Perú

Precio del dólar cae: Así abrió el tipo de cambio hoy 24 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Guardar
Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Precio del dólar hoy miércoles 24 de diciembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja en S/3,3650 en Bloomberg. Asimismo, la moneda cerró ayer con baja en S/3,3660, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,355
  • Venta: S/3,370.
Así abrió el dólar hoy.
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Este año el valor del dólar ha sufrido una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar en
Así cerró el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,362
  • Venta: S/3,371.

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

BCRP: Operaciones cambiarias

  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 8 900 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 600 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 11 632,1 millones y (c) Repo de monedas (Regular) S/ 300 millones.

Proyecciones económicas de Perú

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

Patricio Parodi dedica mensaje a sus seguidores tras perder ante Los Combatientes en la final de ‘Esto es Guerra’

El capitán de Los Guerreros estalló contra la producción y se enfrentó con sus compañeros en una noche marcada por la tensión y la derrota frente a Kevin Díaz.

Patricio Parodi dedica mensaje a

¿Puno sufre desabastecimiento de combustible tras fin de subsidio en Bolivia? La verdad detrás del rumor en redes sociales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de la subvención a los combustibles como parte de un paquete de reformas económicas orientadas a “sincerar” los precios de los hidrocarburos

¿Puno sufre desabastecimiento de combustible

Hay más de mil marcas de panetones registradas en el Perú: Estas son las más antiguas

El panetón, símbolo navideño del Perú, cuenta actualmente con 1.054 marcas protegidas legalmente, entre las que destacan nombres históricos como D’Onofrio, Motta y Todinno, reflejando la diversidad y la permanencia de esta costumbre en las mesas del país

Hay más de mil marcas

MEF publica el cronograma de pagos del 2026 del Banco de la Nación: Estos son los tres calendarios

Para jubilados y trabajadores públicos. Ten a la mano todas las fechas en que cobrarás tu pensión, sueldo y aguinaldo y bonos durante el 2026

MEF publica el cronograma de

Decenas de personas pagan 5 y 7 soles para trozar sus pavos congelados a pocas horas de la Navidad

Las filas para el trozado comienzan desde temprano, con clientes que portan vales para elegir entre pavo o lechón, y otros que aprovechan para preparar cortes de otras presas

Decenas de personas pagan 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Estos son los

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

Fiscal Sandra Castro se lanza al Senado con el Partido Morado

Congreso promulga ley que elimina el enfoque de género y que representa un retroceso en derechos humanos, según la ONU

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se reencuentran y emocionan a fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada

Qué ver en Navidad: programación especial en canales de TV y streaming para reunir a la familia

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

DEPORTES

Germán Leguía se ilusiona con

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar al Independiente del Valle”

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

Ricardo Gareca sorprende y se lanza como ‘streamer’: Jefferson Farfán será su primer invitado

Christian Cueva confesó que su retiro está cerca y analizó su posible regreso a la selección peruana: “Primero tengo que hacer una autocrítica”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase