Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, miércoles 28 de enero, será una jornada llena de fútbol inolvidable. La Champions League definirá a los equipos clasificados a la siguiente ronda. Además, habrá acción en las principales ligas de Sudamérica, como la argentina y brasileña.
Durante este día, se desarrollará la última jornada de la fase de liga del máximo torneo de Europa con grandes compromisos. Por ejemplo, Barcelona se jugará su boleto directo a los octavos de final cuando reciba a Copenhague del peruano Marcos López en el Camp Nou.
Lo mismo que Manchester City, que se ubica fuera de los primeros ochos de la tabla de posiciones y chocará con Galatasaray en el Etihad Stadium. Los dirigidos por Pep Guardiola necesitan un triunfo y que alguno de los equipos de arriba tropiece durante esta fecha.
Real Madrid también buscará asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la Champions League. Actualmente es tercero, pero su rival de turno, Benfica, sueña con meterse a los playoffs, por lo que hará de este cotejo más atractivo para los hinchas del balompié.
Por otro lado, en el fútbol argentino, los dos grandes Boca Juniors y River Plate tendrán acción, midiéndose con Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondientemente. Ambos enfrentamientos son válidos por la jornada 2 del campeonato local.
Partidos de la Champions League
- Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur (15:00 horas / Disney+)
- Liverpool vs Qarabağ (15:00 horas / ESPN 4)
- Arsenal vs Kairat (15:00 horas / ESPN 6)
- Union Saint-Gilloise vs Atalanta (15:00 horas / Disney+)
- Ajax vs Olympiakos Piraeus (15:00 horas / Disney+)
- Athletic Club vs Sporting CP (15:00 horas / Disney+)
- Bayer Leverkusen vs Villarreal (15:00 horas / Disney+)
- PSV vs Bayern München (15:00 horas / ESPN 2)
- Manchester City vs Galatasaray (15:00 horas / Disney+)
- Atlético Madrid vs Bodø / Glimt (15:00 horas / ESPN 3)
- Pafos vs Slavia Praga (15:00 horas / Disney+)
- PSG vs Newcastle United (15:00 horas / Disney+)
- Monaco vs Juventus (15:00 horas / Disney+)
- Borussia Dortmund vs Internazionale (15:00 horas / ESPN 7)
- Napoli vs Chelsea (15:00 horas / Disney)
- Barcelona vs Copenhague (15:00 horas / ESPN 5)
- Benfica vs Real Madrid (15:00 horas / ESPN)
- Club Brugge vs Olympique Marseille (15:00 horas / Disney+)
Partidos de la Liga Argentina
- Aldosivi vs Barracas Central (15:00 horas / TyC Sports Internacional y TNT Sports Argentina)
- Racing Club vs Rosario Central (17:00 horas / ESPN Premium Argentina)
- River Plate vs Gimnasia La Plata (18:00 horas / ESPN 5 Sur y TNT Sports Argentina)
- Estudiantes vs Boca Juniors (20:15 horas / ESPN)
Partidos del Brasileirao
- Vitória vs Remo (17:00 horas / Zapping)
- Atlético Mineiro vs Palmeiras (17:00 horas / SporTV, Premiere y Globoplay)
- Coritiba vs RB Bragantino (17:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)
- Internacional vs Athletico-PR (17:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)
- Fluminense vs Grêmio (17:30 horas / Premiere y Globoplay)
- Chapecoense vs Santos (18:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)
- Corinthians vs Bahia (18:00 horas / SporTV, Premiere y Globoplay)
- São Paulo vs Flamengo (19:30 horas / Globo, Premiere y Globoplay)
Partidos del fútbol colombiano
- Alianza vs Boyacá Chicó (16:10 horas / Win+ Futbol y Win Play)
- Santa Fe vs Deportivo Pereira (18:30 horas / Win+ Futbol y Win Play)
- Deportivo Pasto vs Millonarios (20:30 horas / Win+ Futbol y Win Play)
Partidos del fútbol paraguayo
- Libertad vs Sportivo Ameliano (16:00 horas / DIRECTV Sports y Tigo Sports)
- 2 de Mayo vs Olimpia (18:15 horas / DIRECTV Sports y Tigo Sports)