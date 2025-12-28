Perú

Fuerte sismo en Chimbote hizo correr a padres de familia y sus hijos que celebraban fiesta de promoción

La actividad fue abruptamente suspendida luego de que se registrara un fuerte temblor con epicentro frente a la costa de Áncash, generando escenas de pánico y una evacuación desorganizada entre padres y alumnos

Guardar
Momentos de tensión se vivieron durante una fiesta de promoción cuando los asistentes tuvieron que evacuar el local de manera apresurada debido al fuerte temblor de 6.0 en Chimbote. En el video se observa a la multitud saliendo en medio de la confusión.

Una celebración por el fin de curso en Nuevo Chimbote terminó abruptamente cuando el sismo de magnitud 6.0 sacudió la costa de Áncash, provocando que padres e hijos abandonaran el salón en medio de gritos y llanto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en el que la alegría de la fiesta se vio interrumpida por el movimiento telúrico, ocasionando pánico generalizado y una evacuación desordenada.

El epicentro del sismo, ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, se produjo a las 21:51 horas del sábado 27 de diciembre, conforme al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La gente se encuentra cerca
La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

El temblor sorprendió a los asistentes de una fiesta de promoción estudiantil en un local de eventos de Nuevo Chimbote, donde mesas y decoraciones se desplazaron y la confusión dominó el ambiente.

Se detalló que, en medio del estruendo, se observó a varios asistentes correr hacia las salidas, algunos llorando, otros comunicándose por teléfono para avisar a sus familiares.

Los organizadores y padres de familia resaltaron que no hubo heridos de gravedad, aunque sí crisis nerviosas y episodios de ansiedad, especialmente entre niños y adultos mayores. La experiencia dejó en evidencia la importancia de contar con rutas de evacuación señalizadas y protocolos de emergencia en celebraciones masivas.

El COE Salud confirmó 10
El COE Salud confirmó 10 personas atendidas por lesiones en centros de Áncash y La Libertad. - Andina

Zonas afectadas

La reacción en Chimbote y alrededores fue inmediata. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el sismo se percibió con fuerza en los distritos de Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote, todos ubicados en la provincia de Santa. De acuerdo con las autoridades, la intensidad del movimiento telúrico alcanzó el nivel V en la escala de percepción local.

Minutos después del temblor, equipos de primera respuesta y autoridades regionales desplegaron operativos de monitoreo para verificar posibles daños estructurales y atender a eventuales heridos. El Gobierno Regional de Áncash ordenó recorridos por las jurisdicciones afectadas para evaluar las condiciones de viviendas y establecimientos comerciales.

Impacto en la ciudad

El temblor afectó también a supermercados y pequeños negocios de Chimbote y zonas cercanas. Cámaras de seguridad captaron cómo productos caían de los estantes y vitrinas resultaban dañadas.

La noche del 27 de
La noche del 27 de diciembre, un sismo sacudió la costa norte peruana, dejando heridos, afectaciones en hospitales y viviendas, y movilizando equipos de emergencia en varias regiones

Según conoció Infobae Perú, varios comercios optaron por cerrar anticipadamente para revisar sus instalaciones, mientras clientes y trabajadores intentaban ponerse a salvo utilizando las rutas de evacuación. Muchos comerciantes reportaron pérdidas materiales por la caída de mercadería y rotura de envases.

En los barrios, numerosos vecinos salieron a las calles para comprobar el estado de sus viviendas. Algunas casas antiguas presentaron rajaduras y desprendimientos menores, aunque no se registraron víctimas fatales.

Balance oficial

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó diez personas heridas atendidas en centros de salud de Chimbote y La Libertad, zonas donde el temblor tuvo mayor impacto.

Las autoridades recomendaron mantener la calma, evitar el pánico y ubicarse en zonas seguras siguiendo los planes de evacuación familiar.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el COEN insistieron en la necesidad de tener una mochila de emergencia preparada y seguir las indicaciones oficiales ante posibles réplicas.

Las autoridades regionales y locales mantienen activos sus centros de operaciones para recopilar información sobre daños adicionales y evaluar si se requiere apoyo logístico.

Temas Relacionados

ChimboteSismoInstituto Geofísico del PerúTemblorperu-noticias

Más Noticias

Último temblor de 6.0 en Chimbote se sintió hasta en 12 regiones del país, según reporte del IGP

Vecinos de Chimbote sintieron hasta dos réplicas durante la noche luego del sismo de gran magnitud. Al menos 10 personas resultaron heridas a raíz del evento

Último temblor de 6.0 en

Temblor de 6.0 en Chimbote: supermercados y negocios quedaron afectados tras fuerte sismo

El movimiento telúrico provocó caída de productos, daños menores en infraestructuras comerciales y obligó a suspender operaciones en varios locales de la ciudad y zonas cercanas

Temblor de 6.0 en Chimbote:

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El delantero de Alianza Lima respondió al llamado de Zico para integrar su equipo en partido conmemorativo celebrado en el Maracaná. El lance acabó 11-6 para la agrupación roja

Paolo Guerrero se lució con

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles

Se trata de una iniciativa de Movistar que inhabilita automáticamente la venta y activación de chips móviles cuando se intenta realizar fuera de los puntos autorizados, asegurando que el sistema de ventas solo funcione en los lugares permitidos

Implementan bloqueo por geolocalización para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia defiende a su

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

DEPORTES

Paolo Guerrero se lució con

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugpo punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase