Los lunares que cambian de tamaño, forma o color pueden ser indicios de cáncer de piel u otras afecciones serias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud de la piel es fundamental para el bienestar general, pues la piel es el órgano más extenso del cuerpo y actúa como barrera frente a agentes externos. Las enfermedades dermatológicas no solo causan molestias físicas, sino que pueden afectar la autoestima, la calidad de vida e incluso tener consecuencias graves si no se tratan a tiempo. En el Perú, la exposición intensa al sol es un factor de riesgo importante y el Ministerio de Salud (Minsa) reportó más de 3.500 casos de cáncer de piel entre el 2021 y 2023, asociados en gran medida a la radiación ultravioleta y la falta de protección solar adecuada.

Además, durante la temporada de verano las infecciones por hongos y dermatitis aumentan, afectando principalmente a niños y personas con comorbilidades. Por su parte, el Seguro Salud de Social (EsSalud) impulsa campañas de prevención dermatológica, destacando la importancia de promover la atención especializada y la prevención de lesiones cutáneas.

Ante este panorama, es necesario conocer los motivos por los cuales acudir a consulta médica con un dermatólogo, ya que este especialista está capacitado para diagnosticar y tratar una variedad de afecciones que pueden pasar desapercibidas o empeorar si no se atienden apropiadamente.

10 motivos para ir a consulta médica con un dermatólogo

Cuando el acné no responde a tratamientos básicos o deja secuelas visibles, un dermatólogo puede ofrecer terapias específicas (Freepik)

Afecciones persistentes o recurrentes de la piel: lesiones, comezón, enrojecimiento o descamación que no mejoran con tratamientos caseros o productos comerciales. El dermatólogo puede identificar la causa subyacente y recomendar un tratamiento adecuado. Acné severo o cicatrices: cuando el acné no responde a tratamientos básicos o deja secuelas visibles, un dermatólogo puede ofrecer terapias específicas para reducir brotes y mejorar la apariencia de las cicatrices. Lesiones sospechosas o cambios en lunares: lunares que cambian de tamaño, forma o color pueden ser indicios de cáncer de piel u otras afecciones serias; la evaluación temprana de un especialista es crucial. Infecciones cutáneas: hongos, bacterias o virus pueden causar infecciones que requieren tratamiento médico específico para evitar su propagación o complicaciones. Dermatitis y eczema: condiciones inflamatorias crónicas que pueden afectar la calidad de vida si no se manejan con terapias adecuadas y recomendaciones individuales. Caída del cabello o problemas del cuero cabelludo: pérdida de cabello significativa o áreas sin pelo pueden ser signo de alopecia u otros trastornos que un dermatólogo puede diagnosticar y tratar. Cambios en las uñas: deformidades, decoloración o dolor en las uñas pueden indicar infecciones u otras enfermedades dermatológicas que requieren atención médica especializada. Protección y revisión por exposición solar: consultar para evaluar el riesgo de daño por el sol, recibir orientación sobre protección solar adecuada y detectar signos tempranos de lesiones precancerosas. Afecciones menos comunes pero significativas: enfermedades como la psoriasis, vitiligo o dermatitis seborreica necesitan manejo especializado para reducir síntomas y mejorar el pronóstico. Asesoría sobre productos y rutinas de cuidado: un dermatólogo puede recomendar productos específicos según tu tipo de piel y condición, evitando tratamientos ineficaces o que puedan empeorar el problema.

Enfermedades dermatológicas más comunes en el Perú

El dermatólogo también se encarga de evaluar el riesgo de daño por el sol y brindar orientación sobre protección solar adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto peruano, diversas afecciones de la piel son motivos frecuentes de consulta dermatológica. Entre ellas destacan las micosis cutáneas (infecciones por hongos), que aumentan en temporada de calor y humedad. También son comunes las dermatitis atópica y actínica, reacciones alérgicas o por exposición al sol, que causan inflamación y molestias. Además, afecciones inflamatorias como la psoriasis, enfermedades autoinmunes, urticaria y problemas de la mucosa también forman parte del espectro de patologías tratadas por dermatólogos. Por supuesto, los tumores y lesiones cutáneas sospechosas, incluidos los tipos de cáncer de piel, requieren atención urgente y especializada.

Recomendaciones para cuidar la salud de la piel

Usa protección solar adecuada : aplicar bloqueador con un alto factor de protección y reaplicarlo cada pocas horas, especialmente en zonas expuestas al sol, ayuda a prevenir daño y el riesgo de cáncer de piel.

Mantén una higiene regular y suave : utilizar productos adecuados para tu tipo de piel y evitar duchas extremadamente calientes previene la resequedad y la irritación.

No automediques lesiones o afecciones persistentes : muchos productos sin receta pueden empeorar cuadros complejos; la consulta profesional es esencial.

Hidrata tu piel e hidrátate internamente : el uso de cremas humectantes y la ingesta adecuada de agua ayudan a mantener la función barrera de la piel.

Realiza consultas periódicas con un dermatólogo, especialmente si tienes historia familiar de cáncer de piel o condiciones crónicas.