Perú

Link del Fonavi para consultar con DNI si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

Más de 241 mil exfonavistas y herederos no han cobrado aún sus devoluciones, a pesar de que el dinero espera en el Banco de la Nación

Fonavistas luchan en el centro de Lima
Los exfonavistas pueden cobrar sus devoluciones del Fonavi que ya han sido desembolsadas. El dinero está esperando en el Banco de la Nación. - Crédito Fenaf Perú
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Podrías tener un pago por cobrar del Fonavi en el Banco de la Nación y no lo sabes. La Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), hizo un llamado a los exfonavistas y herederos para que se acerquen a las oficinas del BN a cobrar la devolución de sus aportes.

De todas las listas y grupos de pago que se han aprobado en los últimos años, hay 241 mil 559 beneficiarios que no cobrado su dinero, a pesar de que este espera en las cuentas Banco de la Nación. ¿Cómo saber si te toca?

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  • Para revisar si tienes un cobro pendiente, coloca tu DNI en el siguiente link y consulta. Si eres exaportante del Fonavi será tu DNI, o el DNI de tu familiar que aportó si eres heredero: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/
  • Si has recibido algún pago anteriormente o salido en una lista anterior, puedes saber si te toca el último pago aprobado, del Reintegro 5 en el siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.
adulto mayor con dinero en mano y boleta de pago del Banco de la Nación
Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

Link del Fonavi

Este es el link oficial de la información de las devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado al cual miles de trabajadores aportaron, varios de los cuales no vieron mayor beneficio: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

En este podrás consultar tu estado de registro, registrarte para los pagos , revisar si te corresponde algún pago o reintegro reciente en la Consulta de Grupo de Pago, entre otras opciones.

Como se sabe, este es el portal que todo exfonavista debe revisar, a través del cual se dará también la consulta del próximo grupo de pago, el Reintegro 6, y, más adelante, el de la Lista 22.

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El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Fonavistas aún no cobran

Recientemente la Fenaf Perú ha puesto en conocimiento de todos los fonavistas a nivel nacional el estado actual del proceso de devolución.

Así, según los últimos reportes oficiales al 31 de agosto de 2026, una gran cantidad de beneficiarios que ya figuran en las listas aptas aún no se han acercado a cobrar su dinero en el Banco de la Nación. ¡Hacemos un llamado urgente a verificar sus nombres y hacer efectivo su cobro!“, avisan desde la asociación de exfonavistas.

  • En los grupos de reintegro, del grupo 1 al 5 han cobrado 690 mil 861, pero faltan que se acerquen a cobrar 153 mil 976
  • En las listas de pago (de la 1 a la 22) ya han cobrado 1 millón 279 mil 355 exaportantes y faltan cobrar 87 mil 583. Estos últimos ya tienen aprobado un pago.
Mano que señala el documento de pago del Fonavi del Reintegro
El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Estas cifras no incluyen a los exaportantes que hasta la fecha no han sido programados ni convocados para un padrón y grupo de pago. Solo se refiere a los fonavistas que sí tienen cobros pendientes y que pueden acercarse al Banco de la Nación.

Reintegro 6 es el siguiente pago

  • El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas
  • Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.
  • Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos
  • La fecha tentativa estaría alrededor, ahora, de octubre
  • El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más
  • Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más.

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