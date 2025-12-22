Perú

Mototaxistas bloquean avenida Santa Rosa tras asesinato y ataque a conductores en Puente Piedra

Dos ataques armados consecutivos encendieron la indignación de transportistas y residentes en Puente Piedra, quienes paralizaron sus actividades para reclamar acciones concretas frente a una inseguridad que, aseguran, afecta a toda la comunidad

Guardar

Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de Puente Piedra, donde un grupo numeroso de mototaxistas bloqueó la avenida Santa Rosa para exigir mayor presencia policial tras el asesinato de un colega y el ataque a otro conductor. Esta reacción colectiva revela la sensación de abandono y temor persistente en la zona, a pesar del estado de emergencia vigente y de la presencia de puntos de videovigilancia que, según los manifestantes, no funcionan.

Conductores y vecinos paralizaron sus actividades habituales y se sumaron a una protesta que impidió el paso de vehículos, lo que obligó a la policía local a intervenir para intentar restablecer la circulación. Un vecino explicó su decisión a Panamericana Televisión: “En realidad, yo me estoy afectando ahorita porque no he podido ir a trabajar, pero prefiero hacer eso porque lo que está pasando aquí en esta comunidad ya es insostenible”. El testimonio hizo referencia al aumento de la extorsión a comerciantes, ataques a tiendas y asesinatos, destacó que la problemática afecta a toda la población y no solo al gremio de mototaxistas.

Dos ataques en pocas horas

El descontento creció tras dos episodios violentos registrados en pocas horas. El primero fue el asesinato de Erick Gustavo Fernández Silvano, un mototaxista de 31 años, quien recibió impactos de bala alrededor de las 4:30 en el A.H. El Arenal, distrito de Mi Perú. Según información brindada a Panamericana Televisión, una persona desconocida lo interceptó y disparó a corta distancia. Una cámara de seguridad cercana al lugar podría aportar datos clave para esclarecer el crimen.

El segundo caso fue el ataque a Juan Carlos León Vázquez, miembro de la empresa ATUP, quien fue baleado en la pierna por desconocidos la noche anterior.

Este suceso provocó la movilización de mototaxistas de seis asociaciones diferentes, que se congregaron en la avenida Santa Rosa para reclamar el funcionamiento adecuado de la caseta de videovigilancia. Un transportista que participó en la manifestación declaró: “Ver una caseta acá, lamentablemente, solamente cuando vienen los alcaldes a pedir el apoyo para el voto… Pero mira cómo estamos ahorita acá. Un compañero de nosotros, anteriormente al señor Cavero, lo habían baleado, de la empresa de Los Tigres. Ahora, lamentablemente, tenemos otra persona más baleada, que es de la TUP”. Así, remarcó el carácter reiterado de los ataques.

Reclamos a las autoridades y consecuencias del bloqueo

Mototaxistas y vecinos cerraron la
Mototaxistas y vecinos cerraron la avenida Santa Rosa con bloques de cemento como medida de protesta ante la violencia criminal.

El mismo conductor indicó la falta de seguridad y cuestionó a la autoridad municipal: “Lamentablemente, no tenemos seguridad [...] Esa no es la novedad de todos, pero eso sí. Pero cuando necesitan el apoyo del pueblo, cuando necesitan algo la municipalidad o cuando quieren hacer sus famosas batidas, sus famosos operativos, ya y se llevan a motitos que día a día esta gente, aunque sea un sol, cobra por cada pasajero y lamentablemente, ¿dónde va eso? Va a la municipalidad, van a sus arcas. ¿Y qué seguridad nos dan a nosotros? ¿Ah? ¡No nos dan nada!”.

La tensión en el distrito generó congestiones vehiculares de gran magnitud, ya que los manifestantes usaron bloques de cemento para reforzar el bloqueo de la vía. La protesta recibió el apoyo de residentes locales, quienes destacaron que solo existen tres accesos al sector: la avenida Santa Rosa, la entrada de Ventanilla y la de jirón Huancayo. Consideran que la situación podría controlarse fácilmente con una intervención policial adecuada. “Es bien simple ponerle solución a este problema, pero lamentablemente la Policía Nacional y la Municipalidad de Puente Piedra hacen oídos sordos y, y en realidad están demostrando un fracaso, un fracaso así en el tema de seguridad", expresó un vecino a 24 Horas.

El contexto de excepción por estado de emergencia no ha revertido la percepción de desprotección entre los habitantes, quienes exigen la presencia del alcalde y una acción efectiva de la Policía Nacional. Durante la manifestación se comprobó que, en el momento del ataque a León Vázquez, un hombre y una mujer viajaban en la moto y lograron salir ilesos de los cuatro disparos, según declaraciones recogidas por el medio. La jornada de protesta continuó, mientras la comunidad esperaba un pronunciamiento inmediato de las autoridades locales.

Temas Relacionados

Puente Piedramototaxistassicariatoperu-noticias

Más Noticias

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

El veterano entrenador compartió su molestia por la forma en cómo la administración de la ‘U’ no logra definir la resolución de su contrato. “Es algo que no entiendo mucho”, manifestó

Jorge Fossati, incómodo con la

Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

El nombre de la ‘Chinita’ suena con fuerza para conducir el magazine la próxima temporada tras la salida de Ethel Pozo. La presentadora confirmó diálogos con el canal, aunque aclaró que aún no existe una decisión tomada

Jazmín Pinedo responde sobre los

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos

Senati está orientado desde su fundación a cubrir las necesidades de trabajadores que requiere la empresa, destaca Walter Rioja, jefe de Diseño Curricular y Desarrollo Técnico Pedagógico de la institución educativa

“Todos nuestros planes de estudio

Conoce dónde puedes encontrar la gasolina más barata de Lima este lunes 22 de diciembre

Además del valor promedio de los combustibles en la capital peruana, checa los precios más baratos

Conoce dónde puedes encontrar la

Nueva ruta aérea directa entre Barcelona y Lima desde 2026 operará bajo modelo low cost y reforzará la conectividad del Perú con Europa

Con tres frecuencias semanales y tarifas promocionales, la ruta se presenta como una señal de confianza en el mercado peruano y en su potencial turístico y comercial

Nueva ruta aérea directa entre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE descarta el voto digital

JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Defensor del Pueblo respalda a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza pensión vitalicia

José Jerí adelanta agenda de próxima reunión con José Antonio Kast: migración extranjera, corredor humanitario y control en la frontera

Dina Boluarte se queda sin pensión vitalicia: Congreso declara improcedente pedido de la expresidenta

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series mas

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Moca se indigna: su muñeco de Año Nuevo es el más barato y las redes explotan con memes y bromas

Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

Expareja de Paolo Guerrero sorprende al casarse en Europa: “Fui muy feliz”

DEPORTES

Jorge Fossati, incómodo con la

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?

André Carrillo tocó la gloria con Corinthians al consagrarse en la Copa de Brasil y asegurar su presencia en la Libertadores 2026