

“Los entrenadores vivimos de desafíos. Y los grandes desafíos nos motivan más. Yo tengo mi característica bien definida: yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados. Tengo comunicación con ambos. Eso me motiva”, esgrimió.

Mano Menezes será presentado como
Mano Menezes será presentado como nuevo técnico de la selección peruana para las Eliminatorias 2030 - Crédito: FFC / Infobae Perú

En su intervención, Menezes explicó que una de sus prioridades será analizar la actualidad de los futbolistas que participan en la Liga 1. Indicó que todos los jugadores serán considerados para los futuros llamados a la selección peruana, enfatizando que nadie quedará excluido de su plan de trabajo.

“Tenemos que ver a los jugadores que hay, seleccionar. Debo encontrar los jugadores y para eso tenemos un equipo calificado. Después, mantener a los experimentados para ayudar a los que recién llegan. Hablamos cara a cara”, expresó.

