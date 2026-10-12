Anemia: qué alimentos pueden ayudar a prevenirla desde la cocina diaria y opciones para sumar hierro en las comidas

En una entrevista transmitida por Radio Nacional del Perú, el licenciado Manuel Arellano, representante del Colegio de Nutricionistas del Perú, aborda las pautas de alimentación necesarias para prevenir la anemia. Durante el espacio radial, se detallan las propiedades nutritivas de alimentos ricos en hierro y proteínas, como la sangrecita, las vísceras, el huevo y el pescado, así como recomendaciones para organizar las comidas diarias.

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La anemia por deficiencia de hierro requiere una respuesta que combine alimentación, controles de salud y, cuando corresponde, el tratamiento indicado por profesionales. La comida cotidiana puede aportar una parte relevante de los nutrientes necesarios, sobre todo si incorpora alimentos de origen animal, menestras, frutas, verduras y preparaciones que cada familia pueda sostener según su presupuesto y sus preferencias.

La prioridad no pasa por imponer un único plato ni por presentar a un alimento como una solución aislada. Una alimentación amplia permite sumar hierro, proteínas y otros nutrientes a lo largo de la semana. En ese esquema, la sangrecita, el hígado, el bofe, el bazo, el corazón y la molleja pueden alternarse con pollo, pescado, huevo, carnes y legumbres.

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El hierro cumple una función central en la formación de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno por el organismo. Cuando una persona presenta cansancio persistente, palidez, debilidad, falta de aire o mareos, debe acudir a un establecimiento de salud para una evaluación. La dieta acompaña la prevención y el tratamiento, pero no reemplaza los análisis ni los suplementos recetados cuando son necesarios.

Una variedad de alimentos ricos en hierro como sangrecita, hígado, pescado, legumbres y cítricos contribuyen a la prevención de la anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sangrecita puede incorporarse con medidas de higiene y buena cocción

La sangrecita es una alternativa habitual en la cocina peruana por su contenido de hierro hemínico, una forma que el cuerpo absorbe mejor que el hierro presente en los alimentos vegetales. Puede prepararse con cebolla, cebolla china, tomate, papa, yuca o camote, además de acompañarse con una ensalada y una fruta rica en vitamina C.

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La preparación casera permite controlar la limpieza de los utensilios, la cocción y la conservación del alimento. También puede consumirse sangrecita ya preparada, siempre que proceda de un lugar que mantenga condiciones adecuadas de refrigeración, manipulación y venta. La sangre de ave y sus derivados necesitan una cadena de cuidado desde la recolección hasta el consumo, debido a su rápida alteración si permanecen a temperatura inadecuada.

La oferta de productos de sangre procesados e industrializados todavía es limitada en Perú, por lo que muchas familias la adquieren en mercados o puestos de comida. En esos casos, conviene preguntar por la procedencia del producto, verificar que no tenga olores extraños y confirmar que haya recibido una cocción completa. La recomendación es evitar preparaciones expuestas durante varias horas, sin protección o sin una conservación que reduzca riesgos sanitarios.

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Una mesa de madera presenta preparaciones que incluyen guiso de lentejas, hígado salteado, pescado frito, ensalada y cítricos para una dieta variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vísceras, el huevo y el pescado amplían las fuentes de hierro y proteína

El consumo de proteínas de origen animal puede contribuir a cubrir requerimientos nutricionales, en especial entre niños, adolescentes, gestantes y personas con diagnóstico de anemia. El hígado, el bazo, el bofe, el corazón, la molleja y la sangrecita aportan hierro, mientras que el pollo, la pavita, el pescado y la carne suman proteínas de alta calidad a la dieta familiar.

El huevo representa una opción accesible para muchos hogares. Su proteína tiene una alta calidad nutricional y puede incorporarse en desayunos, refrigerios o comidas principales. Un huevo sancochado, revuelto con verduras o incluido en una tortilla puede complementar una preparación de menestras, papa o camote, sin necesidad de concentrar toda la alimentación en productos de mayor costo.

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Los pescados también ofrecen alternativas que pueden ajustarse a distintos presupuestos. Las especies de carne oscura aportan nutrientes y pueden utilizarse en guisos, sudados o frituras moderadas. Las espinas y cabezas, si son frescas y se manipulan de forma segura, pueden aprovecharse para preparar chilcano. La variedad permite que una familia alterne fuentes de hierro y proteínas sin depender de un solo alimento.

Un plato de sangrecita cocida con cebolla, tomate y papa se sirve junto a una rodaja de naranja que aporta vitamina C para mejorar la absorción de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las menestras y los tubérculos permiten organizar comidas sostenibles

Las lentejas, frejoles, garbanzos, habas y arvejas pueden consumirse dos o tres veces por semana como parte de una alimentación equilibrada. Aportan hierro no hemínico, fibra y proteína vegetal. Para favorecer la absorción del hierro vegetal, es útil acompañarlas con alimentos de origen animal o con frutas y verduras que contengan vitamina C, como naranja, mandarina, limón, tomate o pimiento.

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No existe obligación de servir menestras con arroz. Pueden combinarse con ensalada, papa, yuca, camote, quinua u otros alimentos disponibles en cada región. Esta flexibilidad ayuda a adaptar los platos a los hábitos de consumo del hogar y evita que una recomendación nutricional se vuelva difícil de mantener por motivos económicos, culturales o de gusto.

Una infografía de Infobae detalla las guías de la Sociedad Americana de Hematología sobre los valores de ferritina para diagnosticar la deficiencia de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización del día también influye en la calidad de la alimentación. Una colación a media mañana, como una fruta acompañada de agua o yogur natural, puede evitar que niños y adultos lleguen al almuerzo con un hambre excesiva. En la comida principal, una ensalada puede aportar fibra y vitaminas, mientras que el plato de fondo puede incluir sangrecita, vísceras, huevo, pollo, pescado, carne o menestras.

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El objetivo es que las familias construyan rutinas posibles de repetir. Una alimentación suficiente, variada y segura puede ayudar a reducir el riesgo de anemia, pero las personas con diagnóstico confirmado deben seguir las indicaciones del personal de salud y completar los controles o tratamientos que se les prescriban. La prevención depende tanto de lo que llega al plato como de la detección oportuna de cada caso.