Asesinan a directivo de Turismo Chao tras reclamar justicia por el homicidio de un chofer

El responsable de la empresa de transportes fue atacado a balazos tras solicitar mayores acciones contra el crimen, mientras persisten atentados y extorsiones en la región norteña| Video: Latina Noticias

La región de La Libertad permanece bajo alerta luego de que un sicario asesinó de cinco disparos al directivo de la empresa de transportes Turismo Chao, Elmer Aguilera, tras participar en una protesta para exigir justicia por el homicidio de uno de sus trabajadores. El ataque se produjo en medio de una serie de atentados armados y extorsiones que afectan al sector transportes en la provincia de Virú, según reportó Latina Noticias.

La secuencia de violencia comenzó el 4 de febrero, cuando un sujeto armado mató al conductor Valerio Ángel Joaquín Ágreda, de 41 años, en el distrito de Chao. Tres días después, trabajadores y funcionarios de Turismo Chao bloquearon la carretera Panamericana Norte cerca del puente Chao, reclamando a las autoridades una investigación eficaz y mayor seguridad.

Durante esta manifestación, Elmer Aguilera criticó la falta de respuesta estatal y denunció intereses privados en la ruta Trujillo-Chao que buscan eliminar la competencia.

Directivo de Turismo Chao es asesinado durante protesta en La Libertad| Difusión

“No puede haber una cuarta víctima. Cuando tomé la palabra, dije que llegaré al día lunes hasta llegar con el general Moreno Panta en Trujillo, luego tocaré las puertas del ministro del Interior y de los medios de comunicación. Voy a llegar hasta el final”, declaró a medios locales.

No obstante, alzar su voz le costó la vida en medio de la ola de criminalidad que vive el norte del país. De esta manera, se convierte en la cuarta víctima del sicariato.

Asesinato de directivo

En la noche del 7 de febrero, mientras la ciudad sufría un corte de energía, sicarios interceptaron a Aguilera y le dispararon a quemarropa. Sus colegas lo trasladaron al hospital La Caleta de Chimbote, pero llegó sin vida.

El citado medio informó que el ataque ocurrió en el contexto de una escalada de atentados contra empresas de transportes en Virú y los valles de Chicama y Virú, donde bandas de extorsionadores han asesinado a otros gerentes y directivos del rubro.

Violencia golpea a empresa de transportes, matan a gerente tras manifestación en Virú| Difusión

Horas después del asesinato, delincuentes colocaron un artefacto explosivo en el local principal de Turismo Chao en Trujillo, lo que destruyó parte de la fachada y generó temor entre los trabajadores y la comunidad. El hecho paralizó temporalmente las operaciones de transporte hacia Chao y Nuevo Chao, dejando a cientos de pasajeros varados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con estos hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas a los atentados recientes ni a la muerte de Aguilera. La comunidad y los gremios piden una respuesta urgente de la PNP para detener la ola de asesinatos y atentados con explosivos que afecta la vida cotidiana y la economía regional.

Ataque con dinamita

Otro atentando sucedió la madrugada del 9 de febrero en Trujillo, donde se destruyó la fachada y la puerta principal de un local de eventos conocido como ‘La Hacienda del Lobo’. La detonación, que se registró alrededor de las 00:30, afectó también a al menos 25 viviendas cercanas, provocando daños materiales como ventanas y puertas rotas.

No se reportaron fallecidos, pero la explosión generó alarma entre los vecinos, quienes relataron que un hombre dejó una mochila en la puerta del local y luego huyó en motocicleta.