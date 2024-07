Delantero peruano-finlandés fichó por campeón de Dinamarca y enfrentará a Oliver Sonne

Alberto Velásquez firmó por tres temporadas con el Midtjylland de Dinamarca.

Alberto Velásquez, un delantero de 16 años nacido en Finlandia con padre peruano y quien anteriormente fue convocado para la selección Sub 15 de Perú, ha dado un gran paso en su carrera. Se ha convertido en el nuevo jugador del Midtjylland de Dinamarca, un equipo que ganó el campeonato de la liga local la última temporada y participará en la próxima Champions League.

El nacido en Helsinki, venía jugando en el FC Honka de la tercera división finlandesa; donde tuvo una destacada participación al marcar 9 goles en 12 partidos, firmó un contrato por tres temporadas. Inicialmente se unirá al equipo Sub 19 de los ‘lobos’, el cual participará de la UEFA Youth League. Si consigue hacerse con un lugar en el primer equipo, tendrá la chance de enfrentar a Oliver Sonne, quien también milita en la liga danesa, con el Silkeborg IF.

El atacante también fue tentado por el Red Bull Salzburg de Austria. No obstante, finalmente tomó la decisión de unirse a las filas del campeón danés. En su nuevo equipo, compartirá con otros sudamericanos como el uruguayo Emiliano Martínez y el chileno Darío Osorio. Este último, a sus cortos 20 años fue una de las figuras del pasado curso, disputando 23 partidos en los que marcó 8 goles y brindó 2 asistencias, lo cual le valió para ser convocado por Ricardo Gareca a la Copa América 2024.

Alberto Velásquez firmó por tres temporadas con el Midtjylland de Dinamarca (Midtjylland)

Alberto Velásquez y su dilema ente Perú y Finlandia

A mediados del 2023, Alberto Velásquez fue convocado por Pablo Zegarra a la selección peruana Sub 15 y tuvo la posibilidad de disputar tres amistosos: uno contra Deportivo Municipal y dos frente a Uruguay. Su debut con la ‘bicolor’ fue auspicioso, ya que convirtió un ‘hat trick’ en la goleada 7-0 sobre la ‘academia’. Luego, volvió a marcar en el empate 1-1 con la ‘celeste’. Solamente se quedó sin celebrar en el segundo choque con los rioplatenses, el cual quedó 0-0.

Luego, el joven delantero expresó en redes sociales su entusiasmo por representar al Perú’: “Es un gran honor vestir estos colores”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de fotos de su recorrido por el país.

Sin embargo, a inicios de este año, el nacido el 8 de julio en Helsinki recibió el llamado de la selección de Finlandia Sub 17, para disputar cuatro amistosos: dos contra Islandia y dos frente a Portugal. Su desempeño con el equipo nórdico fue destacado, anotando un nuevo triplete en la victoria 4-1 sobre los ‘vikingos’ y marcando el gol del triunfo en el 1-0 sobre los ‘lusos’.

Alberto Velásquez marcó cuatro goles durante su breve paso por la selección peruana Sub 15 (Instagram: Alberto Velásquez)

Debido a este gran rendimiento, su DT Erkka V. Lehtola, lo llevó al Campeonato de Europa sub 17, certamen en el que perdieron con Bélgica (1-0), vencieron a Países Bajos (1-0) y empataron con Italia. Velásquez disputó los tres encuentros y no logró marcar, pero aportó una asistencia frente a los ‘tanos’.

Actualmente, no se decide definitivamente si representar a Perú o a Finlandia. No obstante, al haber disputado un campeonato oficial con los europeos, para jugar por la ‘blanquirroja’ de manera definitiva, deberá realizar el ‘One Time Switch’, similar proceso al que llevó a cabo Gianluca Lapadula el 2020, cuando fue convocado por Ricardo Gareca.