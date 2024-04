Williams Riveros opinó sobre la implacable disputa entre Universitario y Sporting Cristal por Torneo Apertura y dejó advertencia

Disputadas 11 fechas del Torneo Apertura, 'merengues' y 'celestes' se perfilan a pelear por el campeonato hasta la última fecha. (GOLPERU)

La definición del Torneo Apertura 2024 parece ser cosa de dos. A lo largo del primer certamen de la Liga 1, tanto Universitario de Deportes como Sporting Cristal se han mostrado casi imbatibles y se han consolidado como los principales candidatos al trofeo. Los’celestes’ cuentan con 28 unidades tras 11 fechas y están a solo un punto por encima de los ‘merengues’, que tienen 27 y se mantienen invictos.

Semana tras semanas, ambos elencos vienen obteniendo buenos resultados. Por ejemplo, el último sábado 13 de abril, la ‘U’ se impuso como visitante ante Sport Boys, y dos días después, el lunes 15, los del Rímac doblegaron a Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco.

Ante este parejo panorama que se avecina de cara a la recta final del campeonato, uno de los referentes del plantel ‘crema’, como el central paraguayo Williams Riveros se pronunció sobre la dura competencia que representan los dirigidos por Enderson Moreira y dejó una reveladora frase.

Universitario pendiente de Cristal en Cusco

En declaraciones con GOLPERU, el apodado ‘Jerarquía’ aceptó que se encuentran pendientes a lo que hacen su más férreo competidor, ya que observaron su cotejo ante el ‘pedacito de cielo’. Sin embargo, remarcó que eso no los distrae en su preparación cotidiana.

“Estamos trabajando bastante bien, miramos el partido de Sporting Cristal, no te voy a negar que lo miré, pero eso no cambia nada, porque seguimos dependiendo de nosotros. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, mirando para adelante y tratando de ganar todo lo que nos toque”.

El zaguero de 31 años, que cumple su segunda temporada en el club de Ate, se refirió a la próxima contienda de los ‘estudiantiles’, la visita a Unión Comercio en Tarapoto, la que consideró como una “final”. Dicho cotejo se disputará el viernes 19 de abril desde las 15:00 horas de Perú.

“Nosotros vamos partido tras partido, ahora viene Unión Comercio, después Botafogo y vamos a seguir así. Este que viene es una final para nosotros y vamos a jugarlo como tal. Esperamos sumar de tres. Vamos a jugarlo como lo venimos haciendo, tratar de jugar por abajo, tratar de complicar al rival y vamos a seguir practicando en la semana para eso”.

Tras una mano del paraguayo, árbitro cobró penal a favor de los 'rosados', que puso en riesgo resultado de los 'merengues'. (GOLPERU)

Negó que merecía tarjeta roja ante Boys

Como casi todos los partidos de la Liga 1, el Universitario vs Sport Boys no estuvo exento de polémica, pues se reclamó que en el penal sancionado a favor de los ‘chalacos’ por mano de Riveros Ibáñez, el árbitro Michael Espinoza debió mostrarle una segunda tarjeta amarilla y expulsarlo, algo que no ocurrió. El central se defendió y dijo que no era merecedor de otra cartulina.

“Si vamos a lo legal, creo que está bien no ponerme la segunda amarilla. Para mí no fue amarilla y no comparto la crítica”.

El futbolista explicó que no miró el esférico y señaló que si dicho objeto impactó contra su brazo fue sin intención alguna. Adicionalmente, se refirió a algunos cuestionamientos por la forma en la que llegó a marcar en dicha acción, provocando una pena máxima en contra que puso en riesgo el resultado contra los porteños, mencionando que en próximas ocasiones tratará de corregirlo.

“Yo ni veo la pelota, estoy mirando a otro lado, saco la cabeza y la mano la alzo de imprudencia. No es que quiero ponerla ahí para que me pegue, sería algo tonto que piensen que quiero hacer un penal. Uno va a defender, soy un tipo que va a morir por la pelota, ojalá que no vuelva a pasar. Voy a tratar de ir con la mano atrás. Solo eso”, finalizó el guaraní, que en dicha contienda marcó un tanto de cabeza.