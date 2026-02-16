Aves marinas y arena limpia: Así luce la playa Agua Dulce luego de su cierre temporal por limpieza

El balneario amanece sin residuos y con retorno de aves endémicas tras la clausura temporal del domingo. // Video: TVPerú Noticias

La playa Agua Dulce amaneció este lunes con una imagen que sorprendió incluso a los visitantes más frecuentes del litoral limeño. Tras el cierre preventivo aplicado el domingo por la Municipalidad de Chorrillos, el tradicional balneario lució sin residuos en la arena y con una escena poco habitual: aves marinas caminando y sobrevolando a baja altura, en un entorno más limpio y ordenado que el registrado en los últimos fines de semana de verano.

La medida, adoptada como respuesta a la acumulación constante de basura y al impacto ambiental generado por la alta afluencia de público, permitió —según la comuna de Chorrillos— reducir por completo la generación de desechos durante la jornada. El contraste fue evidente si se compara con otros domingos, cuando se recogen en promedio 12 toneladas de residuos, cifra que puede llegar hasta 20 toneladas en fechas festivas.

Desde tempranas horas, trabajadores municipales realizaron labores de limpieza y recuperación de áreas verdes en el ingreso y alrededores de la playa. Barrenderas, personal de mantenimiento y agentes de Serenazgo participaron en la intervención que buscó no solo retirar residuos, sino también remozar espacios deteriorados por el uso intensivo durante la temporada alta.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, destacó que el cierre se desarrolló sin incidentes y con el acatamiento de vecinos y visitantes. Durante un recorrido por la zona, se evidenció la presencia de menos residuos en la arena y la ausencia de latas, botellas y restos de comida, elementos que suelen encontrarse tras los fines de semana. Entre los desechos más comunes detectados en jornadas anteriores figuran pañales, plásticos y envases descartables, materiales que pueden permanecer años en el ambiente y que, con la subida de la marea, terminan en el mar.

Visitantes que acudieron este lunes resaltaron el cambio en declaraciones a TVPerú. “Sí, hay más orden, por supuesto, y ahora está mejor”, comentó uno de los asistentes al ser consultado sobre el estado del balneario. Otra veraneante añadió: “Está limpia la playa… sorprende, ¿no?”.

La municipalidad informó que se reforzarán las acciones de fiscalización en los accesos, incluyendo el control de ingreso de bebidas alcohólicas y el decomiso de productos no permitidos. Estas medidas se mantendrán hasta Semana Santa, periodo considerado crítico por la masiva concurrencia.

Asimismo, el alcalde advirtió que no se descarta un nuevo cierre de la playa Agua Dulce si persisten prácticas como arrojar o enterrar basura en la arena. “Si la situación no mejora, evaluaremos un próximo cierre”, indicó.

La Defensoría del Pueblo rechazó formalmente la decisión de la Municipalidad de Chorrillos de cerrar la playa Agua Dulce y recordó que el acceso al litoral está protegido por la Constitución Política del Perú. Citó el artículo 194 y la Ley N.° 26856, que establecen que las playas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, con acceso libre y gratuito para la ciudadanía. Además, recordó que el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 03640-2021-PHC/TC, ha señalado que no pueden imponerse restricciones arbitrarias o desproporcionadas sobre estos espacios.

La entidad también precisó que, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972), corresponde a los gobiernos locales garantizar la limpieza, salubridad y control de elementos contaminantes en las playas. En ese marco, subrayó que la gestión de residuos sólidos y la fiscalización ambiental son responsabilidades directas del municipio y no pueden trasladarse a los usuarios como justificación para restringir el ingreso.

En esa línea, exhortó a dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N.° 001-2026-MDCH/ALC, al considerar que el cierre total resulta desproporcionado frente al objetivo de protección ambiental. Asimismo, instó a implementar un plan integral que incluya mayor frecuencia en el recojo de basura, instalación suficiente de contenedores y fiscalización efectiva, advirtiendo que las deficiencias estructurales del servicio de limpieza —como la limitada flota de camiones recolectores— deben ser atendidas sin afectar el derecho al libre acceso a las playas.