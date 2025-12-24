Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, ofrece una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras, el lunes 1 de diciembre de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se sumó a un comunicado conjunto regional que reconoce oficialmente el triunfo de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo de Honduras, tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. El pronunciamiento, suscrito junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana, se difundió el 24 de diciembre de 2025, el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño proclamó los resultados.

El respaldo internacional llega en un contexto postelectoral marcado por semanas de recuento, denuncias internas y tensión política en Honduras. Desde la Cancillería peruana, el mensaje se alineó con una posición regional que prioriza la estabilidad democrática, el respeto a la institucionalidad y la necesidad de una transición pacífica y ordenada, elementos que el Perú ha defendido de forma reiterada en escenarios multilaterales y foros hemisféricos.

El rol del Perú en el pronunciamiento regional sobre Honduras

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores / X

El comunicado conjunto, fechado explícitamente en Lima, coloca al Perú como uno de los países que lideran el reconocimiento temprano al resultado electoral hondureño. En el texto, los gobiernos firmantes felicitan a Nasry Asfura por su victoria y expresan su disposición a trabajar conjuntamente con la nueva administración, que asumirá funciones el 27 de enero, en áreas consideradas estratégicas para la región como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia.

Desde la perspectiva peruana, el mensaje refuerza una línea diplomática orientada a la cooperación regional y a la defensa de procesos electorales supervisados por organismos internacionales. El pronunciamiento también destaca la responsabilidad cívica de la ciudadanía hondureña, que acudió a las urnas y esperó el cierre del escrutinio final en un proceso que se extendió por más de un mes debido a la revisión de actas con inconsistencias.

El documento subraya además la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE), resaltando el trabajo de su personal en todo el territorio hondureño y el liderazgo ejercido por sus consejerías “en medio de las presiones surgidas durante el último mes”. Esta mención adquiere especial relevancia considerando las críticas internas que enfrentó el organismo electoral durante la etapa posterior a la votación.

Observación internacional, OEA y el mensaje de estabilidad democrática

Candidate Nasry Asfura of the National Party of Honduras (PN) casts his vote during the general election in Tegucigalpa, Honduras, November 30, 2025. REUTERS/Fredy Rodriguez

Uno de los ejes centrales del comunicado, respaldado por el Perú, es el reconocimiento a la labor de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cuya presencia permanente durante el proceso postelectoral fue señalada como clave para garantizar una revisión exhaustiva e imparcial de los comicios. Según el texto, este acompañamiento contribuyó a brindar claridad a la ciudadanía hondureña sobre la legitimidad de los resultados.

En paralelo, la Unión Europea emitió su propio pronunciamiento desde Bruselas, felicitando a Asfura y destacando la alta participación ciudadana, así como la presencia de múltiples misiones de observación nacionales e internacionales. “Tras un proceso largo y prolongado y la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la Unión Europea felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, señala el comunicado europeo, que también expresa su disposición de profundizar la relación bilateral con el nuevo gobierno.

El respaldo regional, con el Perú entre los firmantes, contrasta con la posición de sectores políticos hondureños que continúan cuestionando los resultados. El partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) y otras agrupaciones opositoras han denunciado un supuesto “golpe de Estado electoral” y exigen que se complete el escrutinio especial de casi 2.800 actas observadas antes de validar la proclamación. A ello se suma la postura del candidato liberal Salvador Nasralla, quien ha solicitado un recuento total de votos.

Sin aludir directamente a estas denuncias, el comunicado regional enfatiza la necesidad de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, un llamado que busca contener posibles escenarios de conflictividad social. Para el Perú, este enfoque se enmarca en una estrategia diplomática orientada a preservar la convivencia democrática y la estabilidad política en Centroamérica, una región con la que mantiene vínculos históricos y crecientes intereses en materia comercial y migratoria.

La posición conjunta de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana se suma a la felicitación expresada por Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció la victoria de Asfura pocas horas después de la proclamación oficial. En ese escenario, el pronunciamiento difundido desde Lima refuerza el reconocimiento internacional al presidente electo hondureño en una etapa todavía sensible del proceso postelectoral, donde la legitimidad externa convive con desafíos políticos internos aún abiertos.