Vehículo con más de S/ 500 mil en multas es capturado tras persecución en operativo de la ATU y la PNP

Foto: ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), puso en marcha una serie de operativos de fiscalización para combatir la informalidad en el transporte público en puntos estratégicos de la ciudad.

En el cruce de las avenidas Salaverry y Sánchez Carrión, en la frontera entre San Isidro y Jesús María, una minivan de placa F1E-953, conducida por Luis Maldonado Rojas, intentó eludir un control policial.

La acción derivó en una persecución en la que dos policías motorizados siguieron al vehículo hasta las calles Huiracocha y Olaechea.

El conductor detuvo la marcha de manera abrupta, lo que resultó en lesiones leves para los agentes. Al momento de la intervención, la unidad acumulaba 35 infracciones por dar servicio informal y registraba multas que superan los S/ 580 000.

El operativo culminó con la detención del conductor, mientras el vehículo fue llevado primero a la comisaría de Jesús María. Posteriormente, la ATU trasladó la minivan a su depósito, sumando un precedente más a la lucha contra el transporte urbano informal.

Foto: ATU

Mapa de la informalidad

La jornada de fiscalización desplegada por la ATU y la PNP incluyó intervenciones simultáneas en San Isidro, Comas y La Molina.

En la primera zona, 15 vehículos fueron enviados al depósito, de los cuales 12 operaban sin autorización alguna. Durante el procedimiento se identificó que seis conductores no tenían licencia, tres unidades circulaban sin SOAT y cuatro carecían de revisión técnica vigente (CITV). Entre todos, la suma de multas llegó a S/ 655 107.

El operativo en Comas, focalizado en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Trapiche, dejó 11 vehículos incautados; nueve de ellos prestaban servicio de manera informal.

Ocho choferes manejaban sin brevete, dos autos no contaban con SOAT y seis no tenían la revisión CITV al día. Una de las unidades acumulaba sanciones por S/ 5 350.

En La Molina, el procedimiento se ejecutó en la intersección de la avenida Alameda del Corregidor y Raúl Ferrero. Dos vehículos fueron intervenidos, uno de ellos sin SOAT, y ambos sumaban multas cercanas a S/ 73 295.

De acuerdo con la ATU, estos operativos forman parte del trabajo conjunto bajo el paraguas del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el MTC. La labor coordinada involucra a instituciones aliadas como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que también participó de la jornada.

Solo en este último operativo se intervinieron 28 vehículos en distintos distritos; 21 de ellos fueron sancionados por prestar servicio sin autorización.

Las cifras reflejan el alcance de la informalidad y la magnitud de las sanciones acumuladas: en total, los vehículos remitidos al depósito sumaban multas por más de S/ 1.3 millones.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ratificó que la vigilancia y fiscalización en las vías continuará de manera permanente, a fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y formalizar progresivamente el servicio de transporte público en la capital.