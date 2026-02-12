Perú

Incautan cerca de 400 réplicas de pistolas Glock que iban a ser enviadas a Trujillo y Lima

La Sunat interceptó el cargamento en Tumbes. Las autoridades sospechan que el arsenal falso estaba destinado a abastecer a bandas para sus actividades delictivas

Imitación de las pistolas Glock
Imitación de las pistolas Glock serían utilizadas por bandas en Trujillo y Lima para sus fines criminales. Foto: Andina Noticias

El Puesto de Control Aduanero de Carpitas, ubicado en la región Tumbes, le ha hecho frente al avance de la logística criminal. En una ofensiva desplegada durante los últimos siete días, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) logró el decomiso de un total de 371 réplicas de armas de fuego. Estas imitaciones, que ingresaron de forma ilegal por la frontera con Ecuador, tenían como destino final las ciudades de Trujillo y Lima, puntos con mayor índice de delincuencia.

Estas imitaciones muy realistas del modelo Glock son particularmente peligrosas. Estéticamente son idénticas a las armas originales, compartiendo peso, dimensiones y detalles de acabado que hacen casi imposible distinguirlas de una real a simple vista. En manos de bandas criminales, estas réplicas sirven para amedrentar en asaltos, raqueteo y cobro de cupos.

Serían enviadas en encomiendas y con “mulas”

La Sunat identificó dos modalidades distintas para el traslado de este material ilícito. El primer golpe ocurrió el miércoles 4 de febrero, en el marco del operativo Perú Seguro. Durante la revisión de un camión de carga de la empresa Shalom, que realizaba la ruta Tumbes-Lima, los agentes detectaron una caja sospechosa con remitente hacia la ciudad de Trujillo. Al realizar la apertura de control, se hallaron las primeras 80 réplicas.

Las primera parte incautada se
Las primera parte incautada se recuperó el 4 de febrero, donde se intervino el vehículo carguero de la empresa Shalom. Foto: Andina Noticias

El segundo operativo, ejecutado el martes 10 de febrero, identificó el uso de pasajeros como transportistas o “mulas”. Personal de la sección de Acciones Operativas intervino un bus de la empresa El Dorado que se dirigía hacia el norte del país.

Tras un cruce de información, se detectó a tres pasajeros que habían sido identificados previamente como remitentes de otros envíos sospechosos. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron 184 réplicas de pistolas Glock ocultas sus equipajes.

Vigilancia fronteriza

Este hallazgo corresponde a la sexta intervención de gran magnitud en la zona norte en lo que va del año. Hasta la fecha, la Sunat ha logrado retirar del mercado ilegal un total acumulado de 554 réplicas a nivel nacional, de las cuales 515 fueron interceptadas exclusivamente en la región Tumbes. Este aumento en las incautaciones refleja una tendencia creciente de las mafias por diversificar sus métodos de contrabando ante el endurecimiento de los controles en los puertos y aeropuertos.

Tras la incautación, el hecho fue comunicado de inmediato al representante del Ministerio Público, quien dispuso la intervención preventiva de los involucrados. Las autoridades ahora investigan los nexos entre los remitentes detenidos y las posibles receptoras en los mercados negros de la capital y la región La Libertad.

Inseguridad en Trujillo y Lima

La elección de estas dos ciudades como destinos finales no es coincidencia. Ambas ciudades enfrentan actualmente crisis de seguridad vinculadas a la extorsión y el robo a mano armada. Trujillo se ha consolidado como el epicentro de la violencia en el norte, concentrando cerca del 76.4% de los delitos de la región La Libertad.

Por su parte, en Lima Metropolitana, la inseguridad se ha intensificado drásticamente en las zonas Norte y Este, donde los robos a negocios y viviendas son constantes. A nivel nacional, se registran hasta 75 denuncias diarias por extorsión, una modalidad criminal que ya afecta a cerca de 2 millones de empresas.

