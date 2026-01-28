Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se definirán a los clasificados en la Champions League. También, Boca Juniors y River Plate jugarán en Argentina. Revisa la agenda deportiva

Hoy, miércoles 28 de enero, será una jornada llena de fútbol inolvidable. La Champions League definirá a los equipos clasificados a la siguiente ronda. Además, habrá acción en las principales ligas de Sudamérica, como la argentina y brasileña.

Durante este día, se desarrollará la última jornada de la fase de liga del máximo torneo de Europa con grandes compromisos. Por ejemplo, Barcelona se jugará su boleto directo a los octavos de final cuando reciba a Copenhague del peruano Marcos López en el Camp Nou.

Lo mismo que Manchester City, que se ubica fuera de los primeros ochos de la tabla de posiciones y chocará con Galatasaray en el Etihad Stadium. Los dirigidos por Pep Guardiola necesitan un triunfo y que alguno de los equipos de arriba tropiece durante esta fecha.

Real Madrid también buscará asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la Champions League. Actualmente es tercero, pero su rival de turno, Benfica, sueña con meterse a los playoffs, por lo que hará de este cotejo más atractivo para los hinchas del balompié.

Por otro lado, en el fútbol argentino, los dos grandes Boca Juniors y River Plate tendrán acción, midiéndose con Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondientemente. Ambos enfrentamientos son válidos por la jornada 2 del campeonato local.

Partidos de la Champions League

  • Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur (15:00 horas / Disney+)
  • Liverpool vs Qarabağ (15:00 horas / ESPN 4)
  • Arsenal vs Kairat (15:00 horas / ESPN 6)
  • Union Saint-Gilloise vs Atalanta (15:00 horas / Disney+)
  • Ajax vs Olympiakos Piraeus (15:00 horas / Disney+)
  • Athletic Club vs Sporting CP (15:00 horas / Disney+)
  • Bayer Leverkusen vs Villarreal (15:00 horas / Disney+)
  • PSV vs Bayern München (15:00 horas / ESPN 2)
  • Manchester City vs Galatasaray (15:00 horas / Disney+)
  • Atlético Madrid vs Bodø / Glimt (15:00 horas / ESPN 3)
  • Pafos vs Slavia Praga (15:00 horas / Disney+)
  • PSG vs Newcastle United (15:00 horas / Disney+)
  • Monaco vs Juventus (15:00 horas / Disney+)
  • Borussia Dortmund vs Internazionale (15:00 horas / ESPN 7)
  • Napoli vs Chelsea (15:00 horas / Disney)
  • Barcelona vs Copenhague (15:00 horas / ESPN 5)
  • Benfica vs Real Madrid (15:00 horas / ESPN)
  • Club Brugge vs Olympique Marseille (15:00 horas / Disney+)
Partidos de la Liga Argentina

  • Aldosivi vs Barracas Central (15:00 horas / TyC Sports Internacional y TNT Sports Argentina)
  • Racing Club vs Rosario Central (17:00 horas / ESPN Premium Argentina)
  • River Plate vs Gimnasia La Plata (18:00 horas / ESPN 5 Sur y TNT Sports Argentina)
  • Estudiantes vs Boca Juniors (20:15 horas / ESPN)

Partidos del Brasileirao

  • Vitória vs Remo (17:00 horas / Zapping)
  • Atlético Mineiro vs Palmeiras (17:00 horas / SporTV, Premiere y Globoplay)
  • Coritiba vs RB Bragantino (17:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)
  • Internacional vs Athletico-PR (17:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)
  • Fluminense vs Grêmio (17:30 horas / Premiere y Globoplay)
  • Chapecoense vs Santos (18:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)
  • Corinthians vs Bahia (18:00 horas / SporTV, Premiere y Globoplay)
  • São Paulo vs Flamengo (19:30 horas / Globo, Premiere y Globoplay)

Partidos del fútbol colombiano

  • Alianza vs Boyacá Chicó (16:10 horas / Win+ Futbol y Win Play)
  • Santa Fe vs Deportivo Pereira (18:30 horas / Win+ Futbol y Win Play)
  • Deportivo Pasto vs Millonarios (20:30 horas / Win+ Futbol y Win Play)

Partidos del fútbol paraguayo

  • Libertad vs Sportivo Ameliano (16:00 horas / DIRECTV Sports y Tigo Sports)
  • 2 de Mayo vs Olimpia (18:15 horas / DIRECTV Sports y Tigo Sports)

