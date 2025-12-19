Sismo en Lima: temblor de magnitud 3,7 se sintió en Huacho y distritos cercanos la noche del jueves

La noche del jueves 18 de diciembre, un movimiento sísmico alteró por segundos la rutina de varias localidades. A las 08:03 p.m., el suelo transmitió una vibración breve que llamó la atención de vecinos en Huacho y distritos cercanos, donde el temblor resultó perceptible sin generar escenas de alarma colectiva.

El evento ocurrió en un contexto de actividad sísmica frecuente en el país, lo que mantiene vigente el llamado de las autoridades a la prevención. La información oficial circuló con rapidez en plataformas digitales, lo que permitió aclarar el alcance del fenómeno y evitar rumores en redes sociales.

Desde el primer reporte, las autoridades técnicas ofrecieron datos precisos sobre la magnitud, la ubicación y la profundidad del sismo. Esa comunicación oportuna permitió dimensionar el evento y evaluar su impacto en zonas habitadas.

Reporte del Instituto Geofísico del Perú

El Instituto Geofísico del Perú informó que “un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 08:03 p.m. a 47 kilómetros al oeste de Huacho, en Lima”. El organismo detalló que el movimiento del 18 de diciembre ocurrió a una profundidad de 58 kilómetros, un factor que influyó en la percepción moderada del temblor en superficie.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad precisó que el evento sísmico presentó “una intensidad de grado II-III en Huacho, Huaura”. Este nivel de intensidad describe una percepción ligera a moderada, con vibraciones notadas por personas en reposo y una sensación que puede extenderse más allá del área epicentral.

sismo en Lima

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los movimientos telúricos más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Antes del sismo hay que tener preparada una mochila de emergencia (Gob.pe)

Aunque terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico son sinónimos, en el lenguaje coloquial se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, mientras que se dice que es un temblor para referirse a un sismo que no ha provocado daños significativos.

En cualquiera de los casos, sea un temblor o un terremoto, es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.

Ten preparada una mochila de emergencia.

Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.

Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.

Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo:

Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

No uses ascensor.

Después del sismo:

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116 , Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106 .

Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo .

Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.