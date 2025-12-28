Fuerte sismo en Chimbote hizo correr a padres de familia y sus hijos que celebraban fiesta de promoción

Momentos de tensión se vivieron durante una fiesta de promoción cuando los asistentes tuvieron que evacuar el local de manera apresurada debido al fuerte temblor de 6.0 en Chimbote. En el video se observa a la multitud saliendo en medio de la confusión.

Una celebración por el fin de curso en Nuevo Chimbote terminó abruptamente cuando el sismo de magnitud 6.0 sacudió la costa de Áncash, provocando que padres e hijos abandonaran el salón en medio de gritos y llanto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en el que la alegría de la fiesta se vio interrumpida por el movimiento telúrico, ocasionando pánico generalizado y una evacuación desordenada.

El epicentro del sismo, ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, se produjo a las 21:51 horas del sábado 27 de diciembre, conforme al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

El temblor sorprendió a los asistentes de una fiesta de promoción estudiantil en un local de eventos de Nuevo Chimbote, donde mesas y decoraciones se desplazaron y la confusión dominó el ambiente.

Se detalló que, en medio del estruendo, se observó a varios asistentes correr hacia las salidas, algunos llorando, otros comunicándose por teléfono para avisar a sus familiares.

Los organizadores y padres de familia resaltaron que no hubo heridos de gravedad, aunque sí crisis nerviosas y episodios de ansiedad, especialmente entre niños y adultos mayores. La experiencia dejó en evidencia la importancia de contar con rutas de evacuación señalizadas y protocolos de emergencia en celebraciones masivas.

El COE Salud confirmó 10 personas atendidas por lesiones en centros de Áncash y La Libertad. - Andina

Zonas afectadas

La reacción en Chimbote y alrededores fue inmediata. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el sismo se percibió con fuerza en los distritos de Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote, todos ubicados en la provincia de Santa. De acuerdo con las autoridades, la intensidad del movimiento telúrico alcanzó el nivel V en la escala de percepción local.

Minutos después del temblor, equipos de primera respuesta y autoridades regionales desplegaron operativos de monitoreo para verificar posibles daños estructurales y atender a eventuales heridos. El Gobierno Regional de Áncash ordenó recorridos por las jurisdicciones afectadas para evaluar las condiciones de viviendas y establecimientos comerciales.

Impacto en la ciudad

El temblor afectó también a supermercados y pequeños negocios de Chimbote y zonas cercanas. Cámaras de seguridad captaron cómo productos caían de los estantes y vitrinas resultaban dañadas.

La noche del 27 de diciembre, un sismo sacudió la costa norte peruana, dejando heridos, afectaciones en hospitales y viviendas, y movilizando equipos de emergencia en varias regiones

Según conoció Infobae Perú, varios comercios optaron por cerrar anticipadamente para revisar sus instalaciones, mientras clientes y trabajadores intentaban ponerse a salvo utilizando las rutas de evacuación. Muchos comerciantes reportaron pérdidas materiales por la caída de mercadería y rotura de envases.

En los barrios, numerosos vecinos salieron a las calles para comprobar el estado de sus viviendas. Algunas casas antiguas presentaron rajaduras y desprendimientos menores, aunque no se registraron víctimas fatales.

Balance oficial

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó diez personas heridas atendidas en centros de salud de Chimbote y La Libertad, zonas donde el temblor tuvo mayor impacto.

Las autoridades recomendaron mantener la calma, evitar el pánico y ubicarse en zonas seguras siguiendo los planes de evacuación familiar.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el COEN insistieron en la necesidad de tener una mochila de emergencia preparada y seguir las indicaciones oficiales ante posibles réplicas.

Las autoridades regionales y locales mantienen activos sus centros de operaciones para recopilar información sobre daños adicionales y evaluar si se requiere apoyo logístico.