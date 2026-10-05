López Aliaga pelea con Allison la alcaldía de Lima, tras el sondeo que lo daba ganador

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(Actualiza con proyección de resultados oficiales)

Lima, 4 oct (EFE).- El ultraderechista Rafael López Aliaga, que hace cuatro meses era candidato a la Presidencia de Perú, llegaba como el gran favorito para ganar nuevamente las elecciones a la alcaldía de Lima, pero los resultados oficiales dan una ajustada pelea con el derechista Francis Allison.

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Una proyección de resultados de la encuestadora privada Datum, realizada con una muestra de actas oficiales, da a López Aliaga (Renovación Popular) el primer lugar con el 27,6 % de votos válidos frente al 26,7 % de Allison (Avanza País), un estrecho margen que está dentro del margen de error, que es del 1 %.

Esta proyección contradice el sondeo a boca de urna presentado por la misma encuestadora horas antes, que daba ganador a López Aliaga con el 31,6 % frente al 25,1 % de Allison, pues el margen de error era del 3 %.

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El escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) arroja con el 40 % de actas contabilizadas un 28,5 % para López Aliaga y un 27,6 % para Allison, con una diferencia de menos de 21.000 votos entre ambos.

La elección a la alcaldía de la capital peruana ha estado desde un inicio envuelta en polémica ante la pretensión de López Aliaga de buscar un nuevo mandato consecutivo que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ya ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima en 2022 para el período 2023-2026, pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, en una elección donde resultó elegido senador, función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

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Para ello, al igual que 130 alcaldes que buscan una "reelección encubierta" como denuncian sus rivales, López Aliaga se presentó en el número dos de la lista de su partido y el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo de esta manera indirecta.

Antes de que se conociese la proyección de resultados, López Aliaga salió en rueda de prensa para advertir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cometería prevaricato si no le permite ejercer de alcalde.

"Si el JNE va en contra de la ley, hay un delito que se llama prevaricato. La ley es muy clara. La Constitución establece lo siguiente: un alcalde no puede postular a una reelección. No establece que un alcalde no pueda postular a ser teniente alcalde (vicealcalde). Está prohibido postular, pero no está prohibido ser. Esa es la diferencia filosófica del tema", aseveró el candidato.

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Mientras, Allison, que en las últimas horas concentró el voto de electores que buscaban evitar el triunfo de López Aliaga, admitió ser el perdedor y felicitó a López Aliaga, del que se mostró a favor de que le dejen ser alcalde.

A estos comicios estaban convocados a las urnas más de 26,3 millones de votantes para elegir a las autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

Al menos nueve regiones irán a una segunda vuelta después de que ningún candidato haya pasado la valla del 30 % para ser proclamado como ganador. La fecha de la segunda vuelta está todavía por definir entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

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La virtual ganadora en la surandina región de Cusco, con el 33,7 % de los votos, es la excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza, que vuelve a la escena política desde su región natal.

El partido fujimorista Fuerza Popular, de la actual presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, puede quedarse nuevamente sin ninguna gobernación regional, en unas elecciones que siempre se le han resistido.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes salvo un atentado con explosivos en un colegio de Sorochuco, en la sureña región andina de Cajamarca, donde no hubo heridos pero sí causó un incendio que obligó a suspender la votación en esa pequeña población. EFE

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(foto) (vídeo)