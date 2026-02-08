Marina de Guerra del Perú y de EE. UU. rescatan a 27 tripulantes de nave con bandera de Venezuela. (Foto: Dicapi)

Un total de 27 tripulantes de la embarcación con bandera venezolana “La Peña” fueron rescatados ilesos en aguas internacionales tras un incendio a bordo. El operativo fue coordinado por la Marina de Guerra del Perú, la Guardia Costera de Estados Unidos y el buque tanque Seaways Kenosha.

Según un comunicado emitido por la Autoridad Marítima Nacional del Perú, se confirmó que toda la tripulación fue evacuada del navió sin que se registraran víctimas ni heridos.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando “La Peña” navegaba a unas 530 millas náuticas al noroeste del archipiélago de Galápagos, según la Marina de Guerra del Perú. El Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate detectó la emergencia y activó los protocolos internacionales para gestionar incidentes en el área bajo jurisdicción peruana.

El rescate marítimo se realizó gracias a la colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos y el Seaways Kenosha, que transitaba hacia el puerto del Callao. De acuerdo con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el buque civil desvió su ruta para asistir de inmediato a los tripulantes afectados por el incendio.

La acción conjunta permitió evacuar a los 27 tripulantes de “La Peña” y garantizar su seguridad, sin que se registraran lesiones ni víctimas mortales. Tras la evacuación, los rescatados fueron trasladados bajo protección hasta el puerto del Callao, donde arribaron en buen estado, detalló Dicapi.

Sobre las causas del incendio, la Marina de Guerra del Perú informó que se desarrolla una investigación a cargo del Estado de abanderamiento de la nave, es decir, Venezuela. El proceso busca determinar el origen del siniestro y cualquier posible responsabilidad.

Dicapi y la Marina de Guerra del Perú subrayaron la importancia de la cooperación internacional y la capacidad técnica puesta en marcha para resguardar la vida humana en alta mar. Ambas instituciones expresaron su disposición constante para responder ante emergencias en alta mar dentro de la extensa zona de búsqueda y rescate asignada al Perú, que se extiende hasta la milla 3.000.

Con este operativo, la Marina de Guerra del Perú refuerza su compromiso con la seguridad en altamar y la protección de los navegantes en aguas internacionales.

USD 1.500 millones para modernizar la Base Naval

Estados Unidos aprobó un acuerdo por USD 1.500 millones para equipar y modernizar la Base Naval del Callao, la principal instalación de la Marina de Guerra del Perú, como parte de una solicitud presentada por el propio Gobierno peruano.

La decisión fue confirmada este jueves por el Departamento de Estado del país norteamericano, que señaló que el proyecto contempla la compra de equipos y servicios especializados y busca fortalecer las capacidades de seguridad y defensa del país en un contexto de alta relevancia estratégica para la región.

Composición: Infobae Perú

La iniciativa se da en un contexto regional marcado por movimientos geopolíticos de alto impacto, inversiones millonarias en infraestructura portuaria y una creciente atención internacional sobre el litoral central del país.

El Callao, además de albergar la base naval más importante del Perú, concentra el principal puerto comercial, se encuentra cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez y está a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, financiado y operado por capitales chinos. Este escenario convierte al acuerdo en un punto de interés no solo militar, sino también estratégico y económico.