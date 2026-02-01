Agentes de la PNP frustran ataque armado contra bus de la Línea 50 en SJL. (Video: Panamericana)

El intento de ataque a un bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho fue frustrado por la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes detuvieron a los presuntos sicarios antes de que pudieran disparar contra el vehículo de transporte público, que en ese momento estaba lleno de pasajeros.

El hecho se produjo poco después de las 15:30 en la avenida Central, a la altura del paradero 13 en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad y de la comisaría de Mariscal Cáceres captaron el seguimiento de las motocicletas al bus y los movimientos sospechosos previos al posible ataque, por lo que se decidió una intervención preventiva en la que se detuvo a los criminales.

Según Panamericana, ambos sospechosos fueron intervenidos luego de que ser captados por agentes de la PNP realizando maniobras inusuales a bordo de sus motocicletas y se acercaran a la unidad de transporte público.

Agentes de la PNP frustran ataque armado contra bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho. (Foto: Panamericana)

“Hemos podido corroborar que son en efecto las dos personas que realizaron estos movimientos sospechosos. Estas dos personas se encuentran detenidas en este momento. No conocemos aún su identidad y será la policía la que confirme si alguno de ellos portaba un arma de fuego; quizás la hayan arrojado en la zona, aún no lo sabemos”, reporó el medio televisivo.

En la operación participaron patrulleros que, alertados por las maniobras, acorralaron a los sospechosos tras una breve persecución y concretaron la detención en las inmediaciones. La coordinación con la municipalidad permitió acceder a imágenes clave para la identificación.

El ataque frustrado también fue detectado por los pasajeros del bus, quienes pidieron al conductor que avance para evitar un posible atentado.

“Yo estaba viajando como usuaria sentada ahí y, al ver que iban dos personas en moto lineal, uno sacó una bolsa negra, lo que hizo que detuvieran el armamento. ‘¡Avance, avance!’, le decíamos, porque teníamos miedo. En ese mismo momento sentí depresión. Yo decía: ‘Avanza, avanza’, porque tenía miedo”, relató una de las pasajeras al medio citado.

Cámaras de seguridad pudieron identificar los rasgos del rostro de uno de los criminales implicados en el frustrado ataque armado contra bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho. (Foto: Panamericana)

La PNP - Extorsión - 1 de febrero ya había sido objeto de ataques y amenazas en los meses previos. “Ellos han sido víctimas de varios ataques. Lamentablemente, hemos perdido la cuenta porque son muchos los ataques y muchas las líneas de transporte que diariamente denuncian estas circunstancias”, se indicó en Panamericana. El trayecto del bus abarca ejes como Central, Fuente Nuevo, vía expresa Grau y Venezuela, cubriendo una zona utilizada por miles de residentes.

Policías filtrarían nombres a extorsionadores, según transportista

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas del Perú (Conet-Perú), Julio Rau Rau, denunció que las extorsiones y asesinatos contra transportistas continúan de manera sistemática, pese a las denuncias presentadas ante las autoridades, y advirtió que existe temor generalizado a denunciar debido a la filtración de información hacia las bandas criminales.

“Hay muchos que no lo hacen (denuncian) por temor, porque se filtra el nombre de los denunciantes a los extorsionadores”, señaló Rau durante una entrevista en Exitosa donde explicó la razón por la que muchos afectados optan por no acudir a la Policía (PNP) debido a que sus identidades terminan siendo reveladas a los criminales, lo que pone en riesgo sus vidas.

El dirigente recordó recientes hechos violentos que evidencian la gravedad de la situación. Mencionó el ataque con una granada contra un bus —que no llegó a explotar—, el asesinato de un chofer en Comas hace una semana y el ataque armado contra dos conductores de la empresa El Mandarino ocurrido el día anterior en San Juan de Lurigancho.