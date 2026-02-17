Paro de 48 horas en la Carretera Central: protestas inician mañana 17 de febrero y afectarían ruta Junín-Lima

El cierre de la Carretera Central afectará el tramo Yauli-La Oroya y dificultará el acceso a Lima y al centro del país. Canal N / N Portada

La región centro del Perú enfrentará una paralización de 48 horas que interrumpirá el tránsito por la Carretera Central a partir de este martes 17 de febrero, una acción coordinada por organizaciones sociales y gremios de Junín en protesta por la falta de avances y financiamiento en el proyecto de la nueva vía.

Según lo informado por Canal N, desde las primeras horas del martes se espera el cierre en puntos estratégicos como Yauli-La Oroya, con el respaldo de transportistas y sectores productivos, lo que podría dificultar el acceso tanto a Lima como a otras ciudades de la macrorregión.

El origen de la protesta radica en la exigencia de un presupuesto inicial de S/ 1.200 millones para iniciar las obras de la nueva Carretera Central, una infraestructura que los líderes sociales consideran fundamental para el desarrollo regional.

Organizaciones y gremios de Junín exigen un presupuesto inicial de S/ 1.200 millones para el megaproyecto vial.

De acuerdo con Huanca York Times, el secretario general de la CGTP en Junín, Raúl Ariste Cárdenas, confirmó que las organizaciones sociales y la Comisión Multisectorial, presidida por el gobernador Zósimo Cárdenas, decidieron retirarse del diálogo con el Ejecutivo. Argumentan que el Gobierno no garantizó los fondos necesarios ni la presencia de autoridades clave en la reunión convocada para este lunes en Lima.

El malestar se agudizó tras la ausencia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y del presidente José Jerí en la mesa de diálogo. Según Ariste, “no existían condiciones para continuar con la reunión programada”, motivo por el que las organizaciones formalizaron la convocatoria al paro y notificaron tanto a la Prefectura Regional como al Ministerio del Interior.

Huanca York Times detalló que la medida cuenta con el respaldo de sectores como las Juntas de Riego del Alto y Bajo Tulumayo, productores cafetaleros y cacaoteros, agroexportadores, juntas vecinales, sindicatos de construcción civil y asociaciones de transportistas.

La región centro de Perú inicia un paro de 48 horas por la falta de avances y financiamiento para la nueva Carretera Central. (MTC)

Cronograma de movilizaciones

El Comité Multisectorial para la Nueva Carretera Central ratificó, según TNews, que las acciones de protesta no solo incluirán el paro de 48 horas los días 18 y 19 de febrero, sino que desde el martes 17 se realizarán movilizaciones en todas las provincias de Junín.

“No se va a dialogar más, por lo menos el día de mañana, viendo que no hay avances positivos. Se radicaliza el paro de 48 horas, pero también incluirá el día 17 con movilizaciones en todas las provincias”, afirmó Raúl Ariste en declaraciones recogidas por el medio.

Se prevé que los bloqueos afecten especialmente el tramo Yauli-La Oroya, donde gremios de transportistas confirmaron su adhesión y podrían sumarse más organizaciones y ciudadanos. De acuerdo con lo informado por Canal N, el cierre dificultará el paso hacia la capital y la zona centro del país.

“Ya el día de mañana está programado la paralización, el cierre de la vía, es lo que han comunicado públicamente y que prácticamente no va a haber pase tanto para la capital y tanto para la zona centro”, señaló el gobernador Zósimo Cárdenas.

La ausencia de autoridades clave y la falta de garantías económicas motivan la ruptura del diálogo con el Gobierno.

Respuesta oficial

Ante el anuncio del paro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado donde el ministro Aldo Prieto Barrera reiteró la continuidad del proyecto y la importancia estratégica de la Carretera Central.

“La Carretera Central es una infraestructura clave para la integración del país. El proyecto nunca se detuvo y estamos trabajando para asegurar que el proyecto continúe bajo las mejores condiciones técnicas y financieras posibles”, afirmó el titular del MTC.

No obstante, la respuesta oficial no logró revertir la decisión de los dirigentes, quienes insisten en que el diálogo está roto y que la paralización responde a una falta de soluciones concretas por parte del Ejecutivo. TNews citó a Raúl Ariste, quien sostuvo que la decisión de no participar en la reunión técnica convocada por el MTC y el Ministerio de Economía obedece al “evidente desinterés del Gobierno Central por atender las demandas de la región”.

Dispositivos sociales

La protesta cuenta con la organización del Comando Unitario de Lucha y la Comisión Multisectorial por la nueva Carretera Central, quienes se han encargado de articular la movilización de transportistas, productores y sindicatos. Las notificaciones legales fueron enviadas a las autoridades pertinentes, asegurando que la jornada se desarrollará bajo el marco del derecho constitucional a la protesta.

La protesta cuenta con el respaldo de transportistas, productores, sindicatos y juntas vecinales de toda la macrorregión centro.

El Comité Multisectorial también señaló que, en caso de no ser escuchados, no descartan la toma de puntos neurálgicos como La Oroya y Ticlio, lo que podría agudizar el conflicto. “Un gobierno de transición no nos puede generar este conflicto social; si no nos escuchan, haremos un paro radical”, advirtió Ariste.

Panorama inmediato

En la víspera del inicio del paro, la incertidumbre domina el corredor Junín-Lima. La falta de acuerdos y la radicalización del movimiento gremial anticipan una interrupción total del tránsito en la Carretera Central, con impacto directo sobre el transporte, la economía regional y la conectividad entre el centro y la capital peruana.

La sociedad civil y las autoridades de la región centro aguardan respuestas a sus demandas de financiamiento y avances concretos en el megaproyecto vial, mientras la paralización se perfila como una de las más contundentes de los últimos años.