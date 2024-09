Adrián Arregui puso en duda su continuidad en Alianza Lima con peculiar respuesta: “Soy más de objetivos cortos”

El futbolista argentino dio pistas sobre su futuro con el club 'blanquiazul'. (Video: L1 Max)

Alianza Lima continúa su lucha por volver al trono de la Liga 1, después de la caída del año pasado ante su máximo rival -Universitario de Deportes- en la final. El equipo ‘íntimo’ planificó la temporada con la intención de levantar el trofeo y una de las contrataciones que hizo fue la de Adrián Arregui, futbolista argentino. Poco a poco, el pivote ha sabido ganarse el respeto y cariño de la hinchada ‘blanquiazul’ con su gran don de liderazgo, por lo que muchos esperan su continuidad.

El volante de 32 años llegó a La Victoria a inicios del presente año, proveniente del Atlético Temperley, club de la segunda división de Argentina. Aunque su rendimiento en el campo algunas veces no fue el mejor durante la actual temporada del campeonato peruano, el experimentado jugador también ha tenido buenas presentaciones y ha sumado bastante al plantel, incluso más allá de lo deportivo.

En ese sentido, es una posibilidad que Arregui se gane su renovación de cara a la próxima campaña de la Liga 1. El argentino fue consultado sobre su deseo de seguir defendiendo la camiseta ‘blanquiazul’, pero sorprendió con singular respuesta, dando pistas sobre su futuro en una entrevista para L1 Max.

“Uno siempre piensa lo mejor, en que salga todo de la mejor manera y lograr todo. Tengo mi hijo en la Argentina y lo extraño mucho, esa es la realidad, no lo puedo ocultar. Pueden pasar un montón de cosas. Estoy muy agradecido, me encantaría quedarme si está la posibilidad, pero soy más de objetivos cortos y de tratar ver qué pasa. De tratar de escribir la historia con mis compañeros que fue lo que me propuse cuando vine al Perú”, señaló.

Adrián Arregui llegó a Alianza Lima a inicios del 2024, proveniente del Atlético Temperley. Crédito: Prensa AL

Hasta el momento, Adrián Arregui ha disputado un total de 20 partidos con el cuadro de La Victoria en la presente temporada, cuatro de ellos en Copa Libertadores. Según el portal especializado, ha sumado más de 1.380 minutos en cancha, registrando dos goles y una asistencia.

Es importante mencionar que este fin de semana se reanuda la Liga 1, tras el parón por la fecha FIFA, y Alianza Lima asume provisionalmente el liderato del Torneo Clausura. El equipo ‘íntimo’ se ubica en lo más alto de la tabla con 20 puntos, dos más que Universitario y tres más que Melgar, sus más cercanos perseguidores.

Sobre Paolo Guerrero

En la entrevista para L1 Max, Adrián Arregui también se refirió a la presencia de Paolo Guerrero en la plantilla. El ‘Depredador’ cumplirá su sueño de jugar en el equipo de sus amores, tras firmar contrato recientemente, y ya se ha venido acoplando al resto de sus compañeros en los entrenamientos para cumplir los objetivos en conjunto.

El volante argentino destacó la figura del 'Depredador' en los entrenamientos del club de La Victoria. (Video: L1 MAX)

“Acá la premisa siempre fue que Alianza logre el campeonato y para eso hay que trabajar con mucha humildad y para ello hay que formar un grupo humilde. Humildad no solo es el que no tiene para comer, nosotros priorizamos eso entre todos. Tenemos un grupo de chicos grandes que llevan el vestuario de una sana manera. Paolo vino, hemos hablado y él comprende el código y el chip que hay en este grupo. Cada uno de los de acá nos conocemos un poco”, expresó.

“Lo estoy conociendo ahora, él tiene 40 años y entrena a la par. Nosotros entrenamos fuerte, tratando de tirar para adelante y de sostener. Él se desenvuelve en su forma, lo veo feliz, en el día a día vamos charlando. Estamos bien”, añadió sobre el goleador.