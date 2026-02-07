Perú

Puerto de Matarani superó los 8,3 millones de toneladas métricas movilizadas en 2025

El crecimiento del movimiento de contenedores y la diversificación de tipos de carga marcaron el desempeño del terminal en el último año, impulsado por mejoras operativas y de infraestructura

El rendimiento del puerto se apoyó en una infraestructura actualizada y en una administración operativa eficaz. Foto: ComexPerú

El Terminal Portuario de Matarani culminó el 2025 con un balance operativo positivo, al superar los 8,3 millones de toneladas métricas movilizadas durante el año. El volumen alcanzado refleja un avance sostenido frente al 2024, con una variación anual de 1,8%, en un contexto de mayor actividad logística en el sur del país.

El dinamismo no solo se evidenció en la carga total, sino también en el movimiento de contenedores, que mostró un crecimiento notable. A lo largo del año se registraron 8.392 TEUs, lo que significó un incremento de 73,9% en comparación con el periodo previo, impulsando la diversificación de las operaciones del terminal.

Infraestructura, gestión y composición de la carga

El desempeño del puerto se sustentó en una infraestructura moderna y en una gestión operativa eficiente, factores que permitieron atender distintos tipos de carga con resultados significativos. En el 2025, el mayor volumen correspondió al granel sólido de minerales, con 5.726.787 toneladas métricas, seguido por el granel sólido no mineral, que sumó 1.423.535 toneladas métricas.

La carga líquida alcanzó las 826.934 toneladas métricas, mientras que la carga rodante totalizó 294.278 toneladas métricas. A ello se añadió la carga fraccionada, con 262.674 toneladas métricas, y la mercancía general contenedorizada, que llegó a 98.354 toneladas métricas. Este conjunto de resultados consolida al terminal, operado por Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), como un eje estratégico para el desarrollo logístico y portuario del sur del Perú.

La carga líquida registró un volumen de 826.934 toneladas métricas, en tanto que la carga rodante sumó 294.278 toneladas métricas. Foto: US Embassy in Peru

Global Infrastructure Partners y Tramarsa impulsaron ampliación del Puerto de Matarani

En noviembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en el Perú destacó el compromiso de la firma estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP), referente global en inversiones de infraestructura e integrante de BlackRock, así como del Grupo Tramarsa, con el crecimiento del Puerto de Matarani, en Arequipa, iniciativa que contempla una inversión estimada de USD 700 millones.

La ampliación del contrato de concesión del terminal portuario fue suscrita por el Gobierno del Perú en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, que contó con la presencia del presidente José Jerí, los ministros Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones) y Denisse Miralles (Economía y Finanzas), el titular de la Autoridad Portuaria Nacional, Juan Arrisueño, el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, además de representantes de Tramarsa y GIP.

El Puerto de Matarani es operado por Tisur, empresa del Grupo Tramarsa en la que GIP posee el 50% de participación. Este terminal cumple un papel estratégico en el fortalecimiento de la cadena de suministro de minerales críticos y en el impulso del desarrollo logístico y minero del país, contribuyendo a estrechar la relación económica entre el Perú y Estados Unidos.

Durante más de 26 años de operación, Tisur ha tenido una participación relevante en el desarrollo de Matarani mediante la creación de empleo, el aporte de recursos al sector público y la ejecución de iniciativas sociales vinculadas a salud, educación e infraestructura.

El impulso se reflejó no solo en el volumen total de carga, sino también en la actividad de contenedores, que registró un aumento significativo. Foto: Logística 360

En ese contexto, Estados Unidos reiteró su disposición de seguir colaborando con el Perú para promover inversiones estratégicas que impulsen el crecimiento y fortalezcan a ambos países y a la región en su conjunto.

