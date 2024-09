André Carrillo quiere jugar en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2024: “Por mutuo interés se ha iniciado un contacto”

La 'Culebra' sostiene conversaciones con el club 'blanquiazul'. (Desmarcados)

André Carrillo quedó como jugador libre luego de disolver su contrato con Al Qadisiyah y, de inmediato, creció la ilusión de los fanáticos de Alianza Lima por su regreso. Este deseo podría convertirse en realidad en un futuro cercano.

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Desmarcados’, informó sobre el inicio de conversaciones entre el futbolista y el club ‘blanquiazul’ en los últimos días.

“Pude contactarme con alguien que está muy cerca del tema y me dicen que por mutuo interés se inició un contacto entre el círculo de André Carrillo y Alianza Lima. En un principio, el conjunto ‘blanquiazul’ pregunta si hay las reales intensiones del jugador por regresar, afirmaron, dijeron que sí”, contó.

El comunicador señaló el siguiente paso para hacer posible el retorno de la ‘Culebra’. Alianza pondrá la propuesta futbolística y económica sobre la mesa con el objetivo de convencer al jugador de dejar su vida en Arabia Saudita y mudarse al Perú.

De acuerdo a Henry Quinteros, exjugador del ‘equipo del pueblo’, el problema no sería el dinero. “Alianza tiene la plata”, expresó. Se trataría más de una decisión personal del exseleccionado nacional, ya que dejaría el extranjero con 33 años, edad en la cual podría optar por una liga más competitiva.

André Carrillo podría volver a Alianza Lima tras 13 años en el extranjero.

¿André Carrillo puede fichar por Alianza Lima?

A raíz de la desvinculación de André Carrillo con Al Qadisiyah, surgió una incógnita en el pueblo ‘blanquiazul’. Y es que el anuncio de su salida se dio a conocer el domingo 1 de setiembre cuando el mercado peruano de pases ya se encontraba cerrado.

De acuerdo a Mauricio Loret de Mola, la ‘Culebra’ habría quedado libre antes del 31 de agosto, fecha en la que culminó la ventana de fichajes en la Liga 1. De esta forma, sí podría incorporarse a Alianza Lima sin problema alguno.

Con el nuevo reglamento, modificado a inicios de este 2024, los jugadores libres tienen hasta la fecha 12 del Torneo Clausura para ser inscritos en un equipo del campeonato nacional. Es decir, el plazo sería el 21 de setiembre.

El mensaje de despedida a André Carrillo. - Crédito: Al-Qadisiyah

André Carrillo habló de su regreso a Alianza Lima

Carrillo se ha referido a la posibilidad de volver a Alianza Lima en enumerables ocasiones. La última vez que lo hizo fue en este año. El exSporting Lisboa participó del programa ‘Enfocados’ de su amigo Jefferson Farfán y dio detalles de su regreso a Matute.

La ‘Culebra’ no ocultó su deseo de retornar a la institución donde se formó y debutó profesionalmente. “Me gustaría en algún momento regresar a Alianza para tener más responsabilidad, para asumir de otra manera. Lo he pensado, tengo una ilusión”.

No obstante, reveló su principal miedo de tomar esa decisión. “Tengo miedo de que me pase lo que le pasó a (Christian) Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado. No estoy para pasar por esos momentos, no estoy para estar pasando por esas situaciones tan incómodas”.

André Carrillo confesó que teme que le ocurra lo mismo que a Christian Cueva, si decide regresar a Alianza Lima (Enfocados)

Lo cierto es que el mundialista ha hecho su vida en el Medio Oriente producto de su estadía en Al Hilal y Al Qadisiyah. Sus hijos y esposa están acostumbrados a Arabia Saudita y representaría un cambio radical mudarse a Perú. Por ese motivo, será complicado concretar su vuelta a Alianza.