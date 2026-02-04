Perú

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

La exconductora contó que la falta de cercanía con su padre fue una de sus mayores tristezas y reflexionó sobre cómo estas experiencias familiares influyen en la vida adulta.

María Pía Copello llora al hablar de su padre. YouTube/ Sin que decir.

La conductora y creadora de contenido María Pía Copello compartió uno de los episodios más íntimos de su vida familiar durante el segundo episodio de su pódcast ‘Sin más que decir’, disponible en su canal de YouTube +QTV. En este espacio, la también conductora de televisión se sinceró ante su audiencia al reconocer que la relación con su padre, Fernando Copello, estuvo marcada por la distancia y distintas formas de expresar cariño.

Según relató María Pía Copello, nunca había abordado públicamente este tema. “Me da pena, de repente, contarlo abiertamente porque no es algo de lo que yo estile hablar”, afirmó entre lágrimas durante la emisión de su pódcast.

La comunicadora aseguró que decidió compartir su experiencia pensando en quienes puedan atravesar situaciones familiares similares. “De repente hay mucha gente que está pasando por lo mismo”, expresó al reflexionar sobre el impacto emocional de su historia.

María Pía Copello abre su corazón y habla de su padre. YouTube/ Sin + que decir

Distanciamiento con su padre

La infancia y adolescencia de María Pía Copello estuvieron marcadas por grandes responsabilidades familiares. La creadora de contenido reveló que desde muy joven debió asumir un papel central en el sostén de su familia, ante la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre. “La realidad es que yo me tuve que hacer cargo de mi familia muy joven. Mi papá había fallecido, pero la tristeza que yo tengo hoy por hoy es que la relación con mi papá no era la mejor”, confesó la exconductora de ‘Mande quien mande’ en su programa.

De acuerdo con la propia María Pía Copello, el carácter de su padre dificultó la cercanía emocional. “Estoy segura de que mi papá nos quería muchísimo, pero a su manera. Yo en realidad quería que él fuera un papá más cariñoso”, recordó la comunicadora, quien detalló que la forma de demostrar afecto de su progenitor no coincidía con lo que ella necesitaba en ese momento.

Durante la enfermedad de su padre, la conductora asumió un rol fundamental en su cuidado. “Yo literalmente era la enfermera de mi papá”, rememoró en su pódcast.

El testimonio de María Pía Copello profundizó en las consecuencias de esa distancia emocional. Según explicó, la falta de diálogo y las diferencias de carácter marcaron la relación hasta el fallecimiento de su padre, un hecho que la llevó a reflexionar años después. “Me di cuenta de que adoraba a mi papá, pero que la vida nos hizo no tener una relación tan cercana… probablemente no sea culpa de nadie”, sostuvo la conductora en su espacio digital.

“Extraño a mi papá”

La creadora de contenido lamentó no haber podido compartir más momentos de complicidad y cercanía con su padre antes de su partida. “Extraño a mi papá. Me hubiera gustado conversar con él, decirnos ‘n’ cosas y matarnos de la risa hoy”, expresó con nostalgia.

La ausencia de estos momentos se transformó en una de las grandes tristezas de la presentadora, quien reconoció que este episodio de su vida la marcó profundamente.

Pese a las dificultades, María Pía Copello reconoció que parte de la fortaleza con la que ha encarado su carrera y nuevos proyectos proviene tanto del carácter de su padre como de la energía de su madre. “Creo que la valentía que tengo para hacer lo que hago es de mi papá, y la energía inagotable, de mi mamá”, afirmó en su pódcast.

La conductora resaltó que la experiencia de cuidar a su padre y de enfrentar responsabilidades desde joven influyó en su capacidad de afrontar retos personales y profesionales.

María Pía Copello abre su corazón y habla de su padre. YouTube/ Sin + que decir

