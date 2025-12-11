La conductora de espectáculos rechazó que hayan invitado a la candidata presidencial para hacer mofa de ella en vivo | ATV

La noche tomó un giro inesperado para Keiko Fujimori durante su presencia en el show ‘El Primer Damo’. El espectáculo, realizado por Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, tenía a la candidata presidencial en primera fila, pero las cámaras captaron un ambiente tenso después de que se convirtiera en el blanco de bromas directas.

El hecho fue expuesto por Magaly Medina en su programa, donde no solo difundió las imágenes, sino que también lanzó fuertes críticas contra el formato y la actitud de los conductores.

Magaly Medina describió el espectáculo como “un show sin creatividad, nada de comedia, un show chabacano, hecho solamente con ganas de fastidiar a tu invitado, porque es lo que hizo Saldarriaga, él la ha bulleado a su regalado gusto bajo la mirada sin nada que decir, sin nada que hacer de Gabriel Calvo que supuestamente es el amigo de Keiko”.

La conductora mostró su incomodidad por las constantes referencias a la trayectoria y la familia de Keiko Fujimori en el escenario. En sus palabras, los responsables del show “aprovecharon que fuera la líder de Fuerza Popular a ver su show. Keiko Fujimori está que se ríe por compromiso porque sabe que hay varias cámaras mirando su reacción”. Las expresiones de Fujimori en el público reflejaron la incomodidad que buscó analizar Medina.

Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

Medina cuestionó que Gabriel Calvo, quien mantiene una relación cercana con la candidata, se mantuviera en silencio durante el espectáculo. “Si Gabriel Calvo es su amigo, ¿cómo ha permitido que su socio de espectáculos diga semejantes barbaridades, a menos que él comulgue con ese discurso?”, lanzó la conductora.

La situación se potenció cuando las bromas de Pablo Saldarriaga superaron los límites de lo que para Medina podía considerarse humor. Según la periodista: “Keiko Fujimori está que se ríe por compromiso porque sabe que hay varias cámaras mirando su reacción, pero realmente se dio el lujo Saldarriaga de burlarse con chistes bastantes subidos de tono, toscos, gruesos, feos, en su cara pelada”.

La complicidad puesta en duda y el rol de los amigos

La periodista no ocultó su decepción por el papel de Gabriel Calvo, subrayando que “disfrazándolo como humor le dijeron de todo. Pero allá ella que se arriesgó a ir. Se regaló de gratis y le hizo el gran favor de su vida a este par de disque comediantes”. El reclamo subraya el sentido de traición que percibió Medina en la actitud del anfitrión del espectáculo.

Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

Uno de los puntos centrales en la crítica fue el eje del guion. Para Magaly Medina, la presentación giró solo alrededor de la presencia de Keiko Fujimori. “Este show no tiene sentido si no estuviera allí Keiko Fujimori. Otro día comienzan a hacer sus chistes y no está la persona de la que se están burlando, pasa inadvertido, no hay chiste. El chiste era mirarla cómo reaccionaba. Mal aconsejada Keiko. Esos no son amigos, son oportunistas, aprende a reconocerlos”, expresó la periodista.

La exposición de la líder de Fuerza Popular generó una discusión, en palabras de Magaly Medina, sobre los límites del humor y la ética en los espectáculos públicos cuando un invitado es sometido a burlas en primera persona y sin réplica. La polémica, lejos de disiparse, suma tensión al entorno mediático que sigue cada paso de los protagonistas de la política peruana y sus vínculos con figuras del entretenimiento.

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

El debate sobre el rol de los amigos, la función del humor y los riesgos de la exposición pública quedó abierto en la pantalla chica, donde la voz de Medina marcó distancia con lo que ocurrió aquella noche en el show ‘El Primer Damo’.