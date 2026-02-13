Nintendo gana caso contra empresa que importaba peluches y llaveros de Mario y Luigi: 1.800 productos fueron decomisados

El caso comenzó el 11 de junio de 2025, a partir de una denuncia presentada por Nintendo of America Inc. ante la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi. Foto: composición Infobae Perú/Nintendo

Nintendo of America Inc. obtuvo un fallo favorable en un procedimiento administrativo ante Indecopi contra la empresa peruana Moda Silvana E.I.R.L., a la que se le atribuyó la importación no autorizada de productos que reproducían las figuras de Mario y Luigi. La Comisión de Derecho de Autor determinó que la mercadería ingresó al país sin el consentimiento del titular de los derechos, vulnerando la normativa de propiedad intelectual vigente.

Como resultado del proceso, de acuerdo a la Resolución N° 866-2025/CDA-INDECOPI, accedida en primicia por Infobae Perú, se ordenó el comiso definitivo de 1.800 productos —entre llaveros y llaveros de peluche— y sancionó a la empresa importadora con una multa equivalente a 2,78 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). No obstante, el organismo declaró infundada la imputación relacionada con la distribución comercial de dichos artículos, al no haberse acreditado que llegaran a ponerse a disposición del público.

El origen de la denuncia: Mario y Luigi importados sin autorización

El procedimiento se inició el 11 de junio de 2025, cuando Nintendo of America Inc. presentó una denuncia ante la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi. La compañía alegó que Moda Silvana E.I.R.L. había importado productos que reproducían, sin autorización, las obras artísticas denominadas Mario y Luigi, personajes protegidos por el derecho de autor.

Según el expediente, la alerta se produjo tras una comunicación electrónica remitida por la autoridad aduanera, que informó sobre el ingreso de una partida de mercadería identificada con la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) N.º 118-2025-10-222328-01-1-00. Nintendo sostuvo que los productos estaban destinados a ser comercializados en el mercado nacional y que aprovechaban la popularidad y el prestigio internacional de sus personajes.

Algunos de los productos decomisados. No se encontró evidencia de que se hayan vendido unidades traídas al Perú de manera ilegal. Foto: Indecopi

Inspección e incautación de la mercadería

Como parte del trámite, la Comisión de Derecho de Autor dispuso la realización de diligencias de inspección e incautación. Estas se llevaron a cabo el 14 de agosto de 2025, con la intervención de la Dirección de Fiscalización del Indecopi, que levantó un acta detallando la mercadería hallada.

En total, se incautaron 1.800 unidades distribuidas de la siguiente manera: 600 llaveros que reproducían la figura de Mario, 600 llaveros de peluche también asociados a Mario y 600 llaveros de peluche que representaban a Luigi. Los productos se encontraban en distintas series de la DAM y no contaban con autorización del titular de los derechos.

Análisis sobre el derecho de distribución

Uno de los puntos centrales del análisis fue determinar si la empresa denunciada había infringido el derecho patrimonial de distribución. Este derecho, según la legislación peruana, implica la puesta a disposición del público de copias de una obra mediante venta u otras formas de transferencia.

La Comisión concluyó que, si bien la mercadería había sido importada, no existían pruebas de que hubiera sido ofrecida o comercializada en el mercado nacional. Al haber sido incautados los productos antes de su venta, no se configuró la puesta a disposición del público. Por ese motivo, la denuncia fue declarada infundada en este extremo.

Mario es la mascota de Nintendo, una de las empresas de videojuegos más famosas y exitosas en el mundo. Foto: Nintendo

Empresa peruana sí cometió infracción al derecho de importación

Distinto fue el análisis respecto al derecho de importación. Indecopi evaluó la información remitida por la autoridad aduanera, las fotografías de los productos y un cuadro comparativo entre los artículos incautados y las obras artísticas registradas por Nintendo.

El organismo concluyó que los llaveros y peluches reproducían elementos característicos de los personajes, como rasgos faciales, vestimenta y símbolos distintivos, que permitían identificarlos claramente como Mario y Luigi. Además, la empresa denunciada no presentó pruebas que acreditaran contar con una licencia o autorización para importar dichos productos.

Ante la ausencia de sustento que demostrara la licitud de la reproducción, la Comisión determinó que se había vulnerado el derecho patrimonial de importación, contemplado en el artículo 35 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor.