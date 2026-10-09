Papa León XIV y BTS sumarían cerca de 60 mil visitantes extranjeros al turismo en Perú

La visita del papa León XIV y BTS al Perú impactará positivamente al turismo. - Crédito Composición Infobae/Difusión

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La fiebre por la banda surcoreana BTS y el fervor por la llegada de papa León XIV podrían mover más la aguja del turismo en Perú. Ambos eventos involucran que personas de otros países viajen al nuevo para poder asistir a los shows de los primeros, o participar de las actividades del segundo; sobre todo de esos países donde la banda de k-pop ni el papa visitarán.

Así, si bien estos eventos y personajes impactarán en la economía local, con gran movimiento de dinero, también habrá gran traslado de personas. Y ya se ha calculado el que sería el impacto esperado.

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En el caso de BTS serían 8.500 asistentes a los conciertos que darán en Lima los que vendrán de otros países, principalmente de Ecuador, México y Bolivia. Por el lado del papa, se calcula que 50 mil turistas internacionales (casi seis veces más que la banda surcoreana) llegarían para participar en este histórico encuentro de fe. En total, casi 60 mil turistas se sumarían al recuente de visitantes del año.

El impacto de BTS ya se siente. Economía y turismo se moverán. - Crédito AFP

Turismo suma visitantes por BTS

Según informó el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre movilizarían a más de 50 mil turistas y excursionistas, generando un impacto económico estimado en US$ 18,7 millones para la capital

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Así, de acuerdo con la estimación de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIETA) del Mincetur, los tres conciertos congregarían alrededor de 150 mil asistentes.

De este total, más de 36,5 mil serían turistas que llegarían a Lima con motivo del espectáculo y permanecerían al menos una noche en la capital. Asimismo, se estima la llegada de más de 14 mil excursionistas, es decir, personas que visitarían Lima por el evento y retornarían a su lugar de residencia sin pernoctar.

La preparación para la llegada del papa León XIV al Perú entra en una etapa clave. El monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, informó sobre los avances en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de las coordinaciones para las actividades que cumplirá el sumo pontífice en noviembre. Fuente: TV Perú Noticias

Por otro lado, el 5,74 % de los compradores reside en el extranjero, lo que equivale a más de 8.500 asistentes internacionales. Ecuador concentra la mayor proporción de compradores extranjeros, con 27,9 %, seguido de México (12,2 %), Bolivia (10,6 %), Estados Unidos (9,1 %) y Chile (6,8 %). El 33,4 % restante corresponde a compradores provenientes de Costa Rica, Brasil y otros países.

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Turismo sumaría más visitas por el papa

Por otro lado, la visita del papa León XIV al Perú también impulsará el turismo con la movilización de más de 850 mil visitantes, entre ellos alrededor de 50 mil turistas internacionales, que llegarían para participar en este histórico encuentro de fe, previó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

Así, el ministro destacó que Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo serán los principales destinos de esta movilización, que beneficiará a hoteles, restaurantes, transportistas y otros prestadores de servicios turísticos.

Perú aún no llega a su meta de 4,4 millones de turistas, similar a las cifras de antes de la pandemia. - Crédito Ministerio de Cultura

Pero también resaltó el trabajo articulado entre el Gobierno, los gobiernos regionales y locales, la Cancillería, la Iglesia y el sector privado para recibir a los visitantes y aprovechar esta oportunidad.

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En esa línea, destacó el potencial del turismo religioso y la importancia de transformar los recursos culturales y espirituales del país en productos turísticos competitivos, con infraestructura, accesibilidad y servicios de calidad.