Concierto en Chiclayo estuvo cerca de la tragedia: escenario se hundió durante el show de aniversario en Puerto Eten

El escenario cedió sorpresivamente durante las celebraciones en Puerto Eten, generando pánico entre los asistentes y músicos. Fuente: Exitosa

Un concierto en Chiclayo estuvo a punto de convertirse en tragedia cuando el escenario colapsó durante la presentación de una reconocida orquesta local, en pleno aniversario de Puerto Eten. El incidente, que pudo tener desenlace fatal, dejó a los músicos y asistentes conmocionados y obligó a suspender el show por varias horas hasta reubicarlo en otro punto de las instalaciones municipales.

Testigos relataron que el piso de madera de la tarima cedió repentinamente bajo el peso de los integrantes de la agrupación, provocando la caída de instrumentos y lesiones leves entre los artistas. La estructura presentaba signos visibles de deterioro y óxido, lo que facilitó que las vigas metálicas se rompieran. Pese al susto, ningún músico sufrió heridas graves, aunque la situación generó críticas inmediatas hacia los organizadores por la falta de seguridad.

Escenario colapsó en pleno concierto en Puerto Eten

El accidente ocurrió al inicio de la presentación de la orquesta Son Kaliente de Erick Yaipén, cuando la tarima del escenario, instalada en las instalaciones de la municipalidad con motivo del aniversario, se hundió súbitamente.

El desplome interrumpió el desarrollo del espectáculo ante la mirada de decenas de asistentes que habían llegado para disfrutar la festividad. Los músicos resultaron con algunos golpes menores y un gran susto, mientras los organizadores y miembros del staff actuaron de inmediato retirando a los afectados y revisando la zona para evitar daños mayores.

El colapso del escenario en Puerto Eten interrumpió la celebración y dejó a varios músicos con lesiones leves. Captura: Exitosa

La estructura, evidentemente debilitada por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, carecía de refuerzos adecuados. Los propios artistas señalaron la precariedad del montaje y solicitaron mejores condiciones antes de retomar el show en otro ambiente del recinto municipal, cumpliendo así con el programa festivo. La rápida reacción evitó consecuencias fatales, aunque la tensión entre los presentes fue palpable durante el resto del evento.

Hasta el momento, la Municipalidad Distrital de Puerto Eten no ha divulgado ningún pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. Esta omisión ha motivado numerosos reclamos en redes sociales y cuestionamientos públicos, pues la falta de claridad y responsabilidad institucional refuerza la preocupación por la seguridad en las actividades masivas organizadas por las autoridades locales.

La estructura instalada por la municipalidad distrital no resistió el peso y generó preocupación por la seguridad en los eventos públicos. Foto: Composición Infobae Perú

Puerto Eten celebró su 119 aniversario

Puerto Eten celebró su 119° aniversario de creación política en medio de festejos marcados por la accidentada jornada del concierto. Cada 19 de diciembre, la localidad ubicada en la provincia de Chiclayo conmemora su fundación oficial, fechada en 1906 durante el gobierno de José Pardo y Barreda, como parte fundamental del tejido histórico y económico de la región Lambayeque.

La fecha representa para la comunidad un motivo de orgullo y reafirmación de su identidad costera, recordando el papel clave que ha tenido el puerto en el desarrollo del comercio marítimo y ferroviario en el norte peruano. Además de la tradicional serenata y las celebraciones artísticas, instituciones locales y autoridades municipales suelen organizar actividades cívicas y culturales en honor a la historia y el legado de Puerto Eten.

El caso de Huamachuco: escenario se desplomó

El incidente en Puerto Eten no es un caso aislado. El pasado reciente del Perú recuerda el colapso del escenario durante el aniversario del colegio San Nicolás en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, que terminó con doce personas lesionadas. La tragedia ocurrió en plena Plaza de Armas, durante la celebración de una verbena con la presencia de estudiantes, autoridades y artistas locales.

El incidente se produjo durante un evento de aniversario del colegio San Nicolás. (Video: Agencia Digital de Noticias - Huamachuco)

Según reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la caída del estrado se produjo por fallas estructurales aún bajo investigación. Serenos, equipos de atención inmediata y una ambulancia de SAMU asistieron rápidamente a los afectados, quienes fueron trasladados al hospital Leoncio Prado para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

¿Qué debo hacer si soy testigo de un accidente?

Ante situaciones de emergencia como la caída de un escenario, la primera recomendación es mantener la calma y tener siempre presente la seguridad personal antes de intentar ayudar. Desde una posición segura, se debe evaluar la gravedad del episodio y asegurarse de no correr riesgos adicionales antes de intervenir.

En el Perú, los números de emergencia clave son el 116 para Bomberos Voluntarios y el 105 para la Policía Nacional del Perú. Al contactar a estos servicios, es fundamental brindar detalles claros sobre la ubicación precisa, la cantidad de heridos y la naturaleza del accidente. Esta información permite a los equipos de socorro actuar con mayor rapidez y eficacia.

Solo se deben administrar primeros auxilios básicos si se cuenta con el entrenamiento adecuado y se tiene certeza de que no habrá más daño a los afectados. No es recomendable mover a los lesionados a menos que haya peligro inminente. Colaborar con los profesionales de emergencia, proporcionando datos relevantes sobre lo sucedido, contribuye a agilizar su labor y reducir la posibilidad de daños mayores.