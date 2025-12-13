Perú

Tragedia en Ucayali: joven es asesinado al defender a madre de ataque de su expareja

Una noche de diversión terminó con la vida de Esteban Bohorquez Campos en Atalaya, cuando intentó proteger a una joven madre del ataque de su expareja y fue apuñalado frente a cámaras

Tragedia en Ucayali: Defiende a joven madre de ataque de su expareja y este lo mata a cuchillazos.

El ataque en las afueras de un bar en Atalaya, una localidad de la región Ucayali, transformó una noche de reunión en una escena de horror.

Esteban Bohorquez Campos, de 28 años, perdió la vida tras intentar salvaguardar a una amiga durante un violento altercado con el excompañero sentimental de la mujer.

La grabación captada por cámaras de seguridad mostró el desarrollo de los hechos con absoluta claridad. Un grupo de amigos disfrutaba de un instante de calma fuera de un local nocturno.

La calma se vio interrumpida cuando Jefrin Eduardo Pezo Pinho se acercó y dirigió agresiones a la mujer, presuntamente su expareja y madre de sus hijos. Ante la negativa de diálogo, Pezo reaccionó con un golpe al rostro de la joven.

Fue en ese instante cuando Bohorquez intervino, con el objetivo de poner un alto a lo que estaba ocurriendo. El hecho quedó registrado: en respuesta, el agresor sacó un arma blanca y asestó una puñalada directa al pecho de Bohorquez, quien cayó al suelo.

“Acabamos de realizar la reconstrucción de los hechos”, señaló un testigo durante la recreación, mientras la indignación y el reclamo de justicia envolvían a vecinos y familiares en la zona. La herida infligida resultó fatal. 

El joven fue trasladado de urgencia al hospital de Atalaya, donde el personal médico certificó el deceso pese a los intentos de salvarlo.

Tragedia en Ucayali: Defiende a joven madre de ataque de su expareja y este lo mata a cuchillazos.

Detención y reacción ciudadana

El impacto generado en la comunidad llevó a que agentes del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegaran un operativo que concluyó con la captura de Pezo Pinho algunas horas después del crimen.

El hombre fue puesto a disposición de la comisaría local para el inicio de la investigación correspondiente al presunto homicidio.

La reacción en Atalaya no tardó. Vecinos y familiares de la víctima se reunieron en las inmediaciones del bar y la comisaría para manifestar su malestar por la inseguridad en las calles y exigir celeridad en el proceso penal. “

La memoria de Esteban exige justicia”, expresaron allegados, reclamando un avance firme en la aplicación de penas y en la garantía de mayor vigilancia en establecimientos nocturnos del distrito.

La reconstrucción de lo ocurrido fue coordinada por las autoridades como parte del procedimiento judicial, en medio de la atención mediática y el seguimiento de la sociedad costeña.

Los registros audiovisuales y declaraciones recabadas constituyen el núcleo probatorio para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades penales, destacaron fuentes de la Policía.

Clamor por seguridad y acciones preventivas

Ucayali se unió para pedir reforzar la seguridad en espacios públicos, sobre todo en zonas de esparcimiento que suelen congregar a familias y jóvenes.

Organizaciones sociales, colectivos de defensa de la mujer y las autoridades locales demandan decisiones rápidas para enfrentar este tipo de violencia y evitar nuevas tragedias similares.

