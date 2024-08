“El contrato con Alianza Lima está roto, no es una situación agradable”, confirmó abogado de Cristian Díaz, tras nueva postura del club

Cristian Díaz rescindió su contrato con Alianza Lima y no será DT del cuadro 'blanquiazul' este 2024

Finalmente se resolvió la situación de Cristian Díaz con Alianza Lima. Eduardo Martins, abogado del DT argentino, reveló a Infobae Perú que el cuadro ‘blanquiazul’ rompió el contrato de forma unilateral. No obstante, dejó en claro que, junto a su equipo legal, se encuentran evaluando qué acciones tomar al respecto:

“El contrato fue roto sin causa por el club, lo hicieron a través de una comunicación con un abogado. Por una cuestión formal vamos a solicitar el poder, pero el contrato está roto. Vamos a evaluar qué pasos seguir”, señaló.

El letrado también afirmó que el DT de 48 años se encuentra muy afectado por la situación, especialmente porque se quedó sin trabajo, ya que, tras recibir el llamado de Bruno Marioni rescindió su vínculo con Deportivo Morón. Por este motivo, se tomará unos días de vacaciones para reflexionar y analizar su próximo destino:

“Cristian Díaz se va a tomar unos días de vacaciones, no es una situación agradable. Hasta el sábado estaba dirigiendo, tenía una oferta importante de un club grande de Sudamérica y hoy está sin trabajo, y le rompieron un trabajo sin causa, pero nada de los que no se pueda reponer. Ahora él irá a descansar y pensar en su futuro, y nos toca trabajar a los abogados”, añadió.

Cristian Díaz rescindió contrato con Deportivo Morón para firmar por Alianza Lima. Crédito: Getty Images

La postura de Bruno Marioni

Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima y principal responsable en la elección del DT, dio su postura respecto a las negociaciones que tuvieron con Cristian Díaz. Según su testimonio, Alianza Lima tomó la decisión de frenar las negociaciones con el DT, no obstante, no respondió con claridad si hubo o no un contrato firmado:

“Tengo que ser cronológico con esta situación. Nosotros durante el semestre anterior, función de mi área, es tener contacto con algunos comandos técnicos sobre futbol, metodología y formas. No para contratarlos, sino para conocer quién se puede adecuar a la idea de trabajo de Alianza. Así, tomamos contacto con Cristian; a partir de eso cuando se da la salida de Alejandro vamos a nuestra base de datos de entrenadores entrevistados; él ha tenido varios procesos desde el 2019. Nosotros como institución cada vez que entablamos negociación hablamos de contratos y montos. Acá se dio una particularidad: hemos decidido frenar esta situación. Porque nuestra área legal nos pidió frenar por situaciones externas que todo el mundo conoce”, declaró a RPP.