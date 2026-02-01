Perú

Agentes de la PNP frustran ataque armado contra bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho

Los criminales fueron detenidos y trasladados a la comisaría del sector para iniciar las investigaciones en su contra

Guardar
Agentes de la PNP frustran ataque armado contra bus de la Línea 50 en SJL. (Video: Panamericana)

El intento de ataque a un bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho fue frustrado por la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes detuvieron a los presuntos sicarios antes de que pudieran disparar contra el vehículo de transporte público, que en ese momento estaba lleno de pasajeros.

El hecho se produjo poco después de las 15:30 en la avenida Central, a la altura del paradero 13 en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad y de la comisaría de Mariscal Cáceres captaron el seguimiento de las motocicletas al bus y los movimientos sospechosos previos al posible ataque, por lo que se decidió una intervención preventiva en la que se detuvo a los criminales.

Según Panamericana, ambos sospechosos fueron intervenidos luego de que ser captados por agentes de la PNP realizando maniobras inusuales a bordo de sus motocicletas y se acercaran a la unidad de transporte público.

Agentes de la PNP frustran
Agentes de la PNP frustran ataque armado contra bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho. (Foto: Panamericana)

“Hemos podido corroborar que son en efecto las dos personas que realizaron estos movimientos sospechosos. Estas dos personas se encuentran detenidas en este momento. No conocemos aún su identidad y será la policía la que confirme si alguno de ellos portaba un arma de fuego; quizás la hayan arrojado en la zona, aún no lo sabemos”, reporó el medio televisivo.

En la operación participaron patrulleros que, alertados por las maniobras, acorralaron a los sospechosos tras una breve persecución y concretaron la detención en las inmediaciones. La coordinación con la municipalidad permitió acceder a imágenes clave para la identificación.

El ataque frustrado también fue detectado por los pasajeros del bus, quienes pidieron al conductor que avance para evitar un posible atentado.

“Yo estaba viajando como usuaria sentada ahí y, al ver que iban dos personas en moto lineal, uno sacó una bolsa negra, lo que hizo que detuvieran el armamento. ‘¡Avance, avance!’, le decíamos, porque teníamos miedo. En ese mismo momento sentí depresión. Yo decía: ‘Avanza, avanza’, porque tenía miedo”, relató una de las pasajeras al medio citado.

Cámaras de seguridad pudieron identificar
Cámaras de seguridad pudieron identificar los rasgos del rostro de uno de los criminales implicados en el frustrado ataque armado contra bus de la Línea 50 en San Juan de Lurigancho. (Foto: Panamericana)

La PNP - Extorsión - 1 de febrero ya había sido objeto de ataques y amenazas en los meses previos. “Ellos han sido víctimas de varios ataques. Lamentablemente, hemos perdido la cuenta porque son muchos los ataques y muchas las líneas de transporte que diariamente denuncian estas circunstancias”, se indicó en Panamericana. El trayecto del bus abarca ejes como Central, Fuente Nuevo, vía expresa Grau y Venezuela, cubriendo una zona utilizada por miles de residentes.

Policías filtrarían nombres a extorsionadores, según transportista

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas del Perú (Conet-Perú), Julio Rau Rau, denunció que las extorsiones y asesinatos contra transportistas continúan de manera sistemática, pese a las denuncias presentadas ante las autoridades, y advirtió que existe temor generalizado a denunciar debido a la filtración de información hacia las bandas criminales.

“Hay muchos que no lo hacen (denuncian) por temor, porque se filtra el nombre de los denunciantes a los extorsionadores”, señaló Rau durante una entrevista en Exitosa donde explicó la razón por la que muchos afectados optan por no acudir a la Policía (PNP) debido a que sus identidades terminan siendo reveladas a los criminales, lo que pone en riesgo sus vidas.

El dirigente recordó recientes hechos violentos que evidencian la gravedad de la situación. Mencionó el ataque con una granada contra un bus —que no llegó a explotar—, el asesinato de un chofer en Comas hace una semana y el ataque armado contra dos conductores de la empresa El Mandarino ocurrido el día anterior en San Juan de Lurigancho.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúSan Juan de LuriganchoExtorsiónSicariatoInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Verano en Lima: esta será la temperatura máxima hoy, domingo 1 de febrero, según el Senamhi

La entidad meteorológica instó a la población de Lima a tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas

Verano en Lima: esta será

Atentado con explosivos en obra municipal de SJL deja un muerto y dos heridos

Testigos señalan que la explosión fue de gran intensidad y que la atención médica demoró en llegar para auxiliar a los heridos

Atentado con explosivos en obra

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Luis Abram y Christofer Gonzales, los ‘cerveceros’ buscarán la hazaña frente el ‘rico Garci’ en la altura cusqueña. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 1 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Consulta en este link el

Jhonsson ‘Pulpo’, delincuente peruano condenado a cadena perpetua, es captado en Bolivia con nueva apariencia

Las investigaciones revelan que el delincuente peruano habría recurrido a cirugías y documentos alterados para eludir su captura en Sudamérica

Jhonsson ‘Pulpo’, delincuente peruano condenado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo puede retornar a

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Corte Suprema confronta a Fernando Rospigliosi: rechazan “amenazas de intervencionismo” por parte del presidente del Congreso

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

ENTRETENIMIENTO

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo y envía mensaje a Katya Mosquera: “Te amo y estoy muy emocionado”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos