Mototaxistas bloquean avenida Santa Rosa tras asesinato y ataque a conductores en Puente Piedra

Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de Puente Piedra, donde un grupo numeroso de mototaxistas bloqueó la avenida Santa Rosa para exigir mayor presencia policial tras el asesinato de un colega y el ataque a otro conductor. Esta reacción colectiva revela la sensación de abandono y temor persistente en la zona, a pesar del estado de emergencia vigente y de la presencia de puntos de videovigilancia que, según los manifestantes, no funcionan.

Conductores y vecinos paralizaron sus actividades habituales y se sumaron a una protesta que impidió el paso de vehículos, lo que obligó a la policía local a intervenir para intentar restablecer la circulación. Un vecino explicó su decisión a Panamericana Televisión: “En realidad, yo me estoy afectando ahorita porque no he podido ir a trabajar, pero prefiero hacer eso porque lo que está pasando aquí en esta comunidad ya es insostenible”. El testimonio hizo referencia al aumento de la extorsión a comerciantes, ataques a tiendas y asesinatos, destacó que la problemática afecta a toda la población y no solo al gremio de mototaxistas.

Dos ataques en pocas horas

El descontento creció tras dos episodios violentos registrados en pocas horas. El primero fue el asesinato de Erick Gustavo Fernández Silvano, un mototaxista de 31 años, quien recibió impactos de bala alrededor de las 4:30 en el A.H. El Arenal, distrito de Mi Perú. Según información brindada a Panamericana Televisión, una persona desconocida lo interceptó y disparó a corta distancia. Una cámara de seguridad cercana al lugar podría aportar datos clave para esclarecer el crimen.

El segundo caso fue el ataque a Juan Carlos León Vázquez, miembro de la empresa ATUP, quien fue baleado en la pierna por desconocidos la noche anterior.

Este suceso provocó la movilización de mototaxistas de seis asociaciones diferentes, que se congregaron en la avenida Santa Rosa para reclamar el funcionamiento adecuado de la caseta de videovigilancia. Un transportista que participó en la manifestación declaró: “Ver una caseta acá, lamentablemente, solamente cuando vienen los alcaldes a pedir el apoyo para el voto… Pero mira cómo estamos ahorita acá. Un compañero de nosotros, anteriormente al señor Cavero, lo habían baleado, de la empresa de Los Tigres. Ahora, lamentablemente, tenemos otra persona más baleada, que es de la TUP”. Así, remarcó el carácter reiterado de los ataques.

Reclamos a las autoridades y consecuencias del bloqueo

Mototaxistas y vecinos cerraron la avenida Santa Rosa con bloques de cemento como medida de protesta ante la violencia criminal.

El mismo conductor indicó la falta de seguridad y cuestionó a la autoridad municipal: “Lamentablemente, no tenemos seguridad [...] Esa no es la novedad de todos, pero eso sí. Pero cuando necesitan el apoyo del pueblo, cuando necesitan algo la municipalidad o cuando quieren hacer sus famosas batidas, sus famosos operativos, ya y se llevan a motitos que día a día esta gente, aunque sea un sol, cobra por cada pasajero y lamentablemente, ¿dónde va eso? Va a la municipalidad, van a sus arcas. ¿Y qué seguridad nos dan a nosotros? ¿Ah? ¡No nos dan nada!”.

La tensión en el distrito generó congestiones vehiculares de gran magnitud, ya que los manifestantes usaron bloques de cemento para reforzar el bloqueo de la vía. La protesta recibió el apoyo de residentes locales, quienes destacaron que solo existen tres accesos al sector: la avenida Santa Rosa, la entrada de Ventanilla y la de jirón Huancayo. Consideran que la situación podría controlarse fácilmente con una intervención policial adecuada. “Es bien simple ponerle solución a este problema, pero lamentablemente la Policía Nacional y la Municipalidad de Puente Piedra hacen oídos sordos y, y en realidad están demostrando un fracaso, un fracaso así en el tema de seguridad", expresó un vecino a 24 Horas.

El contexto de excepción por estado de emergencia no ha revertido la percepción de desprotección entre los habitantes, quienes exigen la presencia del alcalde y una acción efectiva de la Policía Nacional. Durante la manifestación se comprobó que, en el momento del ataque a León Vázquez, un hombre y una mujer viajaban en la moto y lograron salir ilesos de los cuatro disparos, según declaraciones recogidas por el medio. La jornada de protesta continuó, mientras la comunidad esperaba un pronunciamiento inmediato de las autoridades locales.