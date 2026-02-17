Perú

¿Qué pasa si contrato más de siete líneas moviles a mi nombre? Esto dice la nueva Ley

El decreto legislativo que intenta prevenir y combatir con la extorsión y las líneas móviles ‘ilegales’ sugiere que usuarios podrían contratar más de siete líneas, pero posteriormente se daría de baja las que superen el límite

Guardar
Los usuarios sí pueden contrata
Los usuarios sí pueden contrata más de siete líneas móviles, pero no pueden mantenerlas. - Crédito Osiptel

El gobierno de José Jerí promulgó el decreto legislativo Nº 1738, el cual busca prevenir y combatir las extorsiones y la proliferación de líneas móviles. Con esto, ha aprobado que se limite la contratación de los usuarios a líneas móviles en las empresas teleoperadoras a solo siete.

Es decir, los peruanos y extranjeros en el territorio nacional solo pueden contratar hasta siete líneas móviles a su nombre. Sin embargo, la Ley técnicamente no limita la contratación per se. Lo que limita es que los usuarios mantengan esta cantidad de líneas móviles —los nuevos usuarios, los que ya tuvieran más de siete antes de la norma, del 13 de febrero a antes, no serán afectados, pero no podrán contratar nuevas líneas—.

La norma resalta que se toman medidas en caso este límite de líneas móviles sea superado. Es decir, reconoce que los usuarios podrán técnicamente hacer el trámite para contratar una octava línea móvil o mayor a su nombre, pero que Osiptel y la teleoperadora tendrá que actuar para dar de baja a las que superen el límite.

Osiptel asegurar que las empresas
Osiptel asegurar que las empresas operadoras apliquen la norma correctamente. - Crédito Osiptel

Limite de siete líneas móviles

No importa si tienes siete líneas móviles bajo contrato con una sola operadora, no podrás mantener más de esta cantidad a tu nombre.

Sin embargo, la nueva norma aprobada contempla la posiblidad de que los usuarios sí intenten contratar una línea móvil habiendo superado el límite. Para esto la Ley detalla el proceso en que se daría de baja a alguna de las líneas móviles para dejar la cantidad en siete.

“Toda persona natural, nacional o extranjera, puede mantener registrado bajo su titularidad hasta un máximo de siete servicios públicos móviles, con independencia de la empresa operadora que preste el servicio, salvo que en el Reglamento se prevea alguna excepción", aclara la medida.

La medida iría en contra
La medida iría en contra de la compra de chips irregular y desmedida. - Crédito El cordillerano

La palabra clave es mantener, que es diferente a contratar. Es decir, un usuario sí puede hacer un contrato con una empresa para obtener otra línea móvil si ya tiene siete, pero no podrá mantenerlas todas. Para esto está el apartado de “verificación de la titularidad de servicios públicos móviles”.

Osiptel verificará la cantidad de líneas móviles

Según el decreto, es el Osiptel quien verificará la cantidad de servicios públicos móviles registrados bajo la titularidad de la persona natural y, conforme a ello, “en caso exceda el límite establecido solicitará a la empresa operadora que presta dicho servicio que proceda a la baja de estos”.

“La empresa operadora debe dar de baja a los servicios públicos móviles que excedan el límite establecido en el artículo 8-C, conforme al plazo y procedimiento establecido por el Osiptel, el cual comprende un plazo razonable para que el titular del servicio pueda ceder su posición contractual y/o definir los servicios públicos móviles que desea mantener, cuya cantidad no supere dicho límite”, aclara el texto.

En Perú, Osiptel encontró casos
En Perú, Osiptel encontró casos de personas que tenían hasta 50 líneas móviles a su nombre. ¿Cómo cambiará esta situación el nuevo decreto?. - Crédito Osiptel

Es decir, los usuarios podrán decidir qué línea móvil dar de baja si superan su límite. Pero adicional a esto, las empresa operadoras como Claro y Entel, deberán “verificar la cantidad de servicios públicos móviles que la persona natural que solicita el servicio mantiene bajo su titularidad”. Esto, incluso antes que un usuario busque contratar una nueva.

Temas Relacionados

Líneas móvilesOsiptelExtorsionesperu-noticias

Más Noticias

Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El sexteto dirigido por Horacio Bastit regresa al certamen continental luego una edición ausente, donde Alianza Lima lo suplió con una gran actuación. Del otro lado de la net, un equipo ecuatoriano competirá por primera vez en el torneo

Regatas Lima vs Club Uviv

Sueldos públicos se pagan desde hoy 18 de febrero, según el cronograma del Banco de la Nación

Los servidores públicos empiezan a cobrar sus remuneraciones esta semana. Como se sabe, ya está incluido el aumento de S/100 y S/53 aprobado por el Convenio Colectivo de 2025-2026

Sueldos públicos se pagan desde

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ se estrenarán con el cuadro uruguayo y arrancará su camino rumbo al Mundial. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Banco República

Elección del nuevo presidente de Perú EN VIVO: Congreso designa hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

La representación nacional se dispone a elegir al nuevo titular del Parlamento, quien asumirá automáticamente la sucesión de José Jerí tras su censura. María del Carmen Alva, José María Balcázar, Héctor Acuña y Edgard Raymundo compiten por la presidencia interina en una sesión extraordinaria clave

Elección del nuevo presidente de

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El conjunto chorrillano intentará empezar con el pie derecho contra el cuadro ecuatoriano para soñar con un lugar en el Mundial. Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Regatas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elección del nuevo presidente de

Elección del nuevo presidente de Perú EN VIVO: Congreso designa hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

Censura de José Jerí: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

Nuevo presidente del Perú: cómo será su elección, nombramiento y juramento al cargo tras caída de José Jerí

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona dosaje etílico

Magaly Medina cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya tras accidente: “Si te ponen suero, estás limpiando todo tu sistema”

Gabriel Calvo y Majo con Sabor ocultaron su romance: viajaron juntos a Colombia y Argentina

Magaly Medina acusa a Gabriel Calvo de ocultar romance con Majo con Sabor mientras promocionaba obra sobre Keiko Fujimori

Youna cuenta su dura batalla contra el cáncer: fue despedido y no puede trabajar: “Mi enfermedad no tiene cura”

‘Prima’ de Josimar lanza mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo de mellizos y toma radical decisión

DEPORTES

Rainer Torres aconsejó a Alex

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026