Qué se celebra el 19 de diciembre en el Perú: una fecha que forjó identidad, instituciones y memoria colectiva

La jornada es recordada por acontecimientos que han definido el rumbo político, religioso, literario y deportivo, reflejando la diversidad y riqueza del patrimonio nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de diciembre reúne hechos decisivos de la historia y la cultura del Perú. En 1822 se juraron las Bases de la Constitución, que fijaron principios liberales y afirmaron el proyecto republicano tras la independencia.

Ese día nacieron figuras influyentes como el cardenal Juan Landázuri Ricketts, protagonista de la Iglesia peruana del siglo XX; el poeta Alejandro Romualdo, referente de la poesía social; y la cantante Pastorita Huaracina, símbolo del folklore andino.

También se recuerda el fallecimiento de la poetisa Amparo Baluartey la histórica conquista de la Copa Sudamericana 2003 por Cienciano del Cusco.

19 de diciembre de 1822 -Juramento de las Bases constitucionales que sentaron los cimientos republicanos del Perú

Las Bases constitucionales sellaron la transición histórica del Perú independiente hacia una República organizada bajo ideas liberales y de libertad política. (Bicentenario)

El 19 de diciembre de 1822 se juraron las Bases de la Constitución Política del Perú, un paso decisivo para afirmar el proyecto republicano tras la independencia.

Elaboradas por el primer Congreso Constituyente, instalado en septiembre de ese año, fijaron principios liberales destinados a definir la forma de gobierno y garantizar libertades. Estas directrices funcionaron como marco doctrinario para la redacción de la primera Constitución peruana, promulgada en 1823.

El juramento de las Bases consolidó la transición del orden colonial a uno republicano, otorgando sustento político y jurídico al Estado en formación y orientaron el diseño institucional del país naciente.

19 de diciembre de 1913 — Nace Juan Landázuri Ricketts, influyente cardenal y arzobispo de Lima

Juan Landázuri Ricketts, nacido en Arequipa, se convirtió en un cardenal decisivo para la renovación eclesiástica y el compromiso social en el Perú. (Andina)

Juan Landázuri Ricketts nació el 19 de diciembre de 1913 en Arequipa y se convirtió en un destacado líder de la Iglesia Católica en Perú durante gran parte del siglo XX. Ingresó a la Orden Franciscana y fue ordenado sacerdote en 1939, tras lo cual desarrolló una sólida carrera eclesiástica.

Fue nombrado arzobispo de Lima en 1955 y elevado a cardenal en 1962, participando activamente en el Concilio Vaticano II y en conferencias episcopales latinoamericanas.

Su labor incluyó iniciativas de apoyo social y pastoral, así como la ampliación de parroquias y obras educativas. Falleció en Lima el 16 de enero de 1997, dejando un legado significativo dentro de la Iglesia peruana.

19 de diciembre de 1926 — Nacimiento de Alejandro Romualdo, poeta, periodista, profesor y dibujante peruano

La obra de Alejandro Romualdo reflejó el espíritu crítico de la generación del 50, uniendo poesía, política y reflexión sobre la identidad nacional. (BNP)

Alejandro Romualdo Valle Palomino fue una figura central de la poesía peruana del siglo XX, nacido en Trujillo el 19 de diciembre de 1926 y fallecido en Lima el 27 de mayo de 2008.

Perteneció a la llamada generación del 50 y desarrolló una obra marcada por la poesía social y el compromiso político. Su primer poemario, La torre de los alucinados, ganó el Premio Nacional de Poesía en 1949.

Fue además periodista, colaborador en diversos medios y profesor universitario. Su poema más representativo, Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad, destacó por su exaltación de la lucha y libertad en la historia peruana. Romualdo también ejerció como caricaturista y docente, dejando un legado literario y cultural importante.

19 de diciembre de 1930 — Nacimiento de Pastorita Huaracina, voz emblemática del folklore andino

La voz de Pastorita Huaracina representó a los Andes peruanos, difundiendo tradiciones ancestrales y reafirmando la identidad cultural del país.(Arte Peruano)

Pastorita Huaracina, cuyo nombre real fue María Dictenia Alvarado Trujillo, nació el 19 de diciembre de 1930 en Malvas, departamento de Áncash. Se consagró como una cantante y compositora de música andina que llevó las tradiciones de su región a audiencias nacionales e internacionales.

Comenzó su carrera artística en 1942 como bailarina y luego destacó como intérprete de huaynos, ganando reconocimiento por su voz y su compromiso con la identidad cultural de los Andes.

También trabajó en radio y televisión y defendió la lengua y la cultura quechua. Fue condecorada con la Orden del Sol y declarada patrimonio cultural viviente de Perú, falleciendo en Lima en 2001.

19 de diciembre de 1992 — Fallecimiento de Amparo Baluarte, poeta y figura clave de la canción criolla peruana

La muerte de Amparo Baluarte cerró la vida de una poetisa cuyas letras se volvieron clásicos de la canción criolla peruana. (Glorias del Criollismo)

Amparo Baluarte Cornejo fue una destacada poetisa y letrista nacida en Moquegua, cuya obra literaria y musical dejó una huella profunda en la música criolla peruana.

Desde niña se mudó a Lima, donde combinó su formación escolar con una intensa labor creativa que floreció en versos que más tarde inspiraron numerosos valses, polkas y otros géneros populares ejecutados por importantes músicos nacionales.

Publicó múltiples poemarios desde la década de 1950 hasta 1980, y sus letras se convirtieron en clásicos de la canción tradicional. Su composición “Secreto” se consolidó como uno de los valses más interpretados, grabado en múltiples versiones. Amparo Baluarte falleció el 19 de diciembre de 1992,y su legado perdura en la cultura musical peruana.

19 de diciembre de 2003 — Cienciano obtiene la histórica Copa Sudamericana

La victoria de Cienciano ante River Plate consagró una gesta deportiva que elevó al fútbol peruano en el escenario continental. (Andina)

Cienciano del Cusco alcanzó un hito para el fútbol peruano al coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2003, la segunda edición del torneo continental de clubes organizado por la CONMEBOL, con la participación de 35 equipos de diez países sudamericanos.

El club peruano se impuso en la final al River Plate argentino con un marcador global de 4-3, tras empatar 3-3 en Buenos Aires y ganar 1-0 en Arequipa, obteniendo así su primer título internacional oficial.

Esta victoria le permitió al equipo disputar la Recopa Sudamericana 2004 ante Boca Juniors y asegurar su presencia en la edición siguiente de la Copa Sudamericana, consolidando una de las gestas más memorables del fútbol de Perú.