Perú

Tu idilio es mi progreso: Ventas de flores por San Valentín crecieron más del 20% en Perú

Triunfó el amor... por los negocios. El crecimiento en la comercialización de flores permitió que miles de productores mejoraran sus ingresos y condiciones de venta

El dinamismo de los mercados
El dinamismo de los mercados mayoristas y puntos de venta impulsa el sector floricultor peruano en San Valentín.

Las ventas de flores en Perú durante el Día de San Valentín 2026 superaron en más del 20% las cifras registradas en la campaña 2025, según reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

El dinamismo comercial se reflejó en los principales mercados mayoristas y puntos de venta del país, impulsado por campañas de promoción y estrategias de articulación comercial que fortalecen a la agricultura familiar.

Crecimiento sostenido y mayor consumo interno

La ingeniera Nelly Espinal Rojas, vocera del MIDAGRI, indicó que el incremento de ventas respondió principalmente al mayor consumo interno y a las acciones de promoción desplegadas por el ministerio.

“En el día central de San Valentín registramos un crecimiento superior al 20% en las ventas de flores respecto al año pasado, lo que refleja el esfuerzo articulado entre el Estado y nuestros productores”, señaló.

Ferias y activaciones promovidas por MIDAGRI mejoran el acceso de pequeños productores a precios competitivos. REUTERS/Patipat Janthong

En la campaña 2025, las ventas de flores superaron los S/ 630 millones, beneficiando de manera directa a más de 7.000 productores dedicados a la agricultura familiar. Las rosas encabezaron la demanda, seguidas por claveles, crisantemos, astromelias y girasoles.

La mayor actividad comercial se concentró en Lima Metropolitana y ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo, con un notable movimiento en mercados mayoristas y centros de abasto.

Estrategias de promoción y ferias comerciales

Para 2026, el MIDAGRI promovió ferias, activaciones y espacios de venta directa, lo que permitió mejorar los ingresos de los pequeños productores y ampliar su presencia en el mercado nacional.

“Las campañas de promoción y las ferias comerciales están permitiendo que nuestros productores accedan a mejores precios y amplíen sus mercados, posicionando la calidad de las flores peruanas en todo el país”, destacó la ingeniera Espinal.

El ministerio resaltó la importancia de estos espacios para acercar la producción de flores de calidad al consumidor final y fortalecer la cadena productiva, especialmente en regiones donde la agricultura familiar es el principal sustento económico.

El consumo local y la promoción institucional explican el notable aumento en las ventas de flores por San Valentín. (Adobe Stock)

Regiones productoras y diversificación de la oferta floral

Entre las principales regiones productoras figuran Cajamarca y Áncash, con importantes volúmenes de rosas de tallo largo; Huánuco con hortensias; Áncash y Junín con claveles y flores de temporada; así como Arequipa y La Libertad, con variedades como astromelias, gladiolos y crisantemos.

Estas regiones concentran una parte significativa de la producción nacional, desarrollada principalmente por pequeñas unidades agrícolas que incrementan su actividad durante campañas estacionales como San Valentín, de acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno.

El despacho del ministro Vladimir Cuneo subrayó que la diversificación de la oferta floral y la organización de los productores han facilitado el acceso a nuevos mercados y mejores precios, consolidando la posición de la floricultura peruana a nivel nacional.

Compromiso con la agricultura familiar y el desarrollo rural

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la agricultura familiar y promoviendo el consumo de flores nacionales, contribuyendo al desarrollo económico de miles de familias rurales.

El ministerio señaló que la integración de los productores a cadenas de valor y la promoción del consumo interno son claves para el crecimiento sostenible del sector florícola.

