Perú

Elecciones 2026: Votantes ya no serán obligados a integrar mesas no instaladas, según nuevas disposiciones

La ONPE aclara que solo los miembros sorteados asumirán responsabilidades y sanciones si no cumplen su función. Se amplía el número de suplentes y se mantienen las compensaciones económicas y laborales a quienes participen

Guardar
Foto: Andina
Foto: Andina

Una de las novedades de las Elecciones Generales 2026 es que los electores no estarán obligados a integrar mesas de sufragio que no se hayan instalado antes del mediodía.

Así lo explicó Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, en conversación con Tv Perú Noticias. Según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones, la instalación de cada mesa debe concretarse hasta las 12:00 m., y si esto no ocurre, el proceso no podrá continuar en esa mesa para la jornada.

Esta precisión ha generado interrogantes, ya que en comicios anteriores existía la percepción de que cualquier ciudadano presente podía ser designado de manera obligatoria para suplir la ausencia de miembros.

De acuerdo con Jáuregui, la normativa establece que la multa solo se aplicará a los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, que no se presenten a cumplir con sus funciones.

“No se pueden imponer sanciones a los electores de esa mesa, ya que la mesa no se instaló”, detalló el experto. Además, recordó que los miembros de mesa deben presentarse desde las 7:00 a. m., mientras que los votantes pueden acudir en cualquier momento de la jornada, incluso hasta las 3:00 p. m.

Para este proceso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha incrementado el número de suplentes por mesa, pasando de tres a seis. El objetivo es disponer de personal de reserva suficiente para evitar que mesas queden sin instalarse, según explicó el vocero Franz Paz. Esta modificación busca agilizar la constitución de las mesas y minimizar retrasos en el inicio de la votación.

Foto: Andina
Foto: Andina

Miembros de mesa

El proceso de sorteo de miembros de mesa involucra a más de 800.000 ciudadanos en todo el país, quienes recibirán una compensación de 165 soles y un día de descanso remunerado si cumplen con su labor.

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo las excepciones contempladas en la ley, como impedimentos graves, edad avanzada, embarazo o lactancia.

Para estas situaciones, la ONPE habilita la opción de presentar excusas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado de miembros.

Presentar una excusa aceptada libera solo de la función de miembro de mesa, pero no del deber de votar. La inasistencia injustificada a la función implica una multa de 275 soles, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), mientras que la multa por no votar depende de la situación socioeconómica del distrito: 110 soles en distritos no pobres, 55 soles en distritos pobres no extremos y 27,50 soles en distritos pobres extremos.

Para acceder al día de descanso, los miembros de mesa deben asistir a una capacitación obligatoria, cuya duración oscila entre 90 minutos y dos horas. El certificado de participación, físico o virtual, será requisito indispensable para solicitar este beneficio en el trabajo, ya sea en el sector público o privado.

Quienes sean seleccionados pueden consultar su condición de miembro de mesa y su local de votación en el portal habilitado por la ONPEhttps://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

<br>

Temas Relacionados

Elecciones 2026ONPEMiembros de mesaperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

El técnico ‘blanquiazul’ llamó la atención al defensor por querer entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero mientras dictaba indicaciones al plantel

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El ‘gallo norteño’ sacó de la galera un ‘misil’ imposible de conjurar para Guillermo Viscarra. La inesperada anotación llegó en la recta final del partido en Río Parapití

Alianza Lima recibió espectacular golazo

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

La exconductora dgeneró expectativa con las cifras registradas en el lanzamiento de sustreaming, aunque llamó la atención la marcada disminución de vistas entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

María Pía Copello sorprende con

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

La modelo tendrá su propio espacio en el canal Satélite+ y asumirá conducción en reality de citas junto a Miguel Arce por la señal de ATV.

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Bueno reaparece y emociona

Gustavo Bueno reaparece y emociona al contar su lucha tras alejarse de ‘Al fondo hay sitio’

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

DEPORTES

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026