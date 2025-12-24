Policía fallece en la víspera de Navidad tras recibir un disparo de su compañero en la vivienda que compartían en Trujillo

La convivencia entre suboficiales de la base Halcones terminó en tragedia a pocas horas de la Nochebuena. Foto: Composición Infobae Perú

En plena víspera de Navidad, Edinson Castillo Gonzáles, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, falleció tras recibir un disparo en la cabeza efectuado por su compañero de vivienda, Gerson Benites Bermudes, en el distrito de La Esperanza, Trujillo.

El incidente tuvo lugar en la mañana del 24 de diciembre, en una casa alquilada cercana a la base policial Halcones, donde ambos prestaban servicios. Según los reportes policiales, Benites fue quien realizó el disparo y luego comunicó lo sucedido a la central de emergencias.

Castillo Gonzáles y Benites Bermudes compartían cuarto a pocas cuadras de su unidad. Tras culminar la formación en la base Halcones, ambos regresaron a su domicilio, momento en el que ocurrió el fatal disparo. El propio Benites alertó a sus superiores y solicitó asistencia médica inmediata, pero al llegar la ambulancia, Castillo Gonzáles ya no tenía signos vitales.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público se desplazaron al lugar para ejecutar las diligencias correspondientes. El hecho ha causado conmoción en la institución y en la comunidad local, a solo horas de la Nochebuena.

Policía muere tras disparo de su compañero

De acuerdo con Exitosa y RPP Noticias, el incidente se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana, minutos después de que los dos suboficiales retiraran su armamento en la base Halcones y regresaran a su vivienda alquilada, ubicada en la intersección de las avenidas Uruguay y Argentina. Ambos policías, de reciente ingreso y promoción de la Escuela de Chimbote, compartían alojamiento por razones de servicio.

El coronel Jorge Porras, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, precisó que ambos agentes ya habían finalizado su turno de servicio y portaban sus armas reglamentarias. “Estaban de servicio y contaban con todos los medios policiales. Ya habían salido a cumplir su turno. Los detalles de cómo sucedieron los hechos serán determinados por las investigaciones”, afirmó Porras.

Un disparo en una vivienda de La Esperanza acabó con la vida de un suboficial de la Policía Nacional en la víspera de Navidad.

En el cuarto que ambos alquilaban, ocurrió el disparo que terminó con la vida de Castillo Gonzáles, quien había egresado de la Escuela de Policía de Chimbote hacía solo cuatro meses. Benites Bermudes, responsable del disparo, fue quien reportó el hecho a la central de emergencias y solicitó apoyo médico. Al llegar el personal del SAMU, solo pudieron certificar el fallecimiento del suboficial.

La reacción de Benites Bermudes ha sido considerada clave en los primeros minutos tras el incidente, ya que fue él quien alertó a las autoridades y permaneció en el lugar hasta la llegada de sus superiores y los equipos de investigación. Actualmente, Benites Bermudes permanece detenido para facilitar las investigaciones y esclarecer las circunstancias del suceso.

Investigaciones determinarán si fue un accidente

En estos momentos, las investigaciones continúan en el inmueble donde se produjo el disparo. Personal de la Dirincri y el Ministerio Público realiza las diligencias, mientras la Policía ha calificado el hecho de manera preliminar como un accidente. No obstante, la versión oficial se encuentra aún en evaluación y se busca determinar las verdaderas causas y eventuales responsabilidades.

“La Inspectoría General ya está recabando toda la información sobre cómo ocurrieron los hechos. Administrativamente, se determinará la situación del suboficial; por el momento, permanece bajo custodia policial hasta que se realicen todas las pericias necesarias y se pueda establecer lo sucedido”, sostuvo el Cnel. Jorge Porras, jefe de la División de Orden Público y Seguridad.

Edinson Castillo Gonzáles, joven egresado de la Escuela de Policía de Chimbote, compartía alojamiento y servicio con su colega Gerson Benites Bermudes. Foto: Composición Infobae Perú

El caso adquiere una dimensión especial dentro de la institución, ya que se suma a una tragedia similar ocurrida hace dos semanas en Huancavelica, donde un suboficial murió en manos de su compañero tras una discusión en la comisaría de Surcubamba, provincia de Tayacaja. En esa ocasión, el hecho fue producto de un altercado durante el servicio, mientras que en el caso de Trujillo, las primeras indagaciones apuntan a un accidente en el contexto de convivencia.

Ambos sucesos han generado preocupación sobre la seguridad y el control interno dentro de las dependencias policiales, especialmente entre efectivos con poca experiencia profesional. La repetición de estos episodios en un lapso reducido ha puesto en alerta a las autoridades respecto a la convivencia, el manejo de armamento y las condiciones de trabajo en la policía peruana.

Lamentan la muerte del suboficial en Trujillo

La ACEPOL expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del suboficial Edinson Castillo Gonzáles. La organización manifestó sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros de la víctima, resaltando el dolor que atraviesa la institución policial.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del s3 PNP Edinson Castillo Gonzales. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y compañeros de institución”, compartió la institución en sus redes sociales.

Foto: Cámara Legal Acepol

ACEPOL instó a la comunidad y a las autoridades a acompañar a la familia de Castillo Gonzáles en este difícil momento. La asociación también destacó la necesidad de fortalecer el acompañamiento psicológico y el soporte institucional a los policías, especialmente en situaciones de pérdida irreparable como la ocurrida en Trujillo.

La entidad concluyó su pronunciamiento deseando que los allegados de Castillo Gonzáles encuentren fortaleza y consuelo ante esta tragedia. El caso permanece bajo escrutinio, mientras la sociedad y la institución exigen respuestas claras y medidas preventivas para evitar futuras tragedias dentro de la Policía Nacional del Perú.