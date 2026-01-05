Sedapal anuncia corte de agua en Lima de hasta 12 horas: lista de distritos que no tendrán el servicio el 5 y 6 de enero

Durante el lunes 5 y martes 6 de enero, varios distritos de Lima experimentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por Sedapal. Estas acciones, que incluyen limpiezas de reservorios y empalmes en la red, forman parte de las labores periódicas para garantizar la calidad y continuidad del suministro a miles de familias.
Los cortes programados resultan fundamentales para mantener y mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Este tipo de intervenciones permite asegurar un abastecimiento seguro, prevenir emergencias por fallas técnicas y realizar conexiones necesarias para ampliar el servicio en diversas zonas. Si bien la suspensión puede generar incomodidades, la ejecución de estos trabajos es clave para la seguridad y eficiencia del sistema de agua potable.
¿En qué distritos no habrá agua el lunes 5 de enero?
Carabayllo será el distrito más afectado durante la jornada del lunes 5 de enero. Sedapal interrumpirá el servicio desde las 12:00 hasta las 20:00 horas para realizar labores de limpieza de reservorios en el Sector 357. La suspensión impactará en las siguientes áreas y asociaciones de vivienda:
- A.H. 3 de Octubre
- A.H. Ampliación San Gabriel
- A.H. Los Ángeles
- A.H. Pedro Labarthe
- A.H. Nuevo Progreso
- A.H. San Gabriel Sector 25 de Diciembre
- A.H. Santa Rosa de Lima
- Agrupación de Pobladores Ciro Alegría
- Asociación de Familias Alto Perú
- Urbanización Nuevo Milenio
¿En qué distritos no habrá agua el martes 6 de enero?
El martes 6 de enero, la interrupción del suministro afectará principalmente a los distritos de Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde se ejecutarán empalmes en la red de agua potable. Las zonas y horarios de corte son los siguientes:
Carabayllo
La suspensión iniciará al mediodía y se extenderá hasta las 20:00 horas en la Asociación de viviendas Las Gardenias.
Villa El Salvador
La suspensión iniciará a las 8:00 y se extenderá hasta las 20:00 horas en el Sector 326, comprendiendo el Cercado, A.H. Oasis de Villa Sector 10, A.H. Edilberto Ramos, Agrupación Pachacamac Barrio 3 Sector II, A.H. La Unión, A.H. Señor de los Milagros, Asociación El Progreso, A.H. Arenas Vivas y Agrupación Pachacamac Barrio 4 Sector II. Los límites del área afectada están definidos por la Av. Mariátegui, Av. Prolongación Pastor Sevilla, Av. María Reiche y Lomo de Corvina.
Villa María del Triunfo
En el Sector 308 de este distrito, el corte será de 11:00 a 17:00 horas. Las localidades comprendidas son:
- Jardines del Paraíso
- El Paraíso
- Villa El Paraíso
- Señor de los Milagros del Paraíso
- A.H. Los Álamos
- Ampliación El Paraíso
- Lomas del Paraíso
- Fortaleza del Paraíso
- A.H. Villa del Paraíso
- A.H. El Paraíso
- Virgen de Guadalupe
- Las Flores de Paraíso
- Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso
El cuadrante afectado está delimitado por la Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso y un pasaje sin nombre.
Recomendaciones para quienes serán afectados por el corte de agua
Ante la suspensión temporal del servicio, Sedapal recomiendan a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones para reducir el impacto en sus actividades cotidianas. Entre las principales medidas figuran:
- Almacenar agua potable suficiente en envases limpios y bien tapados para cubrir las necesidades básicas del día.
- Priorizar el uso del agua almacenada para consumo, preparación de alimentos e higiene personal.
- Evitar realizar actividades que requieran grandes cantidades de agua, como el lavado de ropa o limpieza general, hasta el restablecimiento del servicio.
- Revisar que los grifos estén cerrados durante el horario de corte para prevenir fugas o desperdicios cuando el suministro retorne.
- Mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades que requieran una mayor cantidad de agua.
En caso de dudas o emergencias, Sedapal ha puesto a disposición la línea del Aquafono ((01) 317-8000), donde se puede realizar consultas específicas teniendo a la mano el número de suministro.