Perú

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 19 de diciembre de USD a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
El sol peruano es una
El sol peruano es una de las monedas más volátiles de América Latina. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 3,37 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,03% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 3,37 soles, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,03%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 10,31%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, encadena tres fechas consecutivas en números rojos. La cifra de la volatilidad es de 0,57%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (5,01%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible ahora mismo.

Previsiones económicas para 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

DólarSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Alcalde de Chicama se pronuncia sobre asesinato a regidora Elena Rojas: “La delincuencia no distingue cargos”

La regidora, quien sobrevivió a un atentado en diciembre de 2024, afirmó que desde el inicio de su gestión ha sido víctima de una política de amedrentamiento debido a su labor de fiscalización

Alcalde de Chicama se pronuncia

UNMSM lanza taller de robótica para niños y adolescentes del 6 de enero al 19 de febrero

En estas vacaciones escolares, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenta un taller interactivo de robótica dirigido a niños y adolescentes, con actividades prácticas en la Facultad de Ciencias Físicas

UNMSM lanza taller de robótica

Campaña de salud gratis para este 20 de diciembre: conoce dónde y cuáles son los servicios que se ofrecerán

La actividad será atendida por profesionales con amplia experiencia y pondrá a disposición opciones de salud gratuitas para individuos de cualquier grupo etario

Campaña de salud gratis para

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma el fallecimiento de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

El joven de 23 años compartió un emotivo mensaje en Instagram donde contó cómo la enfermedad de su madre avanzó rápidamente y destacó el apoyo que recibió de su padre, familiares y amigos cercanos.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo

Asesinato en Guayaquil: familia revela que peruana asesinada junto al futbolista del Barcelona recibía amenazas

La víctima, identificada como Guisella Fernández Ramírez, tenía 39 años y residía en Ecuador desde hace más de diez años. Asimismo, se registró como gerenta de tres empresas

Asesinato en Guayaquil: familia revela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosario Fernández, hermana del prófugo

Rosario Fernández, hermana del prófugo Arturo Fernández, se negó a firmar el Pacto Ético: “Veo partidos financiados irregularmente”

Rosario Fernández, candidata que se negó a firmar Pacto Ético Electoral, fue denunciada por agredir a la PNP y tirar huevos a sede judicial

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

ENTRETENIMIENTO

Vasco Madueño, hijo de Guillermo

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma el fallecimiento de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, confirma que convive con su novio

DEPORTES

Eddie Fleischman exigió salida de

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

Paolo Guerrero analizó el problema que presentó Alianza Lima en el 2025: “Debió jugarse siempre con un mismo once”

“Nos trataron diferente”: Roberto Mosquera responsabiliza al arbitraje tras el descenso con Alianza Universidad

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

San Martín potencia su plantel con la atacante serbia Jovana Steković por toda la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26