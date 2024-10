Gol de Fabio Vásquez con remate a la carrera tras gran jugada colectiva en Perú vs Chile por Sudamericano Sub 15

Anotó Fabio Vásquez tras una gran acción por el sector derecho del campo. (Video: DIRECTV)

La selección peruana Sub 15 enfrentó a su similar de Chile en el estadio Ramón Aguilera Costa por la fecha 3 del Sudamericano de la categoría que se viene disputando en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los dirigidos por Pablo Zegarra tuvieron un muy mal primer tiempo, yéndose al descanso con un 2-0 en contra en el marcador, debido a los goles de Zidane Yañez y Yastin Cuevas. No obstante, tras el receso salieron con otro semblante y consiguieron acortar rápidamente la diferencia cuando Fabio Vásquez (42′) puso el 2-1, culminando una gran jugada colectiva.

La jugada inició con un saque lateral de Samir Meza para Jeanpiero Falconi, quien realizó un buen control orientado en el aire, se perfiló y tocó para Nicolás Cairo. Este le devolvió la pared con un gran pase filtrado a la espalda de su marcador. El extremo de la San Martín volvió a dominar el balón, se acomodó y metió un centro rasante para el atacante de Sporting Cristal, quien se anticipó a los dos centrales chilenos y en plena carrera consiguió rematar, cayéndose al suelo, pero con suficiente fuerza para cambiarle el palo al portero e inflar la red.

El impulso del combinado ‘blanquirrojo’ no terminó ahí, sino que, motivados por el descuento, salieron rápidamente en busca del empate y estuvieron cerca de encontrarlo solo 7 minutos después en una acción bastante similar, solo que esta vez el venenoso centro de Falconi no llegó a ser impactado por ningún delantero peruano.

Tras este comienzo turbulento, la selección chilena consiguió recuperarse y respondió marcando el 3-1 a los 55 por medio de Zidane Yañez, quien encontró un rebote en el borde del área y sacó un potente derechazo de primera, imposible para el portero Tomás Dulanto. Aquel tanto significó un baldazo de agua fría para la selección nacional, que solo unos minutos antes se sentía a tiro del empate, pero ahora debía remar nuevamente desde atrás.

Doblete de Zidane Yañez frente a la selección peruana. (Video: DIRECTV)

El cotejo no tendría muchas más emociones, salvo un palo de Andher Gonzalez en tiempo de descuento que pudo significar el 4-1 y la goleada para Chile, resultado que habría sido demasiado castigo para Perú.

Con este resultado, el conjunto ‘mapuche’ sumó 9 puntos y estiró su ventaja en el primer lugar del Grupo A, asegurando su clasificación a semifinales del torneo. Por su parte, la ‘bicolor’ se mantiene en el tercer lugar con 3 unidades, a la espera del resultado entre Colombia y Paraguay. Todavía tiene chances de pasar de ronda, y depende de otros resultados.

¿Quién es Fabio Vásquez?

Fabio Vásquez nació el año 2008 el distrito de Marcavelica, Piura. Inició su camino en el fútbol en San Martín de Sullana. Su gran talento no pasó desapercibido y llegó a Sporting Cristal, club en el que se mantiene hasta la actualidad. Este año participó de la Copa Mitad del Mundo Sub 18, certamen disputado en Ecuador, organizado por Independiente del Valle y en el que los ‘celestes’ quedaron subcampeones, tras perder la final con Atlético Nacional en penales.

Tiene un hermano mayor que también se dedica al fútbol, Aldair Vásquez, volante ofensivo de 21 años que milita en Atlético Grau de la Liga 1, donde esta temporada lleva 21 partidos disputados y 2 goles marcados.

Próximo partido de Perú en el Sudamericano Sub 15

A la selección peruana le tocará descansar la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano Sub 15, la cual se disputará este jueves 10 de octubre, enfrentando a Paraguay vs Chile y Colombia vs Bolivia. Recién volverán a jugar el sábado 12, cuando enfrenten a Colombia, en un partido que podría ser de descarte.