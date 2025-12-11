Perú

Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

La conductora de espectáculos rechazó que hayan invitado a la candidata presidencial para hacer mofa de ella en vivo

Guardar
La conductora de espectáculos rechazó que hayan invitado a la candidata presidencial para hacer mofa de ella en vivo | ATV

La noche tomó un giro inesperado para Keiko Fujimori durante su presencia en el show ‘El Primer Damo’. El espectáculo, realizado por Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, tenía a la candidata presidencial en primera fila, pero las cámaras captaron un ambiente tenso después de que se convirtiera en el blanco de bromas directas.

El hecho fue expuesto por Magaly Medina en su programa, donde no solo difundió las imágenes, sino que también lanzó fuertes críticas contra el formato y la actitud de los conductores.

Magaly Medina describió el espectáculo como “un show sin creatividad, nada de comedia, un show chabacano, hecho solamente con ganas de fastidiar a tu invitado, porque es lo que hizo Saldarriaga, él la ha bulleado a su regalado gusto bajo la mirada sin nada que decir, sin nada que hacer de Gabriel Calvo que supuestamente es el amigo de Keiko”.

La conductora mostró su incomodidad por las constantes referencias a la trayectoria y la familia de Keiko Fujimori en el escenario. En sus palabras, los responsables del show “aprovecharon que fuera la líder de Fuerza Popular a ver su show. Keiko Fujimori está que se ríe por compromiso porque sabe que hay varias cámaras mirando su reacción”. Las expresiones de Fujimori en el público reflejaron la incomodidad que buscó analizar Medina.

Magaly Medina critica show de
Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”
Medina cuestionó que Gabriel Calvo, quien mantiene una relación cercana con la candidata, se mantuviera en silencio durante el espectáculo. “Si Gabriel Calvo es su amigo, ¿cómo ha permitido que su socio de espectáculos diga semejantes barbaridades, a menos que él comulgue con ese discurso?”, lanzó la conductora.

La situación se potenció cuando las bromas de Pablo Saldarriaga superaron los límites de lo que para Medina podía considerarse humor. Según la periodista: “Keiko Fujimori está que se ríe por compromiso porque sabe que hay varias cámaras mirando su reacción, pero realmente se dio el lujo Saldarriaga de burlarse con chistes bastantes subidos de tono, toscos, gruesos, feos, en su cara pelada”.

La complicidad puesta en duda y el rol de los amigos

La periodista no ocultó su decepción por el papel de Gabriel Calvo, subrayando que “disfrazándolo como humor le dijeron de todo. Pero allá ella que se arriesgó a ir. Se regaló de gratis y le hizo el gran favor de su vida a este par de disque comediantes”. El reclamo subraya el sentido de traición que percibió Medina en la actitud del anfitrión del espectáculo.

Magaly Medina critica show de
Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

Uno de los puntos centrales en la crítica fue el eje del guion. Para Magaly Medina, la presentación giró solo alrededor de la presencia de Keiko Fujimori. “Este show no tiene sentido si no estuviera allí Keiko Fujimori. Otro día comienzan a hacer sus chistes y no está la persona de la que se están burlando, pasa inadvertido, no hay chiste. El chiste era mirarla cómo reaccionaba. Mal aconsejada Keiko. Esos no son amigos, son oportunistas, aprende a reconocerlos”, expresó la periodista.

La exposición de la líder de Fuerza Popular generó una discusión, en palabras de Magaly Medina, sobre los límites del humor y la ética en los espectáculos públicos cuando un invitado es sometido a burlas en primera persona y sin réplica. La polémica, lejos de disiparse, suma tensión al entorno mediático que sigue cada paso de los protagonistas de la política peruana y sus vínculos con figuras del entretenimiento.

Keiko Fujimori afirma que salió
Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

El debate sobre el rol de los amigos, la función del humor y los riesgos de la exposición pública quedó abierto en la pantalla chica, donde la voz de Medina marcó distancia con lo que ocurrió aquella noche en el show ‘El Primer Damo’.

Temas Relacionados

Magaly MedinaGabriel CalvoKeiko Fujimoriperu-entretenimiento

Más Noticias

Eddie Fleischman cuestionó a Christian Cueva tras su fichaje por Juan Pablo II: “Mancha al futbolista peruano de exportación”

El periodista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano al conjunto de chongoyape e hizo un análisis sobre sus salidas de otros clubes

Eddie Fleischman cuestionó a Christian

Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia rumbo al 2026: “Se hartaron de la situación”

La ‘U’ le puso fecha límite al técnico uruguayo para que decida si se queda o se va. Hay malestar en la directiva por la situación con el DT y se conoció el monto que deberá pagar si se acaba el contrato

Universitario lanzó ultimátum a Jorge

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ sacaron una ventaja importante en el triunfo por 3-1 ante la ‘U’ en el duelo de ida que se jugó en Matute. Y todo se definirá en VIDU. Entérate de los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Universitario: día,

ATU pone fin a convenio con Municipalidad de Ate tras caída de inspectores ligados a red de cobro de cupos

La decisión se tomó después de que siete fiscalizadores municipales fueran detenidos por extorsión a transportistas en Lima Este. ATU anunció el inicio de acciones legales contra los involucrados y canceló sus acreditaciones de manera definitiva

ATU pone fin a convenio

Tren Lima–Chosica: Todo sobre cómo será su implementación, estaciones, recorridos, horarios y paraderos

Antes de renunciar a la alcaldía de Lima para postular como candidato, Rafael López Aliaga gestionó la donación de trenes de la empresa Caltrain, cuyo traslado tuvo un costo aproximado de 22 millones de dólares

Tren Lima–Chosica: Todo sobre cómo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce la lista

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Frepap y Ciudadanos por el Perú, partido vinculado a Nicanor Boluarte, no tendrán candidatos presidenciales

Congreso impone que TV Perú y Radio Nacional transmitan dos horas diarias de plenos durante campaña electoral

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova al Ministerio Público

El fin de los equipos especiales: Tomás Gálvez disolverá Lava Jato, EFICCOP y Cuellos Blancos en las próximas semanas

ENTRETENIMIENTO

Paolo Guerrero destaca apoyo de

Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

Santi Lesmes explica por qué Pol Deportes no narró partido de Real Madrid vs Manchester City en vivo: “Fue imposible”

María Pía Copello celebró la preventa de su nuevo canal y presentó a Peter Fajardo como su brazo derecho: “Es un nuevo comienzo”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzan comunicado tras rectificación de Magaly Medina: “Mi abogado evaluará las acciones legales”

DEPORTES

Paulo Autuori no dio conferencia

Paulo Autuori no dio conferencia pese a victoria de Sporting Cristal vs Cusco FC: el motivo de su decisión

Paolo Guerrero se lanzó como ‘streamer’ y competirá con Jefferson Farfán: “Es el inicio de un nuevo partido”

Se filtró el motivo por el que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima en 2026: “No hay estabilidad, el club no está desarrollando un proyecto”

Alianza Lima ya tiene nuevo DT para el 2026 tras salida de Néstor Gorosito: llegaría con 2 delanteros

DT de FC Cajamarca dio detalles del contacto con Hernán Barcos y si será el fichaje estrella en 2026: “Tiene un impacto importante en la sociedad”