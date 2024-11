La dura crítica de Horacio Zimmermann contra Agustín Lozano por culpar al Gobierno de perder la sede del Sudamericano Sub 20

Horacio Zimmermann arremetió contra Agustín Lozano tras declaraciones sobre el Sudamericano Sub 20.

El mes de noviembre de Agustín Lozano ha sido, en cuanto mínimo, anormal. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol es actualmente investigado por corrupción, lavado de activos, jefatura de organización criminal y otros cargos más. De hecho, todo empezó con la detención preliminar en su contra. El máximo mandatario del fútbol nacional fue detenido junto a Joel Raffo y otros funcionarios más. Después, seguramente a raíz de dicha inestabilidad en el ente rector del balompié nacional, se confirmó que Perú ya no sería la sede del Sudamericano Sub 20, el cual iba a ser en Lima y Arequipa.

Siguiendo la línea cronológica de lo que viene pasando en noviembre, Lozano se hizo presente en la final de la Copa Sudamericana. Durante la premiación hacia el Racing Club campeón con Gustavo Costas a la cabeza, entregó medallas y se mostró al lado de Alejandro Domínguez, quien es presidente de la CONMEBOL. Este viaje hacia Asunción fue muy criticado en redes sociales, pues la investigación hacia el dirigente aún no finalizó y la incertidumbre cada vez es mayor, sumándole a eso lo sucedido con el Sudamericano y el mal momento de la selección.

En su regreso a Lima tras la premiación del torneo continental, brindó declaraciones en el Aeropuerto Jorge Chávez, al ser cuestionado por el caso Sudamericano Sub 20: “Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no es la primera vez que el gobierno ha fallado”. Así, se desprendió de la responsabilidad en esta dolorosa situación para los jugadores de la Sub 20, ‘Chemo’ Del Solar y todos los allegados al torneo.

El presidente de la FPF arremetió contra el IPD tras la decisión de cancelar dicha competición. Créditos: 'Entre Bolas'

A raíz de estas palabras, el periodista de Movistar Deportes, Horacio Zimmermann, arremetió en sus redes sociales contra el mandamás del fútbol nacional: “Nunca es la FPF, siempre otro. Victimización, inoperancia, falta de gestión, etc. Es claro cómo Lozano es el número 1 en abstraerse de la realidad: lo comprueba que se haya ido a Paraguay sin antes resolver los problemas de nuestro fútbol”.

Eddie Fleischman también criticó a Agustín Lozano

Fue el mismo Eddie Fleischman desde su cuenta de X quien anunció el viaje de Agustín Lozano hacia Paraguay para vivir la final de la Copa Sudamericana. “Parece que alguien tenía ganas de ir a la final de la Copa Sudamericana en Asunción y a buscar un préstamo -¿y también protección?- a Conmebol”, fue lo que escribió el periodista de Full Deporte en sus redes sociales.

Por otro lado, también criticó las declaraciones de Lozano sobre el Sudamericano Sub 20: “Ese es el presidente sancionado por reventa- de FPF. El que los clubes de Liga1 y Liga2 eligieron con lista única. Todo podrido”.

Declaraciones de Agustín Lozano tras quedar libre

Cuando se confirmó que el periodo de detención preliminar contra Lozano había sido finalizado, estas fueron las primeras palabras del presidente de la Federación Peruana de Fútbol: “Primero, quiero agradecer a las autoridades, que han hecho justicia. Agradezco a mi familia y a todos mis amigos, quienes han estado muy cerca. También agradezco a todos los dirigentes que confían a Agustín Lozano. Hoy quiero estar con mi familia, pero mañana pienso hablar con toda la prensa. No habrá una sola prensa que se quede sin hablar sin Agustín Lozano. Arriba hay un Dios que ve todo lo que hacemos”.

El todavía presidente de la Federación Peruana de Fútbol indicó que ofrecerá conferencia de prensa para dar su verdad. (Video: Canal N).