Perú

Walter Lozano fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma improcedencia de candidatura de ‘Bica’

Postulación al Senado del excoronel PNP se cae por errores de Ahora Nación al designarlo sin haber reservado el número y en reemplazo de un candidato elegido en primarias

"Hemos golpeado al poder corrupto,
“Hemos golpeado al poder corrupto, que nadie se ha atrevido a hacer.”

El coronel PNP (r) Walter Lozano quedó fuera de manera definitiva de las Elecciones Generales 2026. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que su candidatura al Senado por Ahora Nación es improcedente.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Huánuco (JEE Huánuco) excluyó a Lozano Pajuelo tras comprobar que fue designado en reemplazo de un candidato elegido en primarias y sin que se haya reservado el número 1 de la lista al Senado de Huánuco.

El JNE, en la resolución a la que accedió Infobae, ratifica los argumentos del JEE. Según el Reglamento de Inscripción de Listas, un candidato elegido en primarias puede ser reemplazo únicamente por otro candidato que participó en los comicios internos del partido. Esto no ocurre en el caso del exmiembro del Equipo Especial PNP.

JNE confirma improcedencia de la
JNE confirma improcedencia de la candidatura de Walter Lozano.

Walter Lozano fue designado, es decir, no participó en las primarias de Ahora Nación, sino que Alfonso López Chau lo designó como número 1 de la lista al Senado por Huánuco en reemplazo de un militante que, si bien resultó electo en primarias, luego sería expulsado del partido por faltas.

Ahora bien, el JNE también le da la razón al JEE respecto a que Ahora Nación no podía designar a Lozano porque no reservó el número 1 de la lista de Huánuco.

“Al incluir al señor candidato (Walter Lozano) en la lista de candidatos al Senado, la organización política no respetó los resultados de las elecciones primarias y, además, procedió a designarlo sin que existiera reserva previa de dicha posición, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 14 y en el literal a del numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de Inscripción”, se lee en la resolución.

Por ello, el JNE decide confirmar la improcedencia de la candidatura de Walter Lozano al Senado por Huánuco. Con este fallo, el coronel PNP (r) queda definitivamente fuera de los comicios generales.

Propuestas truncadas

En diciembre de 2025, Walter Lozano aseguró que su ingreso al partido Ahora Nación respondía a la libertad de acción que le ofrece el liderazgo de López Chau y a la posibilidad de trabajar en equipo con Colchado, con quien ya colaboró en operativos policiales de alto perfil. “Nosotros hemos logrado grandes cosas trabajando juntos, y ese es el modelo que queremos replicar en el Congreso”, subrayó el candidato.

Entre las prioridades anunciadas por Lozano destacó el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, convencido de que “sin una policía empoderada, no se puede combatir a las organizaciones criminales”. Recalcó que su agenda incluye beneficios para la familia policial, aunque su proyecto aspira a “mejorar las condiciones del país en su totalidad”.

Consultado sobre acercamientos de otros partidos, Lozano explicó que aunque dialogó con representantes ajenos a Ahora Nación, rechazó la posibilidad de sumarse a partidos como el fujimorismo, APP, Acción Popular o Perú Libre, porque los considera responsables de la situación actual del país.

“Si tengo que irme con todo y pelear por lo que creo y lo que es bueno para el país, lo haré”, afirmó durante la entrevista con Infobae Perú.

