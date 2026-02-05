Perú

¿Qué es el Lutecio-177? el medicamento radiactivo que se producirá en Perú para tratar el cáncer

Aunque ya se produce el radiofármaco, Digemid aún tiene que autorizar su distribución para que los pacientes de todo el Perú puedan beneficiarse de su uso

Lutecio-177 es un radiofármaco que
Lutecio-177 es un radiofármaco que será producido en Perú y que permitirá el tratamiento de algunos tipos de cáncer. (Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán)

Perú ha iniciado la producción nacional de Lutecio-177, un radiofármaco empleado en el tratamiento de cáncer de próstata, de páncreas y tumores neuroendocrinos. Este avance marca un hito en la medicina nuclear peruana al mejorar el acceso de los pacientes a terapias de alta complejidad.

¿Qué es el Lutecio-177?

El Lutecio-177 es un radioisótopo utilizado en medicina nuclear cuyo mecanismo consiste en administrar radiación dirigida a células cancerosas. Se une a moléculas específicas que reconocen receptores de los tumores, lo que asegura una acción precisa sobre el tejido afectado y limita el daño a órganos sanos.

Con una vida media de entre seis y siete días, este medicamento adecuado para el uso clínico y facilita un manejo seguro tanto para pacientes como para personal sanitario. Antes de la producción local, la única alternativa era importar el medicamento, pero esto generaba retrasos y complicaciones en la atención de los pacientes que necesitaban gestionar plazos a plazos estrictos para sus terapias.

El desarrollo científico que permitió este avance se logró a partir del aumento de potencia del reactor nuclear RP-10, situado en el Centro Nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra (Racso) del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), en Lima. Esta capacidad tecnológica posibilita ahora la fabricación local de radiofármacos, elimina obstáculos logísticos y amplía la cobertura del sistema de salud.

Según explicó Rolando Paucar, presidente del IPEN, en conversación con Andina “Los radiofármacos como el Lutecio-177 representan uno de los mayores avances de la medicina nuclear moderna”.

Durante la presentación simbólica del medicamento, Paucar destacó que la producción de este radiofármaco en el país no solo es un logro tecnológico, sino también una responsabilidad ética, al reducir los tiempos de espera y asegurar la continuidad terapéutica. “Durante años he visto cómo el acceso a estos tratamientos dependía de factores externos y cómo los retrasos impactan en los pacientes”, afirmó Paucar.

Por su parte, el titular del Ministerio de Salud, Luis Quiroz Avilés, remarcó que la fabricación nacional del Lutecio-177 permitirá aplicar tratamientos dirigidos que actúan directamente sobre las células tumorales y protegen tejidos sanos. “Esta característica mejora la efectividad, disminuye los efectos secundarios y favorece la calidad de vida”, sostuvo

¿Quiénes son los más beneficiados con el Lutecio-177?

Entre los beneficios inmediatos se encuentra el acceso más ágil a terapias radioligadas en hospitales públicos y privados. El médico nuclear Richard Jhonny Ledesma Vásquez, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), indicó que la producción nacional facilitará la implementación de tratamientos avanzados.

“Gracias a la tecnología, es posible administrar Lutecio-177 a pacientes con cáncer de próstata o de páncreas en ciclos de cuatro o seis aplicaciones. Antes, debíamos importar el radiofármaco”, señaló Ledesma. El especialista precisó que su uso comenzó en el país en 2020.

Ledesma insistió en la importancia de realizar estudios diagnósticos específicos para identificar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse. “Seleccionar adecuadamente a los pacientes incrementa la probabilidad de éxito y mejora los resultados clínicos”, explicó Ledesma.

El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Nuclear, Carlos Cruz Hurtado, advirtió que el principal reto es reducir la brecha tecnológica en diagnóstico por imágenes. “Sin capacidad diagnóstica, es imposible identificar a los pacientes que requieren esta terapia avanzada”, declaró Cruz Hurtado a Andina.

Cruz Hurtado resaltó la función clave del PET/CT (Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computarizada) para determinar la extensión del cáncer y personalizar las terapias con Lutecio-177. Subrayó que la ausencia de equipos actualizados, junto con barreras administrativas, limita la expansión de una red eficiente de radiofármacos.

Digemid debe autorizar la distribución de Lutecio-177

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) aún debe autorizar la distribución del nuevo radiofármaco para que pueda emplearse en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, trámite que, según previsiones oficiales, podría concretarse en seis meses.

A la ceremonia de presentación del Lutecio-177 de producción nacional asistieron autoridades del sector salud, energía y científicos destacados. Todos coincidieron en que la fabricación de este radiofármaco impulsa la soberanía científica y sanitaria de Perú.

