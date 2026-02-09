Perú

Asesinan a directivo de Turismo Chao tras reclamar justicia por el homicidio de un chofer

Elmer Aguilera criticó la falta de respuesta estatal y denunció intereses privados, por lo que anunciaba que la protesta continuaría en los próximos días

Guardar
El responsable de la empresa de transportes fue atacado a balazos tras solicitar mayores acciones contra el crimen, mientras persisten atentados y extorsiones en la región norteña| Video: Latina Noticias

La región de La Libertad permanece bajo alerta luego de que un sicario asesinó de cinco disparos al directivo de la empresa de transportes Turismo Chao, Elmer Aguilera, tras participar en una protesta para exigir justicia por el homicidio de uno de sus trabajadores. El ataque se produjo en medio de una serie de atentados armados y extorsiones que afectan al sector transportes en la provincia de Virú, según reportó Latina Noticias.

La secuencia de violencia comenzó el 4 de febrero, cuando un sujeto armado mató al conductor Valerio Ángel Joaquín Ágreda, de 41 años, en el distrito de Chao. Tres días después, trabajadores y funcionarios de Turismo Chao bloquearon la carretera Panamericana Norte cerca del puente Chao, reclamando a las autoridades una investigación eficaz y mayor seguridad.

Durante esta manifestación, Elmer Aguilera criticó la falta de respuesta estatal y denunció intereses privados en la ruta Trujillo-Chao que buscan eliminar la competencia.

Directivo de Turismo Chao es
Directivo de Turismo Chao es asesinado durante protesta en La Libertad| Difusión

“No puede haber una cuarta víctima. Cuando tomé la palabra, dije que llegaré al día lunes hasta llegar con el general Moreno Panta en Trujillo, luego tocaré las puertas del ministro del Interior y de los medios de comunicación. Voy a llegar hasta el final”, declaró a medios locales.

No obstante, alzar su voz le costó la vida en medio de la ola de criminalidad que vive el norte del país. De esta manera, se convierte en la cuarta víctima del sicariato.

Asesinato de directivo

En la noche del 7 de febrero, mientras la ciudad sufría un corte de energía, sicarios interceptaron a Aguilera y le dispararon a quemarropa. Sus colegas lo trasladaron al hospital La Caleta de Chimbote, pero llegó sin vida.

El citado medio informó que el ataque ocurrió en el contexto de una escalada de atentados contra empresas de transportes en Virú y los valles de Chicama y Virú, donde bandas de extorsionadores han asesinado a otros gerentes y directivos del rubro.

Violencia golpea a empresa de
Violencia golpea a empresa de transportes, matan a gerente tras manifestación en Virú| Difusión

Horas después del asesinato, delincuentes colocaron un artefacto explosivo en el local principal de Turismo Chao en Trujillo, lo que destruyó parte de la fachada y generó temor entre los trabajadores y la comunidad. El hecho paralizó temporalmente las operaciones de transporte hacia Chao y Nuevo Chao, dejando a cientos de pasajeros varados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con estos hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas a los atentados recientes ni a la muerte de Aguilera. La comunidad y los gremios piden una respuesta urgente de la PNP para detener la ola de asesinatos y atentados con explosivos que afecta la vida cotidiana y la economía regional.

Ataque con dinamita

Otro atentando sucedió la madrugada del 9 de febrero en Trujillo, donde se destruyó la fachada y la puerta principal de un local de eventos conocido como ‘La Hacienda del Lobo’. La detonación, que se registró alrededor de las 00:30, afectó también a al menos 25 viviendas cercanas, provocando daños materiales como ventanas y puertas rotas.

No se reportaron fallecidos, pero la explosión generó alarma entre los vecinos, quienes relataron que un hombre dejó una mochila en la puerta del local y luego huyó en motocicleta.

Temas Relacionados

Turismo ChaoCrimen organizadoTrujilloperu-noticiasLa Libertad

Más Noticias

Propietario es baleado por pareja de inquilina en Los Olivos: apuntan a posible policía como agresor

La víctima habría intervenido para detener una pelea, recibiendo un impacto en el tórax; el atacante fue identificado por allegados como integrante de la Policía Nacional

Propietario es baleado por pareja

“A los árbitros les incomodó verse expuestos”: expresidente de la CONAR cuenta por qué ya no se publican los audios VAR en la Liga 1

Las controversias arbitrales en el arranque del campeonato han puesto nuevamente a la Comisión Nacional de Árbitros bajo cuestionamientos por su manejo y escasa transparencia

“A los árbitros les incomodó

Samahara Lobatón se une a Youna y lo apoya en TikTok vendiendo sus rifas prosalud: “Dejamos de pelear”

La influencer se mostró tranquila y evidenció su buena relación con el padre de su hija mayor, pese a las diferencias que tuvieron durante años

Samahara Lobatón se une a

PJ decide esta mañana prisión preventiva por 36 meses contra El Monstruo

Fiscalía solicitó que Erick Moreno Hernández cumpla un periodo de 3 años en prisión preventiva por cometer delitos como secuestro, extorsión agravada y pertenencia a una organización criminal

PJ decide esta mañana prisión

Los verdaderos ‘lobos’ de la BVL: estas fueron las 3 corredoras de bolsa que lideraron el mercado de valores peruano en 2025

En apenas cinco años, el volumen negociado de valores extranjeros en la plaza limeña ha pasado de 120 a 1.200 millones de dólares, según nuam

Los verdaderos ‘lobos’ de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón marca distancia de Castillo, cuestiona encuestas y propone estatizar recursos

Hermanos al Congreso 2026: Denuncian que partidos inscribieron hasta 17 grupos de familiares en sus listas

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Tras dos postergaciones, ministra de Economía asegura que ya se elaboró Plan Nacional de Seguridad: “Esta semana lo van a publicar”

Vladimir Cerrón anuncia a la militancia de Perú Libre que está a punto de dejar la clandestinidad: “Falta el último paso”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón se une a

Samahara Lobatón se une a Youna y lo apoya en TikTok vendiendo sus rifas prosalud: “Dejamos de pelear”

Bad Bunny nombró a Perú en su presentacion del Super Bowl: la bandera apareció en escena y cuatro peruanos bailaron con él

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

Magaly Medina regresa con fuerte destape y descartan a Christian Domínguez: “Ningún esposo ejemplar y que enamoró con su historia de amor”

Patricio Quiñones celebra su paso por el Super Bowl junto a Bad Bunny: “El mejor día de mi carrera”

DEPORTES

“A los árbitros les incomodó

“A los árbitros les incomodó verse expuestos”: expresidente de la CONAR cuenta por qué ya no se publican los audios VAR en la Liga 1

Paolo Guerrero hizo autocrítica por rendimiento de Alianza Lima y lanzó advertencia a 2 de Mayo: “En la ‘caldera’ es difícil jugar”

“No puede ser penal”: Winston Reátegui analizó la polémica arbitral de Kevin Ortega en el Universitario vs Cusco FC

Universitario exigió “medidas inmediatas” a CONAR tras polémico penal en empate con Cusco FC: “Resulta inadmisible”

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional