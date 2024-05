Horacio Benincasa pidió concientizar sobre la salud mental en el fútbol: “Hay jugadores que no saben sumar y tienen que lidiar con el periodismo y las redes sociales”

El defensa de Alianza Atlético citó varios casos de jugadores que han sido criticados por el periodismo. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal venció por 2-1 a Alianza Atlético en condición de local por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El estadio Alberto Gallardo fue testigo del triunfo de los ‘cerveceros’, que ahora son los líderes del primer certamen del año, un punto encima de Universitario. Sin embargo, luego de este partido, Horacio Benincasa se convirtió en noticia por la delicada reflexión que lanzó en conferencia de prensa sobre la salud mental en el fútbol, citando los casos de Percy Prado, Luis Advíncula, Alex Valera y Jeriel De Santis.

“Quería tocar el tema de la salud mental en el jugador. Lo quise tocar el partido con la ‘U’ y, desgraciadamente, me tocó ‘doping’. Ese mismo día pasó lo de Percy Prado, y quedó ahí. ¿Por qué? Por ahí porque es un jugador que no está en un equipo grande, no está jugando actualmente, pero hay muchos casos aquí y en el mundo. Conozco compañeros que han tenido esta enfermedad y no la han querido tocar, yo la he pasado”, fueron sus primeras palabras ante los medios.

La molestia se apoderó del jugador del defensa del cuadro ‘churre’, quien pidió empatía por lo que sucedió con el exlateral de Nantes y aseguró que si se hubiera tratado de un elemento de algún equipo grande, la situación hubiera sido diferente y hasta “hubiese hasta un ministerio para apoyarlo”.

Percy Prado fue campeón de la Copa Bicentenario con Sporting Cristal el 2021, pero el 2024 dejó mensajes alarmantes en Instagram, despidiéndose de su familia. Luego los eliminó. - créditos: Instagram Percy Prado

De la misma manera, le dedicó un mensaje a los periodistas y cómo sus palabras influyen para que los hinchas critiquen a los jugadores. “Para mejorar el fútbol peruano es un trabajo de todos, no solo de jugadores, comando técnico, árbitros y también periodistas. Lo digo porque estudié para ser comunicador. Es un trabajo muy importante y peligroso porque lo que dicen, una sola palabra, puede provocar muchas cosas a nosotros. Tienen que tener la responsabilidad para hablar. El partido con Boys dijeron en vivo que un jugador no quería entrar, no sé si fue así o no. Pero los periodistas que dicen eso, no sé si confirmaron la noticia, son los mismos que después dicen ‘no a la violencia’ cuando va la barra de Boys a pegarle a ese jugador”, señaló.

Casos de Luis Advíncula, Alex Valera y Jeriel De Santis

Ahí fue cuando Horacio Benincasa no dudó en mencionar casos como los de Luis Advíncula y Alex Valera, quienes tuvieron algunos inconvenientes con los penales luego de sus fallas en el repechaje mundialista para Qatar 2022 con la selección peruana.

“Pasó con Advíncula, un ‘crack’ que no quiso volver a patear un penal, pasó con Valera, ahora con De Santis. Son jugadores que tienen la posibilidad de pedir ayuda. Gracias a Dios, tuve una educación para sobrellevar estos temas, pero hay muchos jugadores que lo único que tuvieron fue una pelota y esos temas no saben llevarlo. He conocido jugadores que no saben sumar, ¿cómo les pides que en el día a día traten con el periodismo y las redes sociales que es un arma muy fuerte?

Asimismo, el ‘Che’ explicó una situación personal que ejemplifica lo que quiere decir. También pidió mayor concientización, sobre todo, luego de los cuestionamientos que ha recibido Jeriel De Santis por sus errores de definición en Alianza Lima.

“A mi hija la tengo mal, con un virus, y he tenido que dejar a mis dos hijas mal y a mi esposa sola para venir a cumplir. Eso no lo saben y por ahí puedo tener un mal partido, pero uno nunca sabe lo que hay detrás del futbolista. Entonces, al dirigirse a alguien hay que buscar la línea del respeto y no la del marketing. Cuando alguien la pasa mal, es divertido, ¿no? Agarrársela con uno, pasa con De Santis. Hay que acordarse que somos humanos, ustedes también se pueden equivocar. He escuchado periodistas que dicen ‘su pelota de él’, está mal dicho, pero ¿acaso los corregimos? Convivimos con el error y la crítica, pero no a lo mala leche, no a vender”, precisó.

El delantero venezolano peruano habló tras la ocasión desperdiciada que le pudo dar el triunfo a Alianza Lima por la fecha 3 del certamen Conmebol. (AméricaTV)

Arbitraje en Liga 1 y amaños de partidos

El futbolista de Alianza Atlético siguió con su discurso y criticó que los tres clubes grandes del Perú se quejen del arbitraje, cuando para él, son los más favorecidos.

“Pido un poco de responsabilidad porque la prensa no se da cuenta del poder que tiene de la palabra. He visto personas que no saben nada de fútbol y repiten lo que escuchan. También se la agarran con árbitros, nos podemos equivocar. Hasta me da gracia que entre ‘U’, Alianza y Cristal se pelean por quién es el más afectado cuando son realmente los favorecidos y los afectados somos nosotros”, comentó.

Finalmente, recordó que Mario Tajima denunció sobre los amaños de partidos en Liga 1 el año pasado y ahora, luego de su salida de Academia Cantolao, no tenga equipo.

“El año pasado, un jugador denunció cosas raras en los partidos. Hoy está sin equipo. Hay muchas cosas detrás que hay que tocarlas sin miedo, yo no lo tengo. Mañana me retiro y no tengo problemas. Hay cosas que se saben y no se actúan, y eso me molesta mucho”, sostuvo.