Exigen citar al ministro Ángelo Alfaro por desabastecimiento de GNV: piden que informe impacto y medidas tras fuga en Cusco

Plantean que titular del Minem responda por desabastecimiento de GNV. | Fotocomposición: Infobae

El congresista José Luna Gálvez, de la bancada de Podemos Perú, planteó citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, para que informe ante el Pleno sobre las causas, el impacto y las medidas adoptadas tras la grave fuga de gas natural registrada el domingo 1 de marzo de 2026 en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, región Cusco.

La moción, sustentada en los artículos 129 de la Constitución Política del Perú y 84 del Reglamento del Congreso, destaca que la concurrencia de los ministros de Estado al Parlamento es necesaria cuando se requiere informar sobre asuntos de su competencia. En este caso, el incidente registrado en el kilómetro 43 del gasoducto —que provocó una deflagración y la interrupción del suministro de gas— motivó la declaración de emergencia mediante la Resolución Viceministerial N.° 004-2026-MINEM-VMH, vigente del 1 al 14 de marzo.

El documento señala que la rotura del ducto afecta de manera directa al transporte público y privado, al suministro para los hogares y a sectores industriales y generadores eléctricos, por lo que urge conocer las acciones implementadas por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la emergencia. Además, solicita que el titular del Ministerio de Energía y Minas detalle ante la representación nacional las causas técnicas del siniestro, el alcance del impacto y las estrategias de contingencia desplegadas en el distrito de Megantoni y otras regiones conectadas al gasoducto de Camisea.

Plantean citar al ministro Ángelo Alfaro.

“Echen gasolina”

Desde el 1 de marzo quedó suspendida la venta de GNV para vehículos menores —incluidos taxis, autos particulares, mototaxis y vehículos de carga—, medida que afecta de manera directa a más de 300.000 conductores de vehículos duales en Lima y Callao, según datos de Cálidda Perú. El ministro Alfaro reconoció que el flujo de gas para el sector transporte se vio drásticamente reducido y exhortó a los conductores a emplear combustibles alternativos, principalmente gasolina, durante el periodo de emergencia.

“Algunos grifos aún cuentan con reservas, otros ya agotaron su stock debido a la alta demanda y la interrupción del flujo desde la planta. En una emergencia, los taxistas y otros conductores tendrán que echar gasolina”, afirmó en diálogo con RPP.

Remarcó que la prioridad es garantizar el suministro doméstico y advirtió que “para el resto, la única opción inmediata es el uso de combustibles fósiles alternativos”. Adelantó que el Gobierno analiza alternativas logísticas de contingencia, como la contratación de tanques de gas o la llegada de un buque gasero al puerto del Callao para abastecer temporalmente el mercado nacional.

“Si vemos que el problema es mayor, podemos contratar un tanque de gas, un buque gas lo más rápido posible que esté en el Callao descargando”, sostuvo. Asimismo, advirtió a los comercializadores de combustibles que no hay ningún motivo para incrementar el precio, ya que “a los grifos no se les va a vender ni reponer el gas a un precio superior” e hizo un llamado a los usuarios a denunciar cualquier abuso de precios, recordando que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y otras autoridades están facultadas para sancionar a quienes especulen o suban los precios sin justificación.