La renta particular roza los S/4.400 millones y supera al seguro de desgravamen como principal producto del sector asegurador

Según Protecta, los usuarios buscan preservar sus recursos, recibir una renta periódica y designar beneficiarios en caso de fallecimiento. El producto ofrece además la posibilidad de recuperar el capital al concluir la vigencia de la póliza.

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El mercado de rentas particulares consolidó su expansión en Perú a partir de una combinación de mayores tasas frente a los depósitos a plazo, una oferta más difundida por las aseguradoras y el ingreso de capitales provenientes de negocios, herencias, ventas de inmuebles y ahorros acumulados.

El segmento, que movía menos de S/1.000 millones en 2018, se acercaría a los S/4.400 millones este año, de acuerdo con un análisis de Protecta Security.

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Un mercado que se encamina a los S/5.000 millones

A partir del segundo semestre de 2023, las compañías de seguros intensificaron la difusión de estos productos y ampliaron sus canales de venta, explicó Alfredo Chan Way, gerente comercial de Rentas de Protecta Security.

Según el ejecutivo, ese proceso permitió que la renta particular dejara de depender principalmente de los fondos retirados de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

El mercado alcanzó S/886 millones en 2018, cuando comenzó a desarrollarse como una alternativa de inversión para los afiliados que retiraban hasta el 95,5% de sus fondos de jubilación.

El mercado de rentas particulares en Perú proyecta colocaciones de S/ 4.400 millones durante 2026.

En 2021, 2022 y 2023, las colocaciones superaron los S/1.000 millones anuales. El salto más pronunciado ocurrió en 2024, con cerca de S/2.400 millones, mientras que en 2025 el volumen llegó a S/3.800 millones.

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Para 2026, Chan Way proyecta que el mercado de renta particular rozará los S/4.400 millones. La expansión continuaría en 2027, con un crecimiento anual de entre 10% y 15%, hasta los S/4.800 o S/5.000 millones en colocaciones.

El ejecutivo sostuvo que el producto superó al seguro de desgravamen como el de mayor facturación dentro del sistema asegurador. “Hasta 2024, el desgravamen, vinculado a créditos hipotecarios, vehiculares, personales y de consumo, lideraba el mercado con cerca de S/2.600 millones anuales”, dijo para Infobae Perú.

AFP vs. aseguradoras: alguien gana, alguien pierde

La expansión de este negocio se vincula con los cambios en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). La norma del 95,5%, activada en 2016, permitió que los afiliados retiraran gran parte de su fondo al momento de jubilarse, ya fuera por edad legal o jubilación anticipada. Y ese fue su punto de quiebre.

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Antes de esa modificación, las aseguradoras solo colocaban rentas vitalicias de jubilación, un negocio que, según Chan Way, representaba alrededor del 60% de las operaciones de renta vitalicia.

La norma que habilitó el retiro del 95,5% de los fondos de las AFP impulsó la creación de estos contratos de ahorro.

Con los retiros de fondos, ese segmento perdió peso y las compañías comenzaron a desarrollar productos que permitieran al cliente recibir ingresos periódicos sin renunciar a recuperar su capital al final del contrato.

La renta particular opera bajo ese esquema. El cliente entrega un monto a una aseguradora, recibe una renta mensual, trimestral, semestral o anual y, al final del plazo contratado, recupera el capital, de acuerdo con las condiciones de cada póliza. Los periodos más frecuentes se ubican entre cinco, siete y 10 años.

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Las tasas pueden bordear 7% en soles y 6% en dólares

El principal atractivo del producto, según Protecta, es que ofrece una tasa fija y asegurada durante la vigencia de la póliza. Chan Way señaló que las operaciones de mayor monto pueden llegar a alrededor de 7% anual en soles y cerca de 6% en dólares.

Las condiciones cambian según la suma invertida y el plazo elegido. El ejecutivo comparó esas tasas con los depósitos a plazo en dólares, que, de acuerdo con su estimación, ofrecen entre 1,5% y 2% anual en promedio.

Ocho empresas de seguros compiten en un segmento donde casi la mitad de los usuarios tiene entre 61 y 70 años.

La empresa considera que este diferencial atrajo a personas que buscan una rentabilidad definida y no quieren asumir la volatilidad de fondos mutuos, fondos de inversión u otros instrumentos que pueden ofrecer retornos mayores, pero también registrar pérdidas.

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En el caso de Protecta, la inversión mínima es de S/60.000 o USD 20.000. Chan Way indicó que otras aseguradoras manejan montos distintos y que algunas podrían recibir inversiones desde USD 10.000.

El ticket promedio del mercado se ubicó cerca de S/400.000 por cliente durante 2026. En 2025, el promedio bordeaba S/350.000. En dólares, la inversión media pasó de unos USD 100.000 a un rango de entre USD 130.000 y USD 140.000.

Los fondos de AFP ya representan solo el 35% de las colocaciones

Uno de los cambios más marcados en el mercado es el origen de los recursos. En los primeros años de desarrollo del producto, cerca del 90% de los fondos invertidos en renta particular procedía de retiros del SPP.

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Esa proporción se redujo a 42% en 2025 y a 35% hasta septiembre de 2026, según Chan Way. La caída porcentual no implica, necesariamente, que hayan disminuido los recursos procedentes de las AFP, sino que el mercado total incorporó más fondos de otras fuentes. Es decir, se agrandó la torta.

La participación de los fondos previsionales en las rentas particulares bajó al 35% ante el ingreso de herencias y utilidades.

Los recursos que ingresan a este segmento provienen de ventas de departamentos, liquidaciones, herencias, utilidades empresariales, negocios privados y otros ahorros de personas con patrimonio.

El ejecutivo sostuvo que el producto dejó de ser una alternativa dirigida casi de forma exclusiva a jubilados que retiraban sus AFP. Por ello, estimó que el mercado mueve alrededor de S/400 millones mensuales.

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De ese monto, entre S/120 millones y S/140 millones provendrían del SPP. Sin embargo, señaló que las aseguradoras no tienen acceso a la información total sobre los retiros realizados desde las AFP, por lo que no pueden establecer qué parte de esos fondos termina en las rentas particulares.

La mayoría de inversionistas confía en el sol peruano

El 60% de las operaciones se realiza en soles y el 40% en dólares, una proporción que se mantuvo entre 2025 y 2026. Chan Way atribuyó esa preferencia a que gran parte de los clientes tiene gastos recurrentes en moneda nacional y a la confianza en la estabilidad del sol.

El comportamiento de los plazos cambió durante 2026. Las colocaciones de uno a tres años pasaron de 18% en 2025 a 27% este año. Las de cuatro a seis años pasaron de 32% a 43%, mientras que las de 7 a 10 años disminuyeron de 47% a 28%. Los contratos por más de una década pasaron de 3% a 2%.

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El 60% de los contratos se suscribe en soles ante la necesidad de cubrir gastos periódicos en la moneda local.

Chan Way vinculó este cambio con la incertidumbre política y electoral, además de las preocupaciones relacionadas con un eventual fenómeno de El Niño. “Los clientes suelen preferir comprometer sus recursos por menos tiempo cuando perciben mayores riesgos en el entorno local”, dijo.

Aun así, las operaciones de 4 a 6 años siguen como el principal segmento del mercado. Protecta espera que con un escenario de mayor estabilidad política y económica, esas vigencias recuperen terreno. Los plazos más largos suelen ofrecer mejores tasas.

El mercado apunta a personas mayores de 50 años

La demanda se concentra en personas que ya han acumulado patrimonio: en 2025, el 49% de los clientes tenía entre 61 y 70 años. En 2026, ese grupo representa el 47% del mercado. Solo entre 10% y 11% de los clientes tiene menos de 50 años.

El mercado cuenta hoy con ocho participantes: Rímac, Pacífico, Interseguro, Protecta, Mapfre, La Positiva, Vivir y AuguStar, antes Ohio National. En 2018, el sector solo tenía cerca de cinco operadores.

Chan Way consideró que todavía hay espacio para que ingresen más participantes, debido a que una parte relevante del patrimonio de personas naturales continúa distribuida entre depósitos bancarios, inmuebles, fondos mutuos y otros vehículos de inversión.

Protecta calcula que existen alrededor de USD 35.000 millones en ahorros y patrimonio de personas naturales en Perú. La cartera acumulada de rentas particulares bordearía los S/15.000 millones, equivalente a entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones. Bajo esa estimación, el mercado habría captado cerca del 15% del potencial identificado por la compañía.

El dato

Cerca de 20 años en el mercado: Protecta Security cumplirá 19 años de operaciones en diciembre y se aproxima a sus dos décadas dentro del sistema asegurador peruano.

S/5.600 millones en activos y S/500 millones de patrimonio: la compañía administra cerca de S/5.600 millones en activos totales y cuenta con un patrimonio aproximado de S/500 millones, según Alfredo Chan Way.

Quinto lugar en el sistema asegurador: Protecta ocupa el quinto puesto entre las compañías de seguros en Perú y su portafolio de inversiones registra una rentabilidad anualizada cercana al 8% en dólares, de acuerdo con el ejecutivo.