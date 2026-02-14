Perú

Mujer fue a renovar su DNI y descubre que está casada desde hace 30 años con un desconocido en Huaral

El supuesto matrimonio y la emisión de un pasaporte en 1995 revelan un caso de suplantación de identidad que la mantiene impedida de actualizar sus documentos oficiales

Una mujer peruana se llevó la sorpresa de su vida al intentar renovar su DNI y descubrir que figura como casada desde hace 30 años con un total desconocido. Conoce los detalles de esta increíble historia de suplantación de identidad. (Crédito: Latina Noticias)

Una mujer de 51 años, Deidad Judith Benalcázar Luna, se llevó una sorpresa inesperada al intentar renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en marzo de 2025. Según contó a Latina, al ingresar a la aplicación del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), el sistema le solicitó actualizar su estado civil. Aunque estaba segura de que figuraba como soltera, le informaron que su ficha registraba un matrimonio desde 1996 en la Municipalidad de Huaral. Ante la irregularidad, Benalcázar contactó con la institución y le confirmaron que existía un acta de matrimonio inscrita a su nombre.

La ciudadana relató que nunca se había casado con la persona mencionada y que tampoco había firmado ningún documento relacionado con ese supuesto matrimonio. Además, descubrió que alguien había utilizado sus datos para tramitar un pasaporte a su nombre en 1995. “En Migraciones me dijeron que yo iba a sacar un duplicado. Me pareció extraño porque yo nunca había solicitado un pasaporte con anterioridad”, explicó. En aquel momento envió una carta al organismo, pero decidió no continuar con el reclamo después de constatar que la fotografía del documento no correspondía a ella, sino a otra mujer.

Para verificar la situación, Benalcázar viajó a Huaral y solicitó una copia del acta de matrimonio. Allí confirmó que, según los registros oficiales, había estado casada durante casi 30 años con Carlos Ernesto Portella Pareja, un hombre al que asegura no conocer. La mujer afirmó que el día de la boda, según constan sus propios registros, se encontraba en el Cusco participando del bautizo de su hijo. Además, identificó a los testigos consignados en el acta como Carmen Gamarra Velásquez, quien ya falleció, y Judith Jessica Paz Gamarra, madre e hija, cuyos datos también aparecen en la ficha de Reniec.

Suplantación de identidad y documentos falsos

El caso de Benalcázar evidencia un patrón de suplantación de identidad. Cuando acudió en 2010 a Migraciones para tramitar su primer pasaporte, se encontró con que ya existía uno emitido en 1995 a su nombre. Según relató para el citado medio, esta situación le generó preocupación y llevó a presentar un reclamo formal, aunque no obtuvo una resolución satisfactoria en ese momento.

El supuesto esposo, Carlos Ernesto Portella Pareja, figura como casado en al menos tres ocasiones y no registra domicilio conocido ni actividad en redes sociales. Incluso habría intentado inscribir otra partida matrimonial en la Municipalidad de Jesús María en 2022. Esta situación mantiene a Benalcázar imposibilitada de renovar su DNI y otros documentos oficiales, ya que mientras no exista una orden judicial que anule el acta de matrimonio, continuará figurando como casada.

La afectada explicó a Latina que esta situación la ha perjudicado tanto moral como económicamente, ya que ha tenido que contratar abogados para llevar adelante el proceso de aclaración. “Me han dicho que tengo que esperar a que haya una orden judicial. Cuántos años más tendré que esperar para que resuelvan mi caso. Esto me ha afectado moralmente y económicamente”, indicó.

Investigación de las autoridades

Ante la difusión del caso, Reniec contactó a Deidad Benalcázar para iniciar una investigación de oficio, que incluye la verificación de las firmas consignadas en el acta y la recopilación de información adicional con la Municipalidad de Huaral. Según el organismo, se adoptarán las acciones correctivas necesarias en el ámbito administrativo o judicial.

Benalcázar viajó a Huaral y constató en el acta municipal que llevaba casi 30 años casada con Carlos Ernesto Portella Pareja, quien ha estado casado al menos tres veces. (Crédito: Latina Noticias)

El caso pone de relieve la importancia de la seguridad y verificación de los datos personales en registros oficiales, así como las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando son víctimas de suplantación de identidad. Mientras tanto, Deidad Judith Benalcázar Luna continúa a la espera de una resolución que le permita recuperar su estatus civil real y regularizar sus documentos oficiales.

