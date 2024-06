Jorge Fossati culpó al césped por sensible lesión de Luis Advíncula: “Es inaguantable el dolor”

Luis Advíncula no pudo terminar el partido Perú vs Chile porque sufrió una lesión que no le permitió continuar jugando. El defensa tuvo que abandonar el campo y salió cojeando con rostro de lamento antes de terminar el primer tiempo. La situación generó preocupación porque podría ser una baja sensible para el choque contra Canadá por la fecha 2 del Grupo A la Copa América 2024.

El DT Jorge Fossati confirmó que el jugador de Boca Juniors sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y señaló que es producto del estado del campo de juego del AT&T Stadium de Arlington, Texas. El técnico de la selección peruana apuntó al tipo de césped como causante de la dolencia del lateral nacional.

“Lamentablemente fue un dolor, que esperamos no sea más que eso, en una zona que es inaguantable el dolor, en el tendón de Aquiles, le vino de la nada. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el césped normal que nace y crece sino es un césped que traen de afuera. Eso lo puede hacer un poco más dura y a veces te puede afectar precisamente en esa parte. No soy médico, y nada por el estilo, pero hace unos cuantos años que estoy en fútbol, y sé que las lesiones del tendón de Aquiles pueden venir por ese lado también”, disparó el DT en conferencia de prensa.

¿Cuál es la gravedad de la lesión de Luis Advíncula?

Tras el empate de Perú con Chile por la primera fecha de la Copa América 2024, el equipo de Jorge Fossati decidió continuar su entrenamiento en el hotel de concentración. El único jugador que salió de la concentración de la ‘blanquirroja’ fue Luis Advíncula, quien se trasladó a un clínica local para realizarse los estudios médicos correspondientes para conocer la gravedad de su dolencia.

El futbolista de Boca Juniors pasó por resonancia magnética luego que se sintió del tendón de Aquiles, y esperarán los resultados para determinar si será tomado en cuenta o no para el choque contra Canadá este martes 25 de junio a las 17:00 horas en el estadio Children’s Mercy Park en Kansas City, por la fecha 2 de la competición Conmebol.

En las próximas horas habrán novedades al respecto, mientras tanto el ‘equipo de todos’ continúa con sus trabajos de recuperación. Si se confirma que la lesión es de consideración, Marcos López sería su reemplazo ante los ‘rojos’, el mismo que ingresó para tomar su lugar en el ‘clásico del Pacífico’.

El detallado análisis de Jorge Fossati tras empate con Chile

El técnico de la selección peruana quedó conforme con el desempeño de su equipo, resaltó la actitud que tuvieron frente los ‘mapochos’ y reconoció que hay cosas por mejorar. Aseguró que la ansiedad le terminó jugando en contra, pero espera corregir errores para el choque con Canadá.

“Me parece que en la tenencia de la pelota, ahí estuvo nuestro déficit. En general, algunas que se había hablado y trabajado, no salieron como queríamos. Vi un equipo con muy buena actitud, pero ansioso. Con poca confianza a la hora de jugar y tenerla, de buscar llegadas colectivas”, apuntó el uruguayo.

