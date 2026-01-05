Sedapal anuncia corte de agua en Lima de hasta 12 horas: lista de distritos que no tendrán el servicio el 5 y 6 de enero

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 26 de junio. | Andina

Durante el lunes 5 y martes 6 de enero, varios distritos de Lima experimentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por Sedapal. Estas acciones, que incluyen limpiezas de reservorios y empalmes en la red, forman parte de las labores periódicas para garantizar la calidad y continuidad del suministro a miles de familias.

Los cortes programados resultan fundamentales para mantener y mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Este tipo de intervenciones permite asegurar un abastecimiento seguro, prevenir emergencias por fallas técnicas y realizar conexiones necesarias para ampliar el servicio en diversas zonas. Si bien la suspensión puede generar incomodidades, la ejecución de estos trabajos es clave para la seguridad y eficiencia del sistema de agua potable.

¿En qué distritos no habrá agua el lunes 5 de enero?

Carabayllo será el distrito más afectado durante la jornada del lunes 5 de enero. Sedapal interrumpirá el servicio desde las 12:00 hasta las 20:00 horas para realizar labores de limpieza de reservorios en el Sector 357. La suspensión impactará en las siguientes áreas y asociaciones de vivienda:

A.H. 3 de Octubre

A.H. Ampliación San Gabriel

A.H. Los Ángeles

A.H. Pedro Labarthe

A.H. Nuevo Progreso

A.H. San Gabriel Sector 25 de Diciembre

A.H. Santa Rosa de Lima

Agrupación de Pobladores Ciro Alegría

Asociación de Familias Alto Perú

Urbanización Nuevo Milenio

¿En qué distritos no habrá agua el martes 6 de enero?

El martes 6 de enero, la interrupción del suministro afectará principalmente a los distritos de Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde se ejecutarán empalmes en la red de agua potable. Las zonas y horarios de corte son los siguientes:

Carabayllo

La suspensión iniciará al mediodía y se extenderá hasta las 20:00 horas en la Asociación de viviendas Las Gardenias.

Villa El Salvador

La suspensión iniciará a las 8:00 y se extenderá hasta las 20:00 horas en el Sector 326, comprendiendo el Cercado, A.H. Oasis de Villa Sector 10, A.H. Edilberto Ramos, Agrupación Pachacamac Barrio 3 Sector II, A.H. La Unión, A.H. Señor de los Milagros, Asociación El Progreso, A.H. Arenas Vivas y Agrupación Pachacamac Barrio 4 Sector II. Los límites del área afectada están definidos por la Av. Mariátegui, Av. Prolongación Pastor Sevilla, Av. María Reiche y Lomo de Corvina.

Villa María del Triunfo

En el Sector 308 de este distrito, el corte será de 11:00 a 17:00 horas. Las localidades comprendidas son:

Jardines del Paraíso

El Paraíso

Villa El Paraíso

Señor de los Milagros del Paraíso

A.H. Los Álamos

Ampliación El Paraíso

Lomas del Paraíso

Fortaleza del Paraíso

A.H. Villa del Paraíso

A.H. El Paraíso

Virgen de Guadalupe

Las Flores de Paraíso

Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso

El cuadrante afectado está delimitado por la Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso y un pasaje sin nombre.

Recomendaciones para quienes serán afectados por el corte de agua

Ante la suspensión temporal del servicio, Sedapal recomiendan a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones para reducir el impacto en sus actividades cotidianas. Entre las principales medidas figuran:

Almacenar agua potable suficiente en envases limpios y bien tapados para cubrir las necesidades básicas del día.

Priorizar el uso del agua almacenada para consumo, preparación de alimentos e higiene personal.

Evitar realizar actividades que requieran grandes cantidades de agua, como el lavado de ropa o limpieza general, hasta el restablecimiento del servicio.

Revisar que los grifos estén cerrados durante el horario de corte para prevenir fugas o desperdicios cuando el suministro retorne.

Mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades que requieran una mayor cantidad de agua.

En caso de dudas o emergencias, Sedapal ha puesto a disposición la línea del Aquafono ((01) 317-8000), donde se puede realizar consultas específicas teniendo a la mano el número de suministro.